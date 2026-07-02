UBTECH lancia UWORLD U1, il primo robot umanoide ultra-bionico full-size prodotto in serie al mondo

L'azienda dichiara oltre 10.000 ordini e avvia un'iniziativa per donare 100 robot umanoidi a sostegno di programmi per il benessere mentale

SHENZEN, Cina, 2 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Il 30 giugno 2026, UBTECH ha ospitato il suo evento di lancio globale 2026 a Shenzhen, dove ha presentato la propria visione a lungo termine di simbiosi uomo–robot e ha ufficialmente svelato la serie UWORLD U1 di robot umanoidi full-size ultra-bionici, i primi al mondo progettati per la produzione di massa. La gamma comprende tre modelli: la versione semi-torso U1 Lite, il modello full-body ad alte prestazioni U1 Pro e il modello full-body ad alta dinamica U1 Ultra, con prezzi a partire da 119.800 RMB. Al giorno dell'evento di lancio, gli ordini cumulativi della serie UWORLD U1 avevano superato le 13.361 unità.

James Zhou, fondatore, presidente del consiglio di amministrazione e CEO di UBTECH, ha delineato la visione a lungo termine dell'azienda per l'evoluzione della collaborazione tra esseri umani e robot. Ha descritto una progressione in tre fasi: in primo luogo, il completamento di lavori pericolosi e ripetitivi per liberare le persone da attività rischiose; in secondo luogo, l'estensione nella vita quotidiana attraverso applicazioni di compagnia e servizi; e, infine, il raggiungimento di un'interazione sempre più fluida e integrata tra esseri umani e robot intelligenti.

Zhou ha affermato che UBTECH sta evolvendo da un produttore di robot tradizionale a una piattaforma focalizzata sulla robotica abilitata dall'IA e sulle infrastrutture intelligenti. Ha evidenziato che l'azienda ha perseguito un piano di crescita ventennale. Durante la prima fase (2012–2022), UBTECH si è concentrata sullo sviluppo delle tecnologie di base, contribuendo a portare i robot umanoidi dai laboratori di ricerca all'impiego industriale e costruendo al contempo le fondamenta commerciali dell'azienda. Durante la seconda fase (2023–2033), l'azienda si sta espandendo nella robotica di consumo con l'obiettivo di rendere i robot umanoidi parte della vita quotidiana. Il 2026 segna un passo importante nell'evoluzione di UBTECH, che passa dalle applicazioni industriali e commerciali verso l'adozione da parte dei consumatori.

Supportata dalle proprie tecnologie proprietarie full-stack per robot umanoidi, da un ampio portafoglio di applicazioni e da continui investimenti in innovazione e talenti, UBTECH ha raggiunto numerosi traguardi nel settore. Partendo dal proprio business nella robotica industriale, l'azienda si è classificata al primo posto a livello globale per fatturato e volume di vendite di robot umanoidi intelligenti full-size nel 2025 e, nel 2026, ha lanciato UWORLD, ampliando il proprio portafoglio di robotica verso il mercato consumer.

Michael Tam, Chief Brand Officer di UBTECH, presidente del Consumer Robotics Innovation Business Group e direttore generale di UWORLD, ha dichiarato che la compagnia tra esseri umani e robot rappresenta un nuovo approccio al sostegno del benessere mentale. Ha aggiunto che i robot da compagnia hanno il potenziale per diventare una nuova e importante categoria di prodotti di consumo, offrendo un supporto emotivo personalizzato nelle diverse fasi della vita. Ha citato stime secondo cui il mercato cinese della robotica umanoide ultra-bionica potrebbe crescere da un valore di decine di miliardi di RMB fino a raggiungere il livello di migliaia di miliardi di RMB (un trilione di RMB) tra il 2026 e il 2036.

UWORLD integra uno stack tecnologico end-to-end interamente proprietario, che comprende pelle biomimetica, hardware per l'intelligenza integrata, sistemi operativi, modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) orientati alle emozioni e capacità di produzione a livello di sistema. Questa architettura integrata è progettata per affrontare le sfide che da tempo ostacolano l'impiego dei robot umanoidi in contesti reali.

La serie UWORLD U1 è dotata di 88 gradi di libertà e di una colonna cervicale biomimetica proprietaria a doppio snodo, che le consente di replicare fino al 90% dei movimenti fondamentali dell'essere umano. Il sistema è alimentato dal primo LLM al mondo con consapevolezza emotiva progettato per la compagnia a lungo termine, in grado di riconoscere oltre 20 stati emotivi distinti con un tasso di accuratezza superiore al 90%.

La sua architettura biomimetica del "cervello veloce e lento" si ispira ai principi delle neuroscienze cognitive, consentendo un sistema di risposta intuitiva in 500 millisecondi, affiancato da capacità di ragionamento avanzato basate su modelli con centinaia di miliardi di parametri. Un sistema biomimetico di attuazione delle espressioni facciali, gestito da un controller proprietario, riduce la latenza nella sincronizzazione tra parlato e movimento delle labbra a meno di 20 millisecondi, offrendo un'esperienza di interazione straordinariamente realistica.

L'Agent Memory OS, un sistema di memoria cross-temporale, è progettato per creare un'infrastruttura di vita digitale persistente. Un motore di assistenza proattiva sfrutta la consapevolezza dell'ambiente circostante per consentire un'interazione senza parole di attivazione (wake word), permettendo ai robot UWORLD di rispondere in modo naturale ai segnali contestuali e alle situazioni sociali.

UWORLD pone inoltre l'accento sul principio secondo cui gli utenti mantengono la piena proprietà dei propri dati e ha sviluppato un'architettura per la tutela della privacy articolata su tre livelli: elaborazione con approccio local-first, dipendenza minima dal cloud e misure di protezione hardware controllate dall'utente. Combinando capacità di interazione altamente realistiche con un framework di sicurezza end-to-end, il sistema consente ai robot umanoidi di evolvere da semplici strumenti funzionali a compagni in grado di comprendere e rispondere alle emozioni.

La serie U1 è progettata per supportare un'ampia gamma di applicazioni consumer e commerciali, tra cui compagnia nella vita quotidiana, supporto emotivo, miglioramento della qualità della vita e assistenza sociale, oltre a servizi di accoglienza e ospitalità, assistenza agli anziani, supporto psicologico, turismo e allestimenti espositivi, ricerca e formazione, nonché servizi domestici di fascia alta.

In occasione dell'evento di lancio, UWORLD ha presentato la "Human-Robot Companionship Initiative" (Iniziativa per la compagnia tra esseri umani e robot). In Cina vivono oltre 90 milioni di adulti soli e 118 milioni di anziani che vivono senza figli o altri familiari. Si stima inoltre che dal 10% al 20% delle persone che vivono da sole soddisfi i criteri clinici per un disturbo della salute mentale. In risposta a questa situazione, UWORLD ha annunciato l'intenzione di donare ogni anno robot umanoidi personalizzati a sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui i bambini che crescono lontani da uno o entrambi i genitori, gli anziani che vivono soli e le famiglie in condizioni di difficoltà, con l'obiettivo di offrire compagnia emotiva e supporto psicologico nel lungo periodo.

Nel 2026, UWORLD intende donare 100 robot umanoidi Serie U1 personalizzati. Questi robot integreranno tecnologie di ricostruzione facciale 3D e di replica dell'identità basata sull'impronta vocale, per ricreare le caratteristiche delle persone designate, oltre a modelli di interazione guidati dalle emozioni e a sistemi dedicati di memoria a lungo termine. Grazie anche alla consapevolezza multimodale del contesto, questi robot sono progettati per offrire servizi strutturati di supporto psicologico.

Con il lancio di UWORLD, UBTECH ha creato un portafoglio di soluzioni robotiche che copre applicazioni industriali, commerciali e consumer. La serie industriale Walker S è già entrata nella produzione di massa e le prime consegne sono iniziate, mentre si prevede che UWORLD diventi il secondo motore di crescita dell'azienda, portando la robotica umanoide nel mercato consumer.

A proposito di UBTECH

Fondata nel marzo 2012, UBTECH ROBOTICS CORP LTD è un'azienda leader nel settore dei robot umanoidi e dei robot di servizio intelligenti. Specializzata nella ricerca, sviluppo e commercializzazione di robot di servizio intelligenti e soluzioni basate sull'IA, il suo portafoglio prodotti comprende robot umanoidi industriali (serie Walker), soluzioni per l'AI Education, la logistica intelligente, i servizi commerciali e i servizi consumer. I traguardi principali includono la produzione di massa del robot umanoide Walker S2 e la quotazione alla HKEX (Hong Kong Stock Exchange). UBTECH si impegna a promuovere l'IA integrata per costruire un futuro più intelligente e interconnesso.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.ubtrobot.com/en/

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