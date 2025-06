Vantage premiata come "Miglior piattaforma di trading" al Wealth Expo Argentina 2025

PORT VILA, Vanuatu, 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha orgogliosamente concluso una straordinaria partecipazione al Wealth Expo Argentina 2025, che si è svolto il 23 e 24 maggio, un'altra pietra miliare nella storia della sua partecipazione a eventi finanziari internazionali. L'appuntamento, famoso perché richiama le voci più importanti della finanza e degli investimenti, è stato il palcoscenico ideale da cui Vantage ha puntato i riflettori sulla propria leadership, innovazione e impegno per l'inclusione finanziaria.

In occasione dell'expo, Vantage è stata insignita del premio "Miglior piattaforma di trading", un riconoscimento dell'eccellenza continuativa dell'azienda nell'offerta di tecnologie all'avanguardia, funzionalità intuitive e infrastrutture sicure alla sua comunità globale di trader. Questo premio rafforza la posizione di Vantage come broker affidabile e orientato alle performance.

"Siamo davvero orgogliosi di essere stati premiati come miglior piattaforma di trading al Wealth Expo Argentina", ha affermato Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage Markets. "Questo premio non solo conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni di trading efficaci, ma riflette anche la dedizione verso la comunità globale di trader e partner che ogni giorno si fidano di noi. Eventi come questo ci offrono l'opportunità di condividere conoscenze e di entrare in contatto con la comunità finanziaria più ampia".

Nel corso dell'evento il team di Vantage ha moderano una serie di sessioni informative volte a condividere spunti di riflessione e a promuovere la cultura finanziaria. Sul palco principale, Alejandro Zelniker, Affiliates and Partners Business Strategist, ha presentato "La sicurezza del vostro denaro prima di tutto", evidenziando le migliori pratiche per salvaguardare le risorse finanziarie nell'economia odierna, sempre più digitale. Nel frattempo, sul palco dedicato ai workshop, Agustin Zanardo, Business Development Manager, ha affrontato il tema "Errori comuni tra i trader" e ha offerto spunti generali per aiutare i partecipanti a comprendere meglio le insidie del trading e i concetti di gestione del rischio.

Juan Gonzalez, analista di mercato per la crescita delle relazioni con i clienti presso Vantage, in un'interessante tavola rotonda ha contribuito alla conversazione su "Trading per tutti: le sfide dell'inclusione finanziaria". Ha parlato delle sfide che devono affrontare le popolazioni sottoservite e di come i broker possano contribuire a migliorare l'accesso ai servizi finanziari attraverso soluzioni inclusive e basate sulla formazione.

Oltre agli eventi di primo piano sul palco, Vantage ha organizzato anche delle sessioni con relatori presso gli stand, moderate da Alejandro Caravotta, esperto di asset digitali. Le sessioni non hanno rappresentato solo momenti di incontro formativi, ma anche da opportunità per i partecipanti di interagire con gli esperti di Vantage, per l'acquisizione di preziose informazioni sui mercati finanziari in un contesto informale.

In qualità di sponsor principale dell'evento ufficiale Wealth Expo Argentina Cocktail, Vantage ha riunito partner, influencer ed esperti del settore per un'elegante serata all'insegna del lusso, del networking e dell'intrattenimento. È stata la conclusione ideale per dare avvio a dialoghi efficaci, alla presenza del marchio e allo slancio condiviso.

Mentre continua ad ampliare la propria presenza globale negli eventi finanziari, il marchio Vantage rimane concentrato nel supportare i trader grazie all'innovazione, alla formazione e a un coinvolgimento significativo della comunità. Per restare sempre informati sull'azienda visitare il sito di Vantage Markets.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

