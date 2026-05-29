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SMYTH DI CHICAGO AL NO.1 POSTO NELLA CLASSIFICA NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

29 maggio 2026 | 05.55
LETTURA: 2 minuti

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NEW ORLEANS, 29 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Le principali personalità del mondo culinario si sono riunite questa sera a New Orleans per l'evento North America's 50 Best Restaurants 2026, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, in cui Smyth è stato nominato The Best Restaurant in North America. La cerimonia tenutasi presso lo Sheraton New Orleans Hotel ha celebrato la seconda edizione della classifica, oltre ai vincitori di diversi premi speciali. La classifica comprende 20 città, tra cui 14 ristoranti canadesi e 36 statunitensi, con 18 nuovi ingressi che si sono aggiunti quest'anno.

Smyth, guidato dagli chef John Shields e Karen Urie Shields, si è aggiudicato il No.1 posto, salendo dal No.4 nella classifica 2025. Un approccio personale alla cucina, radicato in una rete di coltivatori e fornitori, trasforma gli ingredienti stagionali in un percorso gustativo preciso e in continua evoluzione. Seguono in classifica Eight (No.2) di Calgary e Restaurant Pearl Morissette (No.3) di Lincoln.

Faye Huggett, Direttore della Comunità per North America's 50 Best Restaurants, afferma: "La seconda edizione di North America's 50 Best Restaurants celebra la diversità, la creatività e l'eccellenza che caratterizzano la scena gastronomica della regione. Congratulazioni a Smyth e a tutti gli chef e ai team la cui passione e creatività continuano a far progredire il settore."

John 'The Bajan Farmer' Jones è stato proclamato vincitore del Champions of Change Award, sponsorizzato da illycaffè. Restaurant Pearl Morissette è stato insignito dell'Art of Hospitality Award, mentre Wildweed di Cincinnati ha ricevuto il One To Watch Award, completando così i premi preannunciati in vista della cerimonia di quest'anno.

Centro stampa:https://mediacentre.theworlds50best.com/ 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990360/NA_50_Best_Restaurants_2026_awards.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2989207/North_America_50_Best_Restaurants.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2977725/50_Best_Restaurants_Logo.jpg

 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/smyth-di-chicago-al-no1-posto-nella-classifica-north-americas-50-best-restaurants-2026-302785256.html

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