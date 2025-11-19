circle x black
VIK IN CILE È NOMINATO NO.1 NELLA LISTA THE WORLD'S 50 BEST VINEYARDS 2025

19 novembre 2025 | 12.18
MARGARET RIVER, Australia, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'elenco The World's 50 Best Vineyards 2025 è stato svelato durante una cerimonia di premiazione a Margaret River, nell'Australia Occidentale, con Vik (No.1), Millahue, Cile, nominato The World's Best Vineyard 2025, sponsorizzato da Resy & Tock.

 

 

Vik succede al vincitore del 2024, Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal a Rioja, Spagna, ora parte della Hall of Fame.

No.2 nella classifica del 2024, Vik è un'azienda vinicola e un hotel di lusso all'avanguardia che si estende su una riserva naturale di 4.450 ettari, con 327 ettari di vigneti piantati in 12 microclimi distinti. La cantina coniuga la viticoltura sostenibile con un'architettura suggestiva.

Schloss Johannisberg (No.2), Rheingau, Germania, è stato nominato The Best Vineyard in Europe, noto per essere la prima cantina vinicola Riesling al mondo, con oltre 1.200 anni di tradizione vinicola. Bodegas Ysios a Rioja, in Spagna, è No.3.

Commenta William Drew, Direttore Editoriale di The World's 50 Best Vineyards: "Siamo molto lieti di annunciare The World's 50 Best Vineyards 2025 e di onorare Vik come The World's Best Vineyard. La classifica di quest'anno mette in risalto la diversità e l'innovazione dei vigneti che stanno plasmando il panorama vinicolo mondiale".

Klein Constantia Wine Estate (No.6), Western Cape, Sudafrica, è stata nominata The Best Vineyard in Africa e ha ricevuto l'Highest Climber Award, sponsorizzato da Jack's Creek, scalando 35 posizioni dal 2024.

Il riconoscimento The Best Vineyard in North America va a Jordan Vineyard & Winery, Alexander Valley, USA (No.13), rinomato per le esperienze suggestive tra colline, uliveti e vigneti sostenibili. 98Wines, Yamanashi, Giappone, ottiene il riconoscimento The Best Vineyard in Asia (N.20), offrendo un'esperienza multisensoriale in un vigneto con vista sul Monte Fuji.

Il premio The Best Vineyard in Australasia è stato assegnato a Cloudy Bay Vineyards, Marlborough, Nuova Zelanda (No.26), che figura per la prima volta nella lista, mentre Aperture Cellars, Sonoma, USA, ha ottenuto il Highest New Entry Award (No.14).

