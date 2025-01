Rockwell Automation accelera il supporto per gli OEM in Europa, Medio Oriente e Africa con la nomina di Fabrizio Scovenna

Il nuovo ruolo focalizzato sugli OEM offrirà livelli elevati di coinvolgimento, capacità e supporto

BRUXELLES, 15 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di 'automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi la nomina di Fabrizio Scovenna come sales director OEM per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa.

"La nostra priorità riguardo agli OEM è far sì che queste imprese raggiungano il massimo livello di produttività e innovazione, permettendo loro di mantenere un vantaggio competitivo," spiega Scovenna. "L'adozione precoce di nuove tecnologie è la chiave di questo successo. Guardo con fiducia all'opportunità di supportare i nostri OEM in tutta la regione".

Nel corso di quasi 35 anni in Rockwell Automation, Scovenna ha assunto diversi ruoli direttivi strategici. Più di recente, dal 2021, ha ricoperto la posizione di sales director OEM per la regione sud EMEA di Rockwell. Inoltre, è presidente del consiglio di amministrazione sia di Sensia che di ASEM.

Gustavo Zecharies, presidente della regione EMEA presso Rockwell Automation, commenta: "Fabrizio vanta vaste e comprovate competenze nel settore e una profonda esperienza che saranno determinanti. In questo nuovo ruolo, avrà il compito di sviluppare e guidare strategie e programmi di crescita per il mercato degli OEM in tutta la regione EMEA".

Scovenna manterrà il ruolo di direttore generale Rockwell Automation in Italia.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale.

