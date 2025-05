Vivienne Westwood stupisce alla Barcelona Bridal Night con uno spettacolo epico

Nel chiostro dell'edificio storico dell'Università di Barcellona

BARCELLONA, Spagna, 1 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio britannico Vivienne Westwood è stato la star della Barcelona Bridal Night, tenutasi ieri sera nell'ambito della Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW). Con la presentazione della sua collezione sposa 2026, l'iconica casa di moda ha lasciato senza parole gli oltre 450 spettatori, offrendo un'esperienza indimenticabile di eleganza, ribellione e romanticismo in quella che è stata la prima sfilata incentrata esclusivamente sulla sua linea di moda sposa.

Per questo evento speciale è stato scelto come sede lo storico edificio del XIX secolo dell'Università di Barcellona. Le modelle hanno sfilato con 34 abiti da sposa haute couture realizzati su misura, attraversando il chiostro che circonda il giardino centrale, dove gli aranci in fiore hanno fatto da sfondo naturale allo spettacolo.

Il direttore creativo di Vivienne Westwood, Andreas Kronthaler, ha affermato: "Gli abiti da sposa hanno sempre avuto un ruolo importante nella maison, fin da quando ho iniziato a lavorare con Vivienne nei primi anni '90. Siamo entusiasti di presentare la nostra prima sfilata di abiti da sposa qui in questa fantastica città; abbiamo preso come primo punto di ispirazione la grandiosità dei viali e dell'architettura."

E ha continuato: "La collezione è una miscela di passato, presente e futuro. La corsetteria è la base, valorizza e dona presenza. E la sartorialità, per aggiungere un tocco maschile."

"Abbiamo ripreso la nostra stampa di rose, ispirandoci agli acquerelli del XVIII secolo del botanico Pierre-Joseph Redouté. Abbiamo aggiunto fiori d'arancio provenienti dal cortile dell'università, simbolo di purezza e bellezza, in toni tenui e strati di tulle: teneri e romantici. Un sontuoso jacquard in '"Absence of roses": un classico. Ci sono lino e cotone, georgette lavata e chiffon, per far sembrare che i capi siano stati indossati più e più volte. L'organza più leggera, tanto pizzo e duchesse rosa pallido dall'Italia. Ogni personaggio racconta una storia."

Andreas ha concluso: "Simonetta (Gianfelici) indossa l'abito Madame de Pompadour, ispirato al dipinto di François Boucher (1756), questa volta in bianco. Vivienne l'avrebbe adorato: era il suo vestito preferito in assoluto."

Inoltre, da oggi e fino a domenica, la fiera aprirà le sue porte con i padiglioni 1 e 2 e la sede di Montjuïc in Plaza de l'Univers, con circa 450 marchi che offriranno agli acquirenti di tutto il mondo un'ampia gamma di abiti da sposa, da sposo, da festa, da cerimonia, da red carpet e accessori.

