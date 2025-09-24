THE WORLD'S 50 BEST BARS SVELA LA CLASSIFICA DEI BAR NELLE POSIZIONI 51-100

LONDRA, 24 settembre 2025 /PRNewswire/ -- A due settimane dalla pubblicazione della classifica The World's 50 Best Bars 2025, sponsorizzata da Perrier, sono stati svelati per il nono anno i bar classificati dal No.51 al No.100. La classifica annuale viene stilata in base ai voti di oltre 800 esperti indipendenti, tra cui baristi, insegnanti e giornalisti specializzati in bevande.

Tornando in Asia per la sua 17ª edizione annuale, The World's 50 Best Bars 2025 riunirà il settore mondiale delle bevande a Hong Kong per celebrare le migliori esperienze di cocktail al mondo. Con la classifica delle posizioni 51–100, 50 Best continua a dare rilievo a una gamma ancora più ampia di bar e cocktail bar straordinari, espandendo il suo riconoscimento dell'eccellenza su scala globale.

I nuovi partecipanti per il 2025 sono Bar Mauro di Città del Messico (No.54), Schmuck di New York (No.59), Exímia di San Paolo (No.61), True Laurel di San Francisco (No.64), Gokan di Hong Kong (No.70), Vender di Taichung (No.74), Three Sheets Soho di Londra (No.80), Mamba Negra (No.81) e Bar Carmen (No.100) di Medellín, Victor Audio Bar di Buenos Aires (No.87), Dry Wave Cocktail Studio (No.88) e Opium (No.92) di Bangkok, Foco di Barcellona (No.89), Mírate di Los Angeles (No.93), Lair di Nuova Delhi (No.96) e Gucci Giardino di Firenze (No.99).

L'elenco completo è disponibile qui.

Emma Sleight, Responsabile dei Contenuti per The World's 50 Best Bars, afferma: "La classifica ampliata delle posizioni 51-100 rappresenta un'altra opportunità per celebrare la passione, la creatività e l'ospitalità di altissimo livello che contraddistinguono i migliori del settore. Oggi brindiamo a quei locali che si sono distinti, ci congratuliamo con gli incredibili team il cui duro lavoro ha permesso al loro bar di guadagnarsi un posto in questa prestigiosa classifica e speriamo che ciò incoraggi più persone a scoprire la loro prossima meta per godersi un drink."

The World's 50 Best Bars 2025 verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube 50 Best qui alle 20:00 ora di Hong Kong dell'8 ottobre 2025.

Centro di materiali per i media: http://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774051/TW50BB2025_results_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2774050/50_Best_Bars_2025_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.