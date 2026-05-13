Wacom presenta la Wacom Art Pen 2: la penna di nuova generazione con rotazione del cilindro a 360° per gli artisti digitali

Libera tutto il potenziale espressivo degli artisti digitali più esigenti con la nuova penna sensibile alla rotazione di Wacom, che porta nella creazione digitale la sensazione degli strumenti tradizionali.

TOKYO, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Wacom ha presentato oggi la Wacom Art Pen 2, una penna sensibile alla rotazione progettata per gli artisti digitali e i professionisti della creatività che cercano un controllo preciso ed espressivo nei loro flussi di lavoro digitali.

Controllo espressivo con rotazione del cilindro

Sulla scia del successo della Wacom Art Pen originale (KP701E), la nuova Wacom Art Pen 2 continua a offrire la rotazione del cilindro a 360° e introduce questa funzionalità nella nuova tecnologica di Wacom. Con pennelli, penne e cursori compatibili, è in grado di rispondere non solo alla pressione e all'inclinazione, ma anche all'angolo di rotazione della penna (se utilizzata con software supportati). La Wacom Art Pen 2 consente agli artisti di variare lo spessore e il carattere dei loro tratti semplicemente ruotando la penna nella mano, proprio come fanno gli artisti tradizionali che regolano l'angolo di una matita, di un pennello piatto, di un pennarello o di una penna calligrafica per ottenere diversi effetti espressivi. Questo controllo intuitivo consente un'esperienza di disegno più naturale e dinamica che rispecchia da vicino la versatilità degli strumenti tradizionali a cui sono abituati gli artisti.

"Da anni la Wacom Art Pen è apprezzata dagli artisti per la sua sensibilità unica e le sue possibilità espressive. Con la Wacom Art Pen 2 abbiamo ascoltato la nostra appassionata community e perfezionato ciò che ama, portando quell'esperienza familiare nella nostra più recente tecnologia", ha dichiarato Koji Yano, vice presidente senior della divisione Creative Experience di Wacom. "Integrando queste funzionalità nei nostri dispositivi attuali, miriamo a offrire ai creativi ancora più libertà per dare vita alle loro idee".

Progettata in modo intelligente per gli artisti

La Wacom Art Pen 2 si avvale della tecnologia EMR senza batteria di Wacom ed è dotata di tre pulsanti, che aiutano a semplificare il flusso di lavoro e a ridurre al minimo le interruzioni. Con un massimo di 8.192 livelli di sensibilità alla pressione, la penna offre un controllo fluido e preciso, dagli schizzi delicati ai tratti audaci e dinamici. Un porta-punte integrato all'interno del cilindro della penna contiene tre punte di ricambio, permettendo agli artisti di sostituirle rapidamente ogni volta che serve.

Nuove opzioni di punte per una sensibilità artistica

Gli artisti possono scegliere tra tre tipi di punte di nuova concezione: punte Art Pen 2 Carbon Shaft POM, punte Art Pen 2 POM e punte Art Pen 2 Felt, ciascuna progettata per offrire una sensazione di disegno distintiva. La penna viene fornita con una punta Art Pen 2 Carbon Shaft POM installata. Queste punte sono esclusive della Wacom Art Pen 2 e non sono intercambiabili con le punte della Wacom Pro Pen 3.

Compatibilità

La Wacom Art Pen 2, è compatibile con Wacom MovinkPad Pro 14 e Wacom Intuos Pro (PTK470/ PTK670/PTK870), Wacom Cintiq 16 (DTK168) e Wacom Cintiq 24 (DTK246) e Wacom Cintiq 24 touch (DTH246). Wacom Cintiq Pro (DTH172 / DTH227 / DTH271) sarà supportato entro l'anno.

Disponibilità

La Wacom Art Pen 2 sarà disponibile presto.

Nota: a differenza della Wacom Pro Pen 3, la Wacom Art Pen 2 non supporta piastre dei pulsanti, impugnature o contrappesi intercambiabili per personalizzare l'impugnatura o il baricentro della penna.

Informazioni su Wacom

Wacom è leader mondiale di soluzioni con penna digitale e offre strumenti intuitivi per la scrittura e il disegno. I nostri prodotti sono apprezzati in tutti i settori creativi, dagli studi alle aule e all'assistenza sanitaria, a supporto di studenti e professionisti. Le tecnologie Wacom alimentano anche molti PC, tablet e telefoni dotati di penna, grazie a partnership con i migliori marchi tecnologici.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975503/Wacom_Unveils_Wacom_Art_Pen_2_Next_Generation_Pen_360__Barrel.jpg

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