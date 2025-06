S&P e Moody's migliorano il rating creditizio di Emaar e motivano il giudizio citando le solide performance finanziarie e la forte visibilità dei ricavi

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 11 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Emaar Properties PJSC (DFM: EMAAR), una delle migliori società di sviluppo immobiliare e tra la più stimate al mondo, ha annunciato che sia S&P Global Ratings che Moody's Ratings hanno migliorato i rating di credito a lungo termine dell'azienda, rafforzando la posizione di Emaar come leader di mercato finanziariamente resiliente e strategicamente agile.

S&P Global Ratings ha portato il rating di credito a lungo termine dell'emittente da BBB a BBB+, mentre Moody's ha alzato il rating di credito dell'emittente a lungo termine di Emaar da Baa2 a Baa1, entrambi con prospettive stabili. Questi aggiornamenti riflettono i solidi fondamentali finanziari, la performance costante e la robusta direzione strategica di Emaar.

Lo stesso miglioramento del rating da parte di S&P e Moody's è stato applicato al debito senior non garantito di Emaar.

Con aggiornamento al mese di marzo 2025, Emaar ha registrato un arretrato di fatturato pari a circa 34,6 miliardi di dollari USA, garantendo un'elevata visibilità dei ricavi e del flusso di cassa fino al 2028. Il portafoglio di redditi ricorrenti dell'azienda continua ad espandersi, supportato da un'esecuzione disciplinata, operazioni resilienti e flussi di reddito diversificati.

L'aggiornamento di S&P è stato determinato dal portafoglio ordini record di Emaar, pari a 29,9 miliardi di dollari USA al mese di dicembre 2024, e dalle solide prevendite negli Emirati Arabi Uniti pari a 17,8 miliardi di dollari USA nel corso del 2024, unitamente a una posizione di cassa netta, a una bassa leva finanziaria e a solidi margini EBITDA rettificati.

Moody's ha evidenziato la significativa riduzione del debito rettificato di Emaar dal 2020 al mese di marzo 2025 e il calo del rapporto debito/patrimonio netto nello stesso periodo.

Mohamed Alabbar, fondatore di Emaar, ha affermato: "Siamo orgogliosi di ottenere questo riconoscimento sia da S&P, sia da Moody's, a riprova della forza della nostra strategia, della qualità dei nostri asset e della disciplina che manteniamo nella gestione finanziaria. Questi miglioramenti riflettono non solo i risultati che abbiamo ottenuto, ma anche la fiducia nell'economia e nel mercato immobiliare di Dubai. Continueremo a perseguire una crescita sostenibile, l'innovazione e la creazione di valore per i nostri azionisti e stakeholder".

Emaar ha riferito un rapporto di copertura degli interessi pari a circa 24 volte per l'anno terminato nel mese di marzo 2025 e detiene 6,9 miliardi di dollari USA in contanti (esclusi i saldi di deposito a garanzia), insieme a 2 miliardi di dollari USA in linee di credito impegnate non utilizzate, garantendo ampia liquidità e flessibilità finanziaria.

S&P ha sottolineato che le solide attività di Emaar nei settori dei centri commerciali, dell'ospitalità e dell'intrattenimento, oltre alla resilienza della sua attività di sviluppo immobiliare, hanno contribuito agli effetti sul rating. Nel 2024 il Dubai Mall ha registrato oltre 111 milioni di visitatori, con un tasso di occupazione complessivo del centro commerciale pari al 98,5%.

Questi doppi aggiornamenti consolidano la reputazione di Emaar come attore leader nel settore immobiliare mondiale.

