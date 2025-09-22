circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta

I campioni d'Italia ospitano i nerazzurri al Maradona

Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
22 settembre 2025 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Napoli-Pisa chiude la quarta giornata di Serie A. Oggi, lunedì 22 settembre, i campioni d'Italia affrontano la squadra di Alberto Gilardino al Maradona per superare la Juve e tornare in testa alla classifica. Gli azzurri arrivano da tre successi nelle prime tre partite di campionato, mentre i toscani hanno conquistato solo un punto alla prima giornata, contro l'Atalanta. Calcio d'inizio alle 20:45.

Dove vedere Napoli-Pisa? La partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno, ma sarà visibile anche su Dazn. In streaming su Sky Go, NOW e sull'app di Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, il Napoli se la vedrà con il Milan a San Siro. Per il Pisa, derby toscano contro la Fiorentina all'Arena Garibaldi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Napoli Pisa diretta Napoli Pisa Napoli Pisa oggi diretta Serie A
Vedi anche
Processo Grillo jr, l'avvocato Bongiorno: "Commossa dal pianto della mia assistita" - Video
News to go
Scontri ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, caos in tangenziale a Bologna - Video
News to go
Rifiuti, in arrivo il bonus Tari: come funziona
Manifestazione per Gaza a Milano, passeggeri bloccati alla Stazione Centrale - Video
Corteo per Gaza a Milano, bruciata bandiera Usa vicino al consolato americano - Video
News to go
Italia in piazza per Gaza, sciopero e manifestazioni oggi
Charlie Kirk, la moglie Erika: "Perdono il killer" - Video
News to go
Coldiretti: con dazi agevolati import riso da Asia quintuplicato
News to go
Imu, nel 2024 gettito da 16,9 miliardi di euro
Salvini infiamma Pontida sulla difesa dei valori occidentali, la videonews dai nostri inviati - Video
Lazio-Roma 0-1, cori e abbracci alla fine del derby: tifosi giallorossi esultano fuori dallo stadio - Video
Trump, l'insulto a Biden 'figlio di put...': "Niente compassione per lui" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza