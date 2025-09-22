circle x black
Caso Grillo jr., condannati tutti gli imputati: videonews dalla nostra inviata

22 settembre 2025 | 20.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Condannati tutti e 4 gli imputati nel processo per il presunto stupro, avvenuto nell'estate del 2019. Otto anni a Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, sei anni e mezzo a Francesco Corsiglia. Delusi dalla sentenza gli avvocati difensori che, lette le motivazioni, proporranno appello. Parla invece di 'sentenza granitica' l'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste la vittima. "Finalmente per lei il primo pianto di gioia dopo tanta sofferenza", ha commentato. Le ultime news dalla nostra inviata Silvia Mancinelli.

