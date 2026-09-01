THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2026 ANNUNCIA LA LISTA ESTESA 51-100

LONDRA, 1 settembre 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best ha svelato la sua lista estesa degli hotel classificati dal No.51 al No.100, sottolineando l'impegno di 50 Best a riconoscere un più ampio spettro di esperienze di ospitalità eccezionali. L'elenco comprende 23 territori diversi, 40 città e include 10 hotel indipendenti.

Questi hotel hanno preparato il terreno per la presentazione della classifica The World's 50 Best Hotels 2026 a Parigi martedì 15 settembre.

L'elenco completo può essere visualizzato qui.

L'Asia è in cima alla lista con 20 hotel classificati, con sette strutture in Giappone, tra cui: Park Hyatt Tokyo (No.53), Hotel The Mitsui (No.79) a Kyoto e Waldorf Astoria Osaka (No.89). La lista ha accolto due hotel della Cina continentale: Mandarin Oriental Shenzhen (No.90) e The Peninsula Shanghai (No.99).

La Réserve Paris è in cima alla lista estesa al No.51 con 16 strutture in Europa classificate. La Francia vanta altre tre strutture, tra cui i nuovi ingressi Ritz Paris (No.72) e Carlton Cannes (No.80).

L'Italia domina la classifica europea, con nove hotel, tra cui: Il San Pietro di Positano (No.58), Castiglion del Bosco a Montalcino (No.62), Orient Express La Minerva a Roma (No.66) e Forestis Dolomites (No.68). Altrove, il Regno Unito vanta due hotel e la Turchia uno.

New York domina le classifiche del Nord America, con tre hotel, tra cui: The Fifth Avenue Hotel (No.78), che è anche il vincitore di quest'anno dell'American Express Travel One To Watch Award, insieme ad Aman New York (No.87) e The Greenwich Hotel (No.92). Il Messico vanta tre strutture: Hotel Esencia (No.64), Montage Los Cabos (No.67) e Four Seasons Tamarindo (No.74).

Il Sud America vanta due strutture: Palacio Nazarenas (No.54) a Cusco, in Perù, e Hotel das Cataratas alle Cascate di Iguassu, in Brasile (No.77).

L'Oceania vanta due hotel, Huka Lodge (No.82) in Nuova Zelanda a Taupō e The Calile (No.83) a Brisbane, in Australia, mentre La Mamounia (No.75) in Marocco rappresenta l'Africa con un hotel incluso.

Faye Huggett, Direttrice della Comunità per The World's 50 Best Hotels, commenta: "Questa lista estesa 51-100 allarga l'attenzione verso un'eccezionale community di strutture e le persone appassionate che le animano, ognuna delle quali definisce lo standard per un'ospitalità eccezionale al giorno d'oggi".

The World's 50 Best Hotels 2026 sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube 50 Best qui alle 20:00 ora di Parigi il 15 settembre.

Sito web: https://www.theworlds50best.com/hotels/Centro multimediale: https://mediacentre.theworlds50best.com/

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