Vantage si aggiudica il premio "Miglior Assistenza Clienti" ai Global Business Review Magazine Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets è fiera di annunciare di essersi aggiudicata il premio "Miglior supporto clienti" ai prestigiosi Global Business Review Magazine Awards 2025. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno costante di Vantage nel fornire un servizio eccezionale e nel promuovere la fiducia tra i propri clienti.

I Global Business Review Magazine Awards premiano l'eccellenza in tutti i settori, celebrando le aziende che danno prova di prestazioni eccezionali nei settori bancario, finanziario, assicurativo, immobiliare, della leadership e della tecnologia. Il premio è noto per il processo di valutazione rigoroso e trasparente, supervisionato da una giuria di stimati esperti del settore e analisti di mercato che garantiscono l'imparzialità e mantengono i più elevati standard.

La vittoria di Vantage sottolinea l'impegno dell'azienda verso la soddisfazione del cliente, come dimostrato dal punteggio Trustpilot di 4,3, rafforzato da oltre 4.000 valutazioni con cinque stelle*. Questo risultato è la dimostrazione dell'impegno costante dell'azienda nel fornire un supporto impeccabile, reattivo e incentrato sul cliente.

Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets, ha espresso il suo entusiasmo: "Vincere il premio 'Miglior supporto clienti' è un grandissimo onore e una conferma del duro lavoro e della passione del nostro team nel mettere i clienti al primo posto. Noi di Vantage crediamo che un servizio eccezionale sia il fondamento di relazioni durature, e questo premio ci motiva a continuare ad alzare l'asticella".

Vantage esprime la sua gratitudine anche ai clienti e ai partner per il loro incrollabile supporto ed è impaziente di consolidare questo successo negli anni a venire.

Informazioni sui Global Business Review Magazine Awards

I Global Business Review Magazine Awards celebrano l'eccellenza in tutti i settori, premiando le aziende che promuovono l'innovazione, la leadership e un servizio di livello superiore. I premi si distinguono per il processo di valutazione trasparente e per la prestigiosa giuria.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti accesso a un servizio agile e potente per il trading di Contratti per Differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

* Le valutazioni Trustpilot sono soggette a modifiche nel tempo man mano che vengono aggiunte nuove recensioni.

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di rapida perdita economica a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

