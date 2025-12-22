Vantage Markets premiata per la collaborazione con Trend Micro in materia di intelligence sulle minacce in tempo reale

L'Innovation Partnership Award evidenzia la profonda collaborazione, la condivisione di informazioni in tempo reale e l'implementazione di sistemi di sicurezza avanzati su una delle principali piattaforme di trading finanziario in Australia

SYDNEY, 22 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), leader mondiale in ambito di sicurezza informatica, ha annunciato oggi che Vantage Markets ha ricevuto il premio Innovation Partnership Award, come riconoscimento dell'approccio innovativo dell'organizzazione nel rafforzare la resilienza informatica e la sua collaborazione strategica con Trend Micro.

Il gruppo di società Vantage Markets opera in oltre 30 uffici in tutto il mondo, mentre Vantage Markets è considerata una delle piattaforme di trading multi-asset leader a livello mondiale. La sua attenzione per l'affidabilità, la velocità e l'esperienza utente l'ha resa la piattaforma di trading numero uno in Australia e la seconda a livello mondiale. In risposta a una rapida crescita e a un panorama di minacce globali sempre più complesso, l'organizzazione ha investito molto nella creazione di una base di sicurezza informatica integrata e basata sull'intelligence.

Dal 2021, Vantage Markets e Trend Micro hanno instaurato una stretta partnership, grazie a cui, Vantage Markets ha ampliato la propria capacità di sicurezza trasformandola in una funzione globale, sfruttando l'intelligence sulle minacce in tempo reale e la visibilità unificata negli ambienti critici.

Eric Cheng, responsabile della sicurezza informatica e delle informazioni, Vantage Markets: "La sicurezza è alla base di ogni aspetto dell'esperienza di trading che offriamo. Grazie alla collaborazione con Trend Micro abbiamo potuto sviluppare le nostre operazioni di sicurezza molto più rapidamente di quanto avremmo potuto fare da soli. La capacità di mettere in correlazione i dati di telemetria relativi a cloud, carichi di lavoro e identità in un solo posto ha cambiato radicalmente il modo in cui rileviamo e rispondiamo alle minacce a livello globale. Questo riconoscimento riflette il nostro impegno a migliorare costantemente gli standard relativi alla resilienza, non solo per la nostra organizzazione, ma per l'ecosistema più ampio dei servizi finanziari."

Vantage Markets ha implementato una suite completa di soluzioni Trend Micro all'interno della piattaforma Vision One AI-Powered Enterprise Cybersecurity, tra cui Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security e Trend Service One™. Tale strategia integrata ha garantito una maggiore visibilità di cloud, utenti e applicazioni, un rilevamento e una risposta più rapidi e un'esperienza di sicurezza coerente per tutta la sua presenza globale in rapida espansione.

A integrazione di questa base tecnologica, il team di sicurezza di Vantage detiene certificazioni riconosciute a livello mondiale, tra cui CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE e CISA, e vanta una vasta esperienza nell'architettura di sicurezza di livello bancario e nelle operazioni di red team globali. Questa competenza garantisce che gli account e gli asset degli utenti siano tutelati da professionisti altamente qualificati e dalle capacità comprovate.

Innovazione guidata da intuizioni e intelligence condivisa

Un fattore chiave premiato da questo riconoscimento è il continuo contributo di Vantage Markets alla più ampia comunità della sicurezza informatica. L'organizzazione condivide regolarmente informazioni sugli attori delle minacce emergenti, partecipa ad anteprime private dei prodotti e fornisce feedback che influenzano direttamente l'evoluzione della piattaforma Trend Micro.

Questo modello collaborativo ha rafforzato le capacità di entrambe le organizzazioni, consentendo a Trend Micro di perfezionare le tecnologie di rilevamento e risposta alle minacce, offrendo al contempo a Vantage Markets una maggiore consapevolezza della situazione e un contesto delle minacce in tempo reale.

Rafforzare la resilienza informatica dei servizi finanziari

Gli istituti finanziari di tutto il mondo si trovano ad affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate e in rapida evoluzione. Per Vantage Markets, la capacità di unificare la telemetria, automatizzare l'identificazione dei rischi e accelerare i flussi di lavoro delle indagini è stata fondamentale per la trasformazione della sicurezza.

La piattaforma Trend Vision One™ ha svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi risultati, consentendo una protezione più integrata tra infrastruttura cloud, carichi di lavoro, identità e attività degli utenti.

Srujan Talakokkula, amministratore delegato di Trend Micro Commercial ANZ, ha affermato: "Vantage Markets è un ottimo esempio di ciò che è possibile ottenere quando le organizzazioni considerano la sicurezza informatica un fattore abilitante strategico. Il ritmo di adozione, la disponibilità a collaborare e il contributo all'intelligence delle minacce hanno influenzato direttamente il modo in cui sviluppiamo la nostra piattaforma. Mediante il consolidamento della visibilità e l'automazione dei flussi di lavoro di sicurezza di alto valore, è stato creato un modello resiliente e scalabile che rappresenta un punto di riferimento per le organizzazioni di servizi finanziari in tutta la regione. Siamo orgogliosi di sostenere il loro percorso e non vediamo l'ora di scoprire cosa riserva il futuro."

Uno sguardo al futuro

Questo premio segna un importante traguardo per la partnership in corso tra Trend Micro e Vantage Markets, ribadendo il loro impegno comune nel migliorare la preparazione alla sicurezza informatica nel settore dei servizi finanziari.

Mentre Vantage Markets continua ad espandere la sua presenza globale, l'organizzazione si impegna a rafforzare la sicurezza di livello finanziario a lungo termine. Sfrutterà ulteriormente la piattaforma basata sull'intelligenza artificiale di Trend Micro per promuovere la propria visione di sicurezza, migliorando la conformità, rafforzando la protezione del cloud e garantendo esperienze più sicure ai clienti in tutto il mondo.

Informazioni su Trend Micro

Trend Micro, leader mondiale nell'ambito della sicurezza informatica, contribuisce a rendere il mondo sicuro per lo scambio di informazioni digitali tra persone, governi e aziende. Trend sfrutta le competenze in materia di sicurezza e l'intelligenza artificiale per proteggere oltre 500.000 aziende e milioni di persone su cloud, reti, endpoint e dispositivi in tutto il mondo. Al centro c'è Trend Vision One™, l'unica piattaforma di sicurezza informatica aziendale basata sull'intelligenza artificiale che accentra la gestione dell'esposizione al rischio informatico e le operazioni di sicurezza, offrendo una protezione a più livelli in ambienti on-premise, ibridi e multi-cloud. L'intelligence sulle minacce senza precedenti fornite da Trend consentono alle organizzazioni di difendersi in modo proattivo da centinaia di milioni di minacce ogni giorno. La sicurezza proattiva ha inizio qui. www.TrendMicro.com.au.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker offrendo una piattaforma di trading affidabile, una pluripremiata app di trading e una piattaforma dedicata e intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Disclaimer: il presente articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce né consulenza finanziaria o un'offerta né sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio del lettore.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.