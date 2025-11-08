Segway Powersports amplia il divertimento e i confini dell'offroad all'EICMA 2025

MILANO, 8 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Segway, leader mondiale nei settori di micromobilità, sport motoristici e robotica di consumo, presenta la sua ultima gamma di prodotti e innovazioni di sistema che ampliano l'esperienza offroad con l'intelligenza di nuova generazione all'EICMA 2025 (Esposizione internazionale di motocicli e accessori per sport motoristici), che si terrà dal 4 al 9 novembre presso Fiera Milano.

All'insegna del tema SHOCKWAVE INCOMING, la vetrina di Segway mette in risalto il lancio del sistema intelligente iFun, una piattaforma intelligente che trasforma ogni viaggio offroad in un'avventura condivisa, memorabile e divertente che va oltre la conquista del terreno.

Grazie alla tecnologia iFun, seguire percorsi offroad con Segway diventa un'avventura intelligente, connessa e sociale, con funzionalità quali:

La famiglia Segway completamente aggiornata e intelligente è pronta alla conquista

All'EICMA 2025, Segway presenterà anche una nuovissima gamma di prodotti per il 2026, che amplia il suo portafoglio di veicoli offroad con design e tecnologie migliorati.

Il Super Villain SX20T 4 è pronto a scatenare la potenza e moltiplicare il divertimento, evidenziando il sistema di alimentazione di nuova messa a punto che fornisce una potenza superiore del 6%, ovvero oltre 250 CV di forza bruta. La spaziosa disposizione a quattro posti regala emozioni a familiari e amici, mentre le sospensioni da corsa abbinate a pneumatici fuoristrada da 35 pollici garantiscono stabilità e comfort su qualsiasi terreno.

L'UT10 Pro HVAC è un vero UTV versatile che unisce prestazioni e praticità quotidiana, con un gruppo propulsore migliorato con cambio elettronico per prestazioni più fluide e reattive. L'abitacolo completamente chiuso con controllo della climatizzazione HVAC garantisce comfort in tutte le condizioni atmosferiche, mentre l'abitacolo intelligente e il vano di carico elettrico lo rendono perfetto sia per il lavoro quotidiano che per le attività ricreative all'aperto.

L'AT10 W Mud è per conquistatori intrepidi, con una profondità di guado di 1 metro e 97 CV di potenza, pensata per dominare i terreni fangosi. Il design widebody da 147 cm migliora la stabilità e la maneggevolezza precisa, oltre a un'autonomia elevata e una trazione superiore.

Dai sistemi intelligenti all'avanguardia a un portafoglio di prodotti in continua espansione, Segway Powersports è in continua evoluzione per soddisfare le esigenze dei motociclisti su terreni e stili di vita diversi. La sua gamma ora spazia da veicoli ad alte prestazioni per avventure fuoristrada estreme a modelli versatili progettati per la guida ricreativa e per scenari di vita quotidiana, unendo ingegneria avanzata a funzionalità di connettività intelligenti.

Guidata dallo spirito del suo marchio, "Fear No Place," in futuro, Segway continuerà a spingere i confini della tecnologia, promuovendo l'innovazione che apre nuove possibilità per una mobilità intelligente su tutti i terreni. Che si tratti di affrontare terreni impegnativi, esplorare nuove destinazioni o condividere momenti indimenticabili all'interno di vivaci comunità di piloti, Segway si impegna a rendere ogni viaggio non solo più intelligente e connesso, ma anche più coinvolgente e divertente per i piloti di tutto il mondo.

Visitate Segway allo stand A74, padiglione 18, per vivere il brivido di un giro all'EICMA 2025.

Informazioni su Segway

Nel 1999, Segway ha trasformato la micromobilità con il rivoluzionario Personal Transporter, accendendo la curiosità mondiale sul futuro del trasporto personale. Con la missione "Simply Moving", Segway si impegna a semplificare il modo in cui persone e merci si muovono, migliorando l'efficienza e potenziando l'esperienza globale della vita quotidiana. Per decenni, Segway ha sempre dettato nuovi standard nel trasporto su breve distanza e nella robotica di consumo, ampliando costantemente i confini dell'innovazione. Oggi, in qualità di leader mondiale nelle soluzioni di micro-mobilità, le offerte di Segway si sono evolute ben oltre le sue origini. Da e-scooter a GoKart, da e-bike a veicoli per sport motoristici e robot personali, Segway è in prima linea per il futuro della mobilità con tecnologie rivoluzionarie, offrendo prodotti innovativi che ribadiscono il nostro modo di muoverci.

