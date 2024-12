Telkomsel espande la rete 5G nell'area metropolitana di Giacarta con una rete autonoma Hyper AI e permette di condividere lo spirito natalizio e del Capodanno

GIACARTA, Indonesia, 9 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel continua a rafforzarsi come leader nei servizi di telecomunicazioni digitali espandendo in maniera massiccia e continua la sua rete 5G (Hyper 5G) nell'area metropolitana di Giacarta (Jabodetabek). Questa iniziativa, supportata da Huawei, è stata intrapresa per accogliere le festività del Natale e del Capodanno 2024/2025 (NARU) e garantire alla comunità la migliore esperienza digitale durante questo periodo speciale.

La copertura Hyper 5G di Telkomsel, leader di settore, ora comprende diverse rotte chiave all'interno e nei dintorni di Giakarta, dall'aeroporto di Soekarno-Hatta a quello di Halim Perdanakusuma, dalle aree attrezzate di Pantai Indah Kapuk 1 e 2 fino ai centri direzionali aziendali e governativi, da Pondok Indah al Monumento Nazionale (Monas). Nel prossimo futuro, Telkomsel prevede di espandere la propria rete 5G in modo incrementale, strategico e sistematico in altre località principali di tutta l'Indonesia.

La tecnologia 5G di Telkomsel garantisce velocità internet fino a quattro volte superiori a quelle del 4G e offre una maggiore affidabilità, la possibilità di connettere più dispositivi e una bassa latenza, per supportare tecnologie e innovazioni emergenti.

Dal suo lancio commerciale nel 2021, Hyper 5G di Telkomsel è diventata la rete più estesa e avanzata in Indonesia, con oltre 1.400 stazioni base ricetrasmittenti (BTS) 5G distribuite in 56 città e circoscrizioni, promuovendo il progresso e supportando la trasformazione digitale del paese.

Indra Mardiatna, direttore tecnologico di Telkomsel, ha dichiarato: "In quanto epicentro dell'attività economica, della governance e barometro del progresso nazionale, questa regione vanta una notevole penetrazione degli smartphone 5G, un elevato numero di roamer internazionali, una crescente base di utenti 4G/LTE e una domanda di dati ad alta velocità sempre maggiore. Con la rete Hyper 5G non solo forniamo connettività ultraveloce e bassa latenza, ma fungiamo anche da catalizzatore per la trasformazione digitale, aprendo opportunità di progresso in ogni aspetto della vita, mentre ci impegniamo per realizzare la visione di una Golden Indonesia 2045".

L'Hyper AI per migliorare connettività, servizi e soluzioni

Telkomsel sta inoltre integrando un completo approccio Hyper AI basato sull'intelligenza artificiale (AI) per migliorare l'efficienza e la qualità del servizio. Questa tecnologia garantisce risposte più rapide alle interruzioni della rete e consente la gestione automatizzata della rete tramite una struttura di rete autonoma.

"Tramite l'Hyper AI, Telkomsel fornisce una qualità di servizio ottimale in diverse situazioni, garantendo la migliore esperienza del cliente sempre e ovunque, anche nei punti affollati durante le festività (NARU) e nelle posizioni strategiche Hyper 5G", ha aggiunto Indra.

La bassa latenza di Hyper 5G supporta ulteriormente l'approccio Hyper AI, come nell'implementazione dei servizi di assistenza virtuale AI per i clienti di Telkomsel. L'assistente virtuale interno (B2C) Veronika e il responsabile account virtuale (B2B) Ted, integrati con il Centro operativo per i servizi AI, consentono di rispondere in modo rapido ed efficace alle esigenze dei clienti, offrendo esperienze di servizio innovative e di qualità superiore nell'era del 5G.

L'ottimizzazione delle esperienze digitali dei clienti nei momenti speciali

Nel corso delle festività, Telkomsel prevede un aumento del 14,8% nel traffico dati, con carichi utili totali che dovrebbero raggiungere i 1.981 petabyte. È stata implementata un'ottimizzazione completa dell'infrastruttura per le reti 4G/LTE e 5G, supportata da test di rete approfonditi lungo percorsi chiave e posizioni strategiche, per garantire ai clienti la comodità di accedere ai servizi digitali.

"In qualità di fornitore leader di servizi di telecomunicazioni digitali, Telkomsel si impegna a diffondere ottimismo ed energia positiva nella comunità. Ottimizzando la prontezza della connettività, dei servizi e delle soluzioni innovative, Telkomsel si impegna a garantire che ogni cliente possa godersi i momenti di Natale e Capodanno all'insegna della semplicità, del comfort e della gioia", ha concluso Indra.

Per ulteriori informazioni visitare le pagine di Telkomsel dedicate ad Hyper 5G e a Telkomsel Siaga NARU.

In base all'analisi Ookla® sui dati di Speedtest Intelligence® relativi alle velocità medie di download 5G e alla latenza mobile 5G multi-server in Indonesia per il primo e il secondo trimestre del 2024, Telkomsel è stata riconosciuta come migliore azienda nelle categorie "Download mobile 5G più veloce dell'Indonesia" e "Migliore latenza mobile 5G dell'Indonesia". Questo riconoscimento consolida ulteriormente la posizione di Telkomsel come principale fornitore di reti 5G con il download più veloce e la latenza più contenuta di tutto il paese, offrendo la migliore esperienza ai clienti in tutta l'Indonesia.

Informazioni su Telkomsel

Telkomsel è il principale fornitore di servizi di telecomunicazioni digitali della regione e consente agli indonesiani di migliorare il momento attuale e di poter contare su un futuro eccellente grazie a una connettività, alle soluzioni e ai servizi innovativi e di qualità superiore per tutti, per tutte le famiglie e le aziende, per ottenere di più. In linea con lo spirito dell'Indonesia, volto alla digitalizzazione del paese, Telkomsel svolge un ruolo fondamentale in quanto principale fornitore di servizi di convergenza che espande costantemente la propria copertura di rete 4G, sviluppa la tecnologia 5G e implementa le tecnologie a banda larga fissa più recenti per migliorare la qualità dell'esperienza del cliente. Telkomsel sta anche ampliando il suo portafoglio di servizi digitali, che comprende Digital Lifestyle, Digital Advertising, Digital Enterprise Solutions e Internet of Things. Forte di 29 anni di attività, Telkomsel opera con il supporto di oltre 269.000 BTS, serve più di 158,4 milioni di clienti di telefonia mobile e oltre 9,4 milioni di clienti di banda larga fissa (IndiHome-B2C) in tutto il paese. Nell'ottica di una gestione aziendale sostenibile, Telkomsel sostiene anche i principi ESG per generare impatti positivi sull'ecosistema aziendale.

