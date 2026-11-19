L'Anthropic (ANTon) tokenizzato di Ondo Stocks sarà il primo stock tokenizzato a sostenere le sottoscrizioni e il riscatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal primo giorno dell'offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering, IPO).

TORTOLA, Isole Vergini Britanniche, 19 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Ondo Global Markets ha annunciato oggi che ANTon, un token che fornisce esposizione alle azioni Anthropic, sarà lanciato su Ondo Stocks il giorno in cui Anthropic inizierà a negoziare sul Nasdaq, dando agli investitori idonei, al di fuori degli Stati Uniti, un'esposizione giornaliera alle prestazioni economiche della sua quotazione pubblica.

L'ascesa di Anthropic da start-up a una delle aziende più importanti al mondo si è svolta nei mercati privati, limitando l'accesso a una piccola cerchia di società di venture capital e partner strategici. Per la maggior parte degli investitori, questa IPO è la prima possibilità di possederne una parte. ANTon fornirà agli investitori idonei, al di fuori degli Stati Uniti, un'esposizione alle prestazioni economiche di Anthropic, a partire da 1 $, con commissioni pari a zero per le sottoscrizioni e una riduzione delle stesseper il riscatto (si applicano le commissioni di rete).

ANTon è lanciato il giorno dell'IPO di Anthropic con sottoscrizioni e riscatto su Ondo Stocks, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 inclusi i fine settimana, (soggetto a manutenzione programmata e altri tempi di fermo saltuari).

"Il mondo ha osservato Anthropic crescere per anni senza alcuna possibilità di partecipare. Il giorno dell'IPO, Wall Street ottiene la sua allocazione e tutti gli altri aspettano", ha dichiarato Ian De Bode, amministratore delegato facente funzione e presidente di Ondo Finance. "Altri prodotti azionari tokenizzati ti fanno aspettare a lungo dopo l'IPO e poi ti consegnano un mercato che si chiude il venerdì pomeriggio. ANTon è attivo fin dal giorno dell'IPO, effettua sottoscrizioni e riscatti dopo che New York va a casa e funziona come altre risorse on-chain. Questo è il motivo per cui abbiamo creato Ondo Stocks che rappresenta lo standard a cui ogni titolo azionario tokenizzato dovrebbe conformarsi."

ANTon si unisce a più di 450 azioni ed ETF su Ondo Stocks, la prima piattaforma azionaria tokenizzata a superare 1 miliardo di dollari in TVL e l'unica che offre 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sottoscrizioni e riscatto, compresi weekend e giorni festivi, su Ethereum, Solana e BNB Chain.

Ondo Global Markets non è affiliata ad Anthropic e non partecipa all'offerta pubblica iniziale di Anthropic. ANTon non è emesso, sponsorizzato o avallato da Anthropic.

Chi è Ondo StocksOndo Stocks è una piattaforma di emissione e riscatto di azioni tokenizzate e negoziate pubblicamente negli Stati Uniti ed ETF. Consente agli investitori al di fuori degli Stati Uniti di ottenere un'esposizione economica a tali asset con l'emissione, il trasferimento e il riscatto di token garantiti da titoli. Ogni token è interamente garantito dall'azione corrispondente o ETF (unitamente alla liquidità in transito).

Chi è Ondo FinanceOndo Finance è una società tecnologica basata sulla block-chain specializzata nella tokenizzazione di risorse reali e nell'introduzione on-chain di prodotti finanziari di livello istituzionale. Collegando la finanza tradizionale e le infrastrutture decentralizzate, Ondo mira a rendere i mercati dei capitali più accessibili, trasparenti ed efficienti.

[*] Gli asset tokenizzati a cui si fa riferimento nel presente documento (ad es. (i) le azioni tokenizzate, gli ETF tokenizzati e gli ADR tokenizzati ora noti come Ondo Stocks, e precedentemente noti come azioni ed ETF tokenizzati Ondo, o come token Ondo Global Markets, (collettivamente denominati "Ondo Stocks"), e (ii) i token USDY (collettivamente, i "Token") non sono stati registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (la "Legge") o delle leggi sui titoli o sugli strumenti finanziari di qualsiasi altra giurisdizione. I Token non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi, salvo che siano registrati ai sensi della Legge o che sia applicabile un'esenzione dai relativi obblighi di registrazione.In alcune giurisdizioni, tra cui il Regno Unito, la Svizzera e Singapore, gli Ondo Stocks e i token USDY sono offerti e venduti solo a investitori qualificati o a clienti professionali, a seconda dei casi (o l'equivalente previsto da tali giurisdizioni). Si applicano altri divieti e restrizioni in funzione della giurisdizione. L'emittente dei Token non è registrata come società di investimento ai sensi dello US Investment Company Act del 1940, come modificato, o come Fondo di investimento alternativo oppure Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari nel SEE, o ai sensi delle leggi sui valori mobiliari o sugli strumenti finanziari di qualsiasi altra giurisdizione.

Gli Ondo Stocks forniscono ai loro detentori un'esposizione economica al valore degli asset sottostanti, compreso il valore dei dividendi (al netto delle trattenute fiscali applicabili). Tuttavia, gli Ondo Stocks non sono di per sé azioni, ETF o ADR e gli Ondo Stocks non conferiscono ai loro detentori il diritto di detenere o ricevere i rispettivi asset sottostanti. Allo stesso modo, i token USDY forniscono ai loro detentori un'esposizione economica ai titoli del Tesoro statunitense a breve termine, ma i token USDY non sono essi stessi titoli del Tesoro statunitense e non forniscono ai loro detentori il diritto di detenere o ricevere titoli del Tesoro statunitense.

Nel SEE e nell'UE, un prospetto di base relativo ai Token è stato approvato dall'Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA) e notificato, su richiesta dell'emittente, a taluni Stati membri del SEE (gli "Stati SEE interessati"), rendendo molti Ondo Stocks disponibili sia per gli investitori professionali che per gli investitori retail, sebbene alcuni Ondo Stocks siano disponibili solo per gli investitori professionali nel SEE e nell'UE. Il prospetto è pubblicato all'indirizzo app.ondo.finance sulla pagina web di ciascun Token interessato. L'approvazione del prospetto non deve essere intesa come un avallo dei Token. Gli investitori residenti nell'UE nel SEE sono invitati a leggere il prospetto e le condizioni finali applicabili e il KID per ciascun Token interessato prima di investire per comprendere appieno i potenziali rischi e benefici associati alla decisione di investire. Il presente avviso è una comunicazione di marketing e non costituisce un prospetto.

Alcuni Ondo Stocks (definiti negli Emirati Arabi Uniti come "Titoli digitali") sono stati ammessi alla negoziazione su Nest Exchange Limited, un Sistema multilaterale di negoziazione di asset digitali gestito da Binance nel Mercato globale di Abu Dhabi ("ADGM"), autorizzato dall'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari ("FSRA"). Tali Titoli digitali sono disponibili per la negoziazione da parte degli investitori idonei a un conto Binance. L'FSRA ADGM non ha alcuna responsabilità di esaminare o verificare i documenti relativi all'ammissione alla negoziazione di tali Titoli digitali nell'ADGM. L'FSRA non ha approvato i documenti relativi all'ammissione alla negoziazione né ha preso provvedimenti per verificare le informazioni ivi contenute e non ne è responsabile. Nell'ADGM non viene effettuata alcuna offerta di titoli. I potenziali acquirenti di tali Titoli digitali ammessi alla negoziazione sono invitati a utilizzare la dovuta diligenza relativamente a tali Titoli digitali.

Nel Regno Unito, le comunicazioni contenute nel presente documento possono essere considerate una promozione finanziaria ai sensi dell'Articolo 21 del Financial Services and Markets Act 2000. Nella misura in cui siano state tratte tali conclusioni, le comunicazioni contenute nel presente documento sono destinate e rivolte esclusivamente ai professionisti dell'investimento, quali definiti all'articolo 19 del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 ("FPO"), che hanno esperienza di interazione con gli Ondo Stocks e i token USDY; alle società ad alto patrimonio netto, quali definite all'articolo 49 del FPO, e/o a qualsiasi altra persona alla quale tali comunicazioni possano essere legittimamente rivolte. Le persone che non rientrano in queste categorie non sono autorizzate ad agire in base alle comunicazioni contenute nel presente documento e non hanno il diritto di fare affidamento sul loro contenuto. Ondo Global Markets (BVI) Limited non concluderà accordi con tali persone riguardanti gli Ondo Stocks e i token USDY a seguito di questa o di qualsiasi altra comunicazione.

I Token sono emessi da Ondo Global Markets (BVI) Limited, una società commerciale delle Isole Vergini Britanniche. I token OUSG sono emessi da Ondo I LP, una limited partnership del Delaware (USA) (il "Fondo"). Ondo Finance Inc., una società di capitali del Delaware (USA), fornisce servizi di tokenizzazione a Ondo Global Markets (BVI) Limited e detiene una partecipazione nel capitale di tale entità.

Le comunicazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli acquirenti idonei dei Token o alle relazioni commerciali reali o potenziali o alle integrazioni tecniche relative ai Token. Nulla di quanto contenuto nel presente documento costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione a presentare un'offerta di acquisto di Token. Nessuna disposizione del presente documento costituisce una consulenza in materia di investimenti, giuridica, fiscale o finanziaria. L'acquisizione dei Token comporta dei rischi. Il detentore dei Token può subire perdite, compresa la perdita totale del prezzo di acquisto. Le prestazioni passate non costituiscono un'indicazione dei risultati futuri. Gli investitori sono tenuti a svolgere autonomamente le proprie ricerche, indagini, verifiche e controlli oppure a richiedere una consulenza professionale o finanziaria.

Le comunicazioni contenute nel presente documento possono contenere dichiarazioni previsionali, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni riguardanti i risultati finanziari futuri, le strategie aziendali o le aspettative per la crescita o lo sviluppo di Ondo Finance, Ondo Global Markets (BVI) Limited o di una qualsiasi delle loro rispettive società collegate (ciascuna, un'"Entità interessata"). Queste dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative, stime, proiezioni e convinzioni del management e sono soggette a una serie di rischi, incertezze e ipotesi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate mediante l'uso di termini quali "può", "potrà", "dovrebbe", "si aspetta", "intende", "pianifica", "anticipa", "crede", "stima", "prevede", "potenziale", "continua" o la forma negativa di questi termini o di altre espressioni simili. I fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti dalle dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitati a, quanto segue: fattori economici, concorrenziali, giuridici, governativi e tecnologici che influenzano le operazioni, i mercati, i prodotti, i servizi o i prezzi di qualsiasi Entità interessata. Nessuna Entità interessata si assume l'obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto previsto dalla legge.

Si applicano condizioni e restrizioni aggiuntive. Per ulteriori dettagli, consultare docs.ondo.finance/legal/terms-of-service, docs.ondo.finance/ondo-stocks, ondo.finance/stocks, app.ondo.finance e (se applicabile) i documenti di offerta dei Token.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ondo-stocks-lancia-anton-con-sottoscrizioni-e-riscatto-247-attivo-fin-dal-giorno-dellipo-302945660.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.