Piramal Pharma Limited annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'anno fiscale 2025

Principali dati aziendali per il quarto trimestre e l'anno fiscale 2025

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) - Contributo crescente del lavoro correlato all'innovazione1 - In aumento dal 50% nell'anno fiscale 2024 al 54% nell'anno fiscale 2025, grazie alla produzione commerciale di molecole brevettate - Robusta crescita dei ricavi dalla produzione commerciale su brevetto - Cresciuti di oltre il 50% su base annua, raggiungendo i 179 milioni di dollari (rispetto ai 116 milioni di dollari dell'anno fiscale 2024 e ai 53 milioni di dollari dell'anno fiscale 2023) - I ricavi derivanti dalle offerte differenziate sono cresciuti del 28% su base annua, contribuendo al 49% dei ricavi CDMO - Crescita sana nel settore dei farmaci generici API - Miglioramento annuo del margine EBITDA grazie a migliori strategie di approvvigionamento, ottimizzazione dei costi e iniziative per l'eccellenza operativa - Mantenimento del nostro record di qualità migliore della categoria - Superate 36 ispezioni normative e 165 audit dei clienti nell'anno fiscale 2025 senza alcuna osservazione importante Complex Hospital Generics (CHG) - Anestesia per inalazione (IA) - Importante rinnovo del contratto GPO e acquisizione di ordini a supporto delle vendite di IA negli Stati Uniti. Assistiamo a una trazione incoraggiante nei mercati del RoW - Espansione della capacità in India completata e commercializzata nei tempi previsti; pronta a capitalizzare su un'opportunità di mercato del Sevoflurane da circa 400 milioni di USD2 nei mercati del RoW - Abbiamo mantenuto la nostra posizione n. 1 negli Stati Uniti per il Sevoflurane (quota di mercato del 44%2) e per il Baclofene intratecale (quota di mercato del 75%2) - Ricevuta l'approvazione per Neoatricon®3 per vari mercati nell'UE e nel Regno Unito dal nostro partner BrePco Pharma. Neoatricon® è l'unica formulazione di dopamina prediluita e adatta all'età, approvata per il trattamento di bambini e neonati - Moderazione nei margini EBITDA a causa di alcune spese non ricorrenti e dell'espansione della capacità in India. Tuttavia, è prevista una ripresa a partire dall'anno fiscale 2026 con la commercializzazione di queste capacità aggiuntive India Consumer Healthcare (ICH) - L'attività ICH ha superato il traguardo strategico dei ricavi di ₹ 1.000 crore durante l'anno - Power Brands continua a crescere a un tasso del 20% su base annua durante l'anno fiscale 2025. Power Brands ha contribuito al 49% delle vendite totali di ICH o Escludendo la gamma i, che è stata influenzata dal controllo normativo dei prezzi, la crescita dei marchi energetici è stata di circa il 26% nell'anno fiscale 2025 - Lancio di nuovi prodotti - Aggiunti 21 nuovi prodotti e 31 nuovi SKU nell'anno fiscale 2025 - Investimenti in media e promozioni – 11% delle vendite ICH nell'anno fiscale 2025. Abbiamo lanciato una nuova campagna mediatica con Yami Gautam per Little's - Le vendite relative all'e-commerce sono cresciute del 39% su base annua nell'anno fiscale 2025, contribuendo per il 21% alle vendite di ICH. Presente su più di 20 piattaforme e-commerce