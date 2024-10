Si conclude con successo la tappa europea dell'Huawei Network Summit 2024, che ha promosso lo sviluppo delle tecnologie intelligenti in Europa

MONACODI BAVIERA, 2 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- La tappa europea dell'Huawei Network Summit 2024 è terminata con successo a Monaco di Baviera, in Germania, dove ha richiamato oltre 1.100 esperti del settore, leader tecnologici e partner da oltre 30 paesi, come Germania, Francia, Italia, Svizzera, Spagna e Turchia. In occasione di questo evento, Huawei ha lanciato in Europa i nuovi prodotti e le soluzioni Xinghe Intelligent Network, e ha invitato i pionieri del settore dei servizi pubblici, dell'istruzione, della sanità e della produzione a condividere le migliori pratiche di rete per l'era intelligente.

Da sempre l'Europa è all'avanguardia nella trasformazione digitale dell'industria. Willi Song, presidente del dipartimento European Enterprise Sales di Huawei, ha affermato: "L'innovazione non si ferma mai: non solo riflette il nostro fermo impegno verso il futuro, ma segna anche la dedizione posta all'accelerazione della trasformazione digitale e intelligente dell'Europa".

L'avvento dell'era delle tecnologie intelligenti comporta requisiti di rete mai visti prima. Huawei risponde a questa esigenza continuando a sviluppare prodotti e soluzioni all'avanguardia. Steven Zhao, vicepresidente della linea di prodotti per le comunicazioni dati di Huawei, ha affermato: "Tutti i settori stanno accelerando la trasformazione intelligente e guidano l'evoluzione della rete verso la nuova era del Net5.5G. In questo contesto, la soluzione Xinghe Intelligent Network di Huawei si concentra sull'innovazione intelligente e getta le basi di nuova generazione caratterizzata dalla garanzia di un'esperienza applicativa ottimale, dalla pianificazione precisa del traffico, dalla resilienza elevatissima e dalla protezione onnipresente e a sicurezza elevata".

In occasione di questo summit, Huawei ha presentato più di 10 innovativi prodotti e soluzioni Xinghe Intelligent Network studiati per molteplici scenari, come reti di campus, WAN, reti di data center e sicurezza di rete. Le offerte in evidenza includono AP Wi-Fi 7 per tutti gli scenari, il primo switch Ethernet per data center a fattore di forma fisso da 100 Tbps del settore, il primo switch per data center a forma fissa raffreddato a liquido da 51,2 Tbps del settore, il router con la maggior densità di porte del settore per l'era del cloud, il gateway convergente intelligente all-in-one e NetMaster (un'applicazione modello di base per le telecomunicazioni).

Ma non solo: Huawei Data Communication, nel primo semestre del 2024, ha annunciato il lancio di otto soluzioni specifiche per il settore, a garanzia di servizi più professionali e intelligenti per i mercati commerciali globali. Per i mercati di distribuzione globali, Huawei Data Communication ha integrato un maggior numero di funzionalità di intelligenza artificiale nella piattaforma Huawei eKit SME Network basata sul cloud, per fornire una gamma di servizi intelligenti gratuiti durante l'intero ciclo di vita. In particolare, le interfacce utente (UI) sono state aggiornate alla versione 2.0 per una maggiore facilità d'uso e aiutare le PMI ad adottare soluzioni intelligenti all'insegna della facilità.

