Stark Future chiude un round di finanziamento con un valore complessivo della transazione di oltre 150 milioni di euro, mentre le sue moto elettriche superano le moto a combustione sulla scena mondiale

Round guidato da Highland Europe, insieme a 1GT di Morgan Stanley Investment Management e ad Axon Partners Group, con la partecipazione di investitori esistenti e nuovi.

BARCELLONA, 16 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Stark Future, l'azienda di Barcellona che produce la moto da enduro più venduta al mondo, ha annunciato oggi la chiusura di un round di finanziamento con un valore complessivo della transazione superiore a 150 milioni di euro, il più grande investimento mai realizzato in un'azienda europea di moto elettriche. Il round valuta Stark Future 1,2 miliardi di euro pre-money, rendendola la prima azienda europea di moto elettriche valutata oltre 1 miliardo di euro. Il round è stato guidato da Highland Europe, insieme a 1GT, la strategia di private equity per il clima di Morgan Stanley Investment Management, e ad Axon Partners Group, società di investimento internazionale con sede in Spagna, con la partecipazione di azionisti esistenti, amici e familiari. Il round ha raccolto richieste superiori all'offerta e ha superato l'obiettivo iniziale, spingendo l'azienda a lasciare aperta la porta a un secondo closing per accogliere ulteriori partner strategici, tra cui Lombard Odier.

Fondata nel 2020 sulla convinzione, senza compromessi, che le moto elettriche non debbano essere solo l'alternativa green ma la macchina migliore, Stark Future costruisce moto progettate per battere le migliori concorrenti a combustione in ogni categoria in cui entra. Oggi la piattaforma VARG, che comprende motocross, enduro e supermotard, è progettata, ingegnerizzata e costruita internamente nello stabilimento di 20.000 m² dell'azienda alle porte di Barcellona. Il nuovo capitale finanzierà l'espansione globale e lo sviluppo di nuove piattaforme elettriche.

In soli tre anni di vendite, Stark è passata da sfidante a leader di categoria. La VARG è oggi la moto da enduro più venduta del pianeta e vende più di qualsiasi concorrente a combustione. Già nel primo anno Stark ha conquistato circa il 50% del mercato enduro in Germania e il primo posto in Francia e in Italia, mentre gli Stati Uniti sono diventati il suo primo mercato per volumi. Partendo da zero, in tre anni Stark ha sottratto alle moto a combustione circa il 5% del mercato globale delle moto off-road, che vale 3 miliardi di euro. Il nuovo capitale punta a ripetere questo risultato, e ad andare oltre, entrando in nuove categorie di moto in un mercato indirizzabile molto più ampio, da 90 miliardi di euro. Poche aziende hardware crescono così in fretta. Ancora meno lo fanno in modo redditizio.

Anton Wass, fondatore e CEO di Stark Future, dichiara: "Sei anni fa Stark era solo la convinzione incrollabile che l'elettrico potesse essere la macchina migliore, non il compromesso. Oggi annunciamo il più grande investimento mai realizzato in un'azienda europea di moto elettriche. Abbiamo già rivoluzionato il settore una volta con la VARG, sottraendo alle moto a combustione il 5% di un mercato da 3 miliardi di euro in tre anni. Ora abbiamo le risorse per rifarlo e andare oltre, in un mercato da 90 miliardi di euro. Mentre altri in questo settore si sono dovuti fermare, noi siamo cresciuti, siamo diventati redditizi e abbiamo portato a bordo Highland Europe e investitori istituzionali di fama mondiale, lasciando aperta la porta, nel secondo closing, ad alcuni altri che condividono la stessa ambizione. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza i piloti che hanno scelto una VARG prima dei più grandi investitori del mondo, e senza i concessionari che l'hanno esposta nei loro showroom. Grazie per aver trasformato questo sogno in realtà. Non siamo qui per partecipare al futuro del motociclismo. Siamo qui per guidarlo."

Tony Zappalà, Partner di Highland Europe, aggiunge: "Da quando ha venduto la sua prima moto appena tre anni fa, Stark Future è diventata il nome di riferimento nel motociclismo off-road ad alte prestazioni. Ha costruito questo slancio nel segmento più tecnico e impegnativo del mercato. Appena abbiamo incontrato Anton e il suo team, ci siamo appassionati al principio guida dell'azienda: costruire la moto migliore, senza compromessi. Le moto sono l'ultima grande categoria di veicoli ad affrontare un'elettrificazione significativa. In molti ci hanno provato, ma nessuno ha eguagliato il successo di Stark. Crediamo che sarà l'azienda a guidare la transizione con prestazioni al vertice della categoria."

Vikram Raju, Head of Climate Private Equity Investing di Morgan Stanley Investment Management e 1GT, dichiara: "Le soluzioni per il clima più convincenti sono spesso quelle che non chiedono ai clienti di scendere a compromessi. Stark Future ne è un esempio eloquente, perché unisce una costante attenzione all'eccellenza ingegneristica a moto elettriche costruite per competere prima di tutto sulle prestazioni. In 1GT sosteniamo fondatori e team ambiziosi i cui prodotti e soluzioni hanno il potenziale di generare un impatto concreto e di far avanzare la transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio. Siamo entusiasti di sostenere la prossima fase di crescita dell'azienda e di mettere a disposizione della partnership le risorse e le capacità globali di Morgan Stanley, mentre Stark continua a crescere a livello internazionale."

Alfonso de León, Managing Partner di Axon Partners Group, dichiara: "Stark è quella rara azienda di tecnologia e prestazioni che cresce come un'azienda tech e guadagna come un'azienda industriale. In quanto società di investimento con sede in Spagna, Axon è orgogliosa di investire insieme a Highland, 1GT e a un gruppo di investitori di livello mondiale per sostenere un'azienda spagnola che guida una categoria a livello globale. Questo è solo l'inizio di ciò che Stark diventerà."

Stifel ha agito in qualità di lead financial advisor di Stark Future per questa operazione. L'investimento assicura il sostegno a lungo termine di importanti investitori istituzionali, tra cui Highland Europe, il cui portafoglio comprende aziende leader di categoria come Wolt, GetYourGuide, Huel e Zwift, insieme alla strategia 1GT di Morgan Stanley Investment Management, ad Axon Partners Group e a Lombard Odier. Insieme, offrono a Stark Future il capitale e la portata necessari per trasformare la sua leadership nell'off-road elettrico in una forza globale del motociclismo.

Stark Future è un'azienda di moto elettriche premium e tecnologia con sede a Barcellona, fondata nel 2020. La sua strategia è costruire moto elettriche che superino le migliori moto a combustione in ogni categoria. La sua piattaforma di punta VARG, che comprende motocross, enduro e supermotard, include la moto da enduro più venduta al mondo, che vende più di qualsiasi concorrente a combustione. Ogni moto è costruita nello stabilimento di proprietà dell'azienda, di 20.000 m², nei pressi di Barcellona, e Stark corre ai massimi livelli in tutto il mondo, tra cui FIM SuperEnduro, Hard Enduro, EnduroGP e World Supercross Championship.

Per maggiori informazioni, visitare https://starkfuture.com.

Contatto: Benjamin Cobb, Director Brand Communications, Stark Future, benjamin.cobb@starkfuture.com

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