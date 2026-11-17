Le partnership con il World Green Building Council, il Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping e XIBER Energy Solutions estendono l'applicazione della Physical AI agli edifici, al settore marittimo e all'industria, consolidando il crescente ecosistema globale di Univers

ANTALYA, Turchia, 17 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Univers, leader globale nel campo della Physical AI per infrastrutture intelligenti con sede a Singapore, ha annunciato oggi tre distinte partnership a livello globale, ciascuna delle quali mira ad accelerare l'applicazione della Physical AI rispettivamente al settore edilizio, a quello marittimo e alle attività industriali.

I distinti accordi con il World Green Building Council, il Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping e XIBER Energy Solutions sono stati firmati presso il Padiglione di Singapore alla COP31, alla presenza della ministra della Sostenibilità e dell'Ambiente di Singapore, Grace Fu. Pur riferendosi ad ambiti distinti, le tre collaborazioni estendono l'applicazione della Physical AI ad altrettanti importanti settori dell'economia reale: l'ambiente edificato, le attività marittime e le attività industriali.

Con la crescente elettrificazione e interconnessione dei sistemi energetici e infrastrutturali, la sfida non consiste più soltanto nel definire traguardi climatici, ma nella loro implementazione. La piattaforma di Univers per la Physical AI integra tecnologia operativa, tecnologia dell'informazione e IA, aiutando le organizzazioni a comprendere, ottimizzare e coordinare sistemi fisici complessi su larga scala.

Valerio Dilda, Senior Vice President of Europe di Univers, ha dichiarato:

"Il mondo ha definito i propri obiettivi climatici. La sfida successiva consiste nel tradurli in azioni concrete nell'ambito dell'economia reale. Combinando le profonde competenze settoriali dei nostri partner con le capacità di Univers nel campo della Physical AI, possiamo aiutare i Paesi ad accelerare la propria transizione energetica verso sistemi energetici sostenibili, resilienti, economicamente accessibili e sovrani, estendendo al contempo soluzioni già collaudate ad altri mercati."

Portare la Physical AI nei settori industriali a livello globale

In qualità di primo AI Global Knowledge Partner del World Green Building Council, Univers collaborerà con la rete globale dell'organizzazione per promuovere il ruolo dell'IA per una gestione più intelligente degli edifici e lo sviluppo di infrastrutture sostenibili. La partnership offre l'opportunità di mettere le competenze nel campo della Physical AI al servizio di una rete globale impegnata ad accelerare la decarbonizzazione dell'ambiente edificato.

Cristina Gamboa, CEO di World Green Building Council, ha dichiarato:

"Decarbonizzare l'ambiente edificato richiede di andare oltre la semplice misurazione delle prestazioni e di migliorare costantemente il funzionamento effettivo degli edifici. Questa partnership esplorerà come l'IA possa rendere gli edifici più intelligenti, reattivi e sostenibili su larga scala."

Attraverso la partnership con XIBER Energy Solutions, la start-up interna al Gruppo TESYA specializzata nella decarbonizzazione, Univers applicherà la Physical AI all'intera base globale di clienti industriali e manifatturieri di XIBER Energy Solutions, aiutando le aziende a migliorare le proprie prestazioni energetiche e operative e a ridurre le emissioni.

Giovanni Longari, CEO di XIBER Energy Solutions, ha dichiarato:

"La decarbonizzazione industriale deve produrre risultati concreti direttamente negli stabilimenti produttivi. L'integrazione dell'IA con i dati operativi ed energetici reali può aiutare le aziende manifatturiere a migliorare produttività e prestazioni energetiche, riducendo al contempo le emissioni."

Univers diventerà inoltre uno dei primi partner del Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping nel campo dell'IA, nel quadro di una collaborazione volta a promuovere la decarbonizzazione sistemica nel settore marittimo. La collaborazione esplorerà come l'IA possa migliorare le operazioni marittime, anche attraverso un framework di Return on Intelligence incentrato sul valore economico e ambientale derivante da decisioni operative più intelligenti.

Pernille Dahlgaard, Chief Impact Officer del Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, ha dichiarato:

"La decarbonizzazione del settore marittimo è una sfida di carattere sistemico. L'IA ha il potenziale per integrare i processi decisionali relativi a navi, carburanti, porti e operazioni, trasformando l'intelligenza in risultati misurabili sul piano operativo, economico e ambientale."

Le partnership coincidono altresì con il lancio, in occasione della COP31, del nuovo framework Return on Intelligence di Univers, che propone un nuovo approccio per consentire alle aziende di valutare il valore generato dall'IA nelle attività operative fisiche. Il framework è approfondito in un nuovo white paper, elaborato con il contributo del Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Intitolato Return on Intelligence: How AI Changes the Economics of Transport e presentato alla COP31, esso raccoglie contributi e punti di vista provenienti da diversi ambiti dell'ecosistema dei trasporti, dell'energia e della finanza.

Fox Chu, Senior Vice President and Global Head of Aviation, Transportation & Logistics di Univers, ha dichiarato:

"Anziché valutare l'IA principalmente in base alle prestazioni tecnologiche o alla riduzione delle emissioni, il framework analizza in che modo decisioni operative più efficaci generino valore per le imprese, anche attraverso un migliore rendimento del capitale investito, una maggiore efficienza economica delle attività operative, nuove opportunità di ricavo e il superamento di ostacoli alla crescita."

Consolidare lo slancio globale della Physical AI

Le partnership annunciate alla COP31 si inseriscono in un più ampio processo di espansione dell'ecosistema di Physical AI di Univers e si aggiungono alle partnership siglate precedentemente alla COP31.

Prima della COP31, Univers ha ampliato la propria partnership con Voltalis in Europa per trasformare i portafogli di edifici commerciali in asset flessibili per la rete elettrica. Dopo gli ottimi risultati iniziali nel Regno Unito e in Francia, annunciati a giugno, i partner stanno ora iniziando a esplorare opportunità in nuove aree geografiche. La collaborazione integra la flessibilità dal lato della domanda con la Physical AI per consentire una gestione più intelligente dei consumi degli edifici in funzione delle condizioni della rete elettrica e del mercato.

A Singapore, Univers sta altresì rafforzando la propria partnership strategica con SBS Transit, estendendo la collaborazione alla Physical AI applicata all'energia e alle attività operative, a partire dalla gestione degli autobus elettrici e con l'esplorazione di possibili applicazioni nella manutenzione ferroviaria.

Nel loro insieme, queste diverse collaborazioni estendono l'ecosistema di Physical AI di Univers ai settori degli edifici, dell'energia, del trasporto pubblico, del marittimo e dell'industria, dimostrando come l'intelligenza possa essere applicata a infrastrutture reali ed estesa a diversi settori e mercati.

Su Univers

Univers è un leader globale nel campo della Physical AI applicata all'energia e alle infrastrutture. La sua piattaforma di Physical AI integra tecnologia operativa, tecnologia dell'informazione e IA per aiutare le organizzazioni a comprendere, ottimizzare e coordinare sistemi fisici complessi. Con sede a Singapore e operativa a livello globale, Univers opera nei settori dell'energia, degli edifici, dei trasporti e dell'industria per rendere le infrastrutture più intelligenti, efficienti, resilienti e sostenibili. Attualmente, oltre 450 milioni di dispositivi e sensori sono connessi alla sua piattaforma, e circa il 20% della capacità globale di energia rinnovabile utilizza la tecnologia di Univers, presente in 45 mercati in tutto il mondo.

Maggiori informazioni sono disponibili su univers.com.

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