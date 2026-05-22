ZTE pubblica il Rapporto di sostenibilità 2025 e racconta il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile guidato dall'AI

SHENZHEN, Cina, 22 maggio 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore globale leader di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha recentemente pubblicato il Rapporto di sostenibilità 2025, che illustra i risultati più recenti raggiunti dall'azienda nell'evoluzione delle proprie pratiche ESG. Per il diciottesimo anno consecutivo, ZTE condivide su base volontaria i propri risultati annuali in materia di sostenibilità.

Xu Ziyang, Direttore Esecutivo e CEO di ZTE, dichiara nel rapporto: "Guidati dalla nostra strategia 'Connectivity + Computing', restiamo fedeli al nostro obiettivo originario: promuovere attraverso la tecnologia uno sviluppo economico sostenibile e di alta qualità, collaborando con i nostri partner per costruire un futuro intelligente, più efficiente, sostenibile e inclusivo".

Nel 2025, ZTE ha continuato a investire con rigore in ricerca e sviluppo, con una spesa annua pari a 22,76 miliardi di RMB, circa il 17% del fatturato totale, a supporto dello sviluppo delle proprie capacità integrate nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Al 31 dicembre 2025, ZTE ha depositato circa 95.000 domande di brevetto a livello globale, con oltre 50.000 brevetti concessi in tutto il mondo. Nel settore dei semiconduttori, l'azienda conta circa 5.900 domande di brevetto e oltre 3.700 brevetti concessi. Nell'ambito dell'intelligenza artificiale, ha depositato quasi 5.500 domande di brevetto, di cui quasi la metà già concesse.

Un percorso digitale più sostenibile, guidato da obiettivi scientifici di riduzione delle emissioni

ZTE integra l'azione per il clima nella propria strategia, promuovendo il "percorso digitale green" attraverso quattro dimensioni chiave: operazioni aziendali sostenibili, supply chain green, infrastrutture digitali a basso impatto ambientale e abilitazione della transizione sostenibile nei diversi settori industriali. Questo approccio sostiene il raggiungimento di obiettivi definiti su basi scientifiche.

Nel 2025, grazie a misure di gestione orientate al risparmio energetico e a tecnologie come il dimensionamento dinamico basato sull'AI e il controllo da remoto, ZTE ha superato l'obiettivo della Fase I delineato nel White Paper "ZTE Net-Zero Strategy", riducendo del 46% le emissioni di carbonio legate alle proprie attività operative rispetto al 2021. Per quanto riguarda lo Scope 3, ovvero le emissioni a monte e a valle della catena del valore, ZTE ha ottenuto una riduzione dell'8,55% dell'intensità emissiva nella fase di utilizzo e manutenzione dei prodotti per le telecomunicazioni, insieme a una riduzione annua del 3,05% delle emissioni assolute sull'intero ciclo di vita dei prodotti terminali.

Per il terzo anno consecutivo, ZTE è stata inserita nella CDP Climate A List per l'eccellenza dimostrata nella governance ambientale.

Tecnologia al servizio delle persone, per una società più inclusiva ed equa

ZTE ribadisce il proprio impegno a favore della parità di accesso alla comunicazione e alle opportunità digitali in tutto il mondo. Considerando il talento come la propria risorsa più preziosa, nel 2025 ZTE ha garantito una copertura formativa del 100% dei dipendenti e ha portato avanti con continuità le iniziative del Programma di Assistenza ai Dipendenti (EAP). L'azienda ha inoltre superato la rivalutazione del sistema ISO 45001 per tutte le attività e i siti produttivi in Cina, oltre che per le attività condotte in 30 Paesi esteri.

In ambito sociale, nel 2025 ZTE ha ulteriormente rafforzato il proprio sistema di volontariato, superando quota 20.000 dipendenti volontari e realizzando oltre 600 programmi a supporto delle comunità a livello globale nel corso dell'anno. Queste iniziative hanno generato benefici per oltre un milione di persone in tutto il mondo, confermando l'impegno di ZTE nella costruzione di una società più inclusiva e sostenibile.

Consolidare le basi della compliance e rafforzare la governance

ZTE sviluppa e perfeziona costantemente il proprio sistema di governance della sostenibilità articolato su tre livelli — strategia, processo decisionale ed esecuzione — affrontando in modo proattivo i rischi emergenti per garantire la piena attuazione dei propri obiettivi strategici. Nel 2025, l'azienda ha mantenuto la certificazione ISO 22301:2019 per il sistema di gestione della continuità operativa, che copre cinque stabilimenti produttivi e i principali centri di ricerca e sviluppo.

ZTE considera la governance della conformità dei dati una componente centrale del più ampio framework di compliance aziendale. Nel 2025, oltre alla pubblicazione della versione aggiornata del white paper "ZTE Privacy Protection", l'azienda ha ottenuto la certificazione ePrivacyseal Global per cinque dei suoi principali prodotti fixed network e multimedia, rafforzando ulteriormente i propri standard globali di protezione dei dati.

L'impegno di ZTE in ambito ESG continua a essere riconosciuto a livello internazionale. Nel 2025, l'azienda ha confermato per il quarto anno consecutivo sia la valutazione "Low ESG Risk" di Sustainalytics sia l'inclusione nella Fortune China ESG Impact List. A questi risultati si aggiungono l'"Excellence in Practice Award" dell'Association for Talent Development (ATD), ottenuto per il sesto anno consecutivo, e il nuovo inserimento nello S&P Global Sustainability Yearbook (edizione cinese) 2025.

Guardando al futuro, ZTE continuerà a mettere le proprie competenze tecnologiche e la propria capacità di innovazione al servizio del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, contribuendo a guidare la società verso un futuro più efficiente, sostenibile, intelligente e inclusivo.

Scarica qui il Rapporto di sostenibilità 2025 di ZTE: https://www.zte.com.cn/content/dam/zte site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf

Visita il sito web di ZTE dedicato alla sostenibilità per saperne di più: https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.htm

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