Premio Nazionale “Antonio Serra” ad Antonio Fuoco

Si è svolta ieri la IV edizione del Premio Nazionale “Antonio Serra” organizzata dalla Camera di Commercio di Cosenza. Celebrato il pilota campione Antonio Fuoco, che ha risposto con disponibilità e passione alle domande poste da studenti universitari e appassionati.

Il Presidente Klaus Algieri:”È un premio che conferiamo alle eccellenze nazionali e internazionali. Storie come quella di Antonio Fuoco raccontano una Calabria fatta di talento, merito e visione, capace di affermarsi nel mondo”

Cosenza, 23 dicembre 2025 – La IV edizione del Premio Nazionale “Antonio Serra” ha celebrato, presso la Camera di Commercio di Cosenza, il pilota Ferrari Antonio Fuoco, campione del mondo FIA GT World Cup. La cerimonia, moderata dal Segretario Generale Erminia Giorno, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, studenti e appassionati di sport e territorio.

Il riconoscimento è stato conferito “per aver saputo rappresentare, attraverso un percorso professionale di eccellenza, i valori di impegno, competenza e radicamento al territorio, contribuendo in modo significativo alla promozione dell’immagine positiva della propria terra e dell’organizzazione di cui è espressione”.

Il Presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, ha sottolineato: “È un premio che conferiamo alle eccellenze nazionali e internazionali. Antonio Serra, primo economista europeo, aveva già indicato secoli fa il valore del capitale umano, dell’intraprendenza e della visione lungimirante. Oggi riconoscere il merito significa celebrare storie come quella di Antonio Fuoco, un campione del mondo di soli 29 anni, che portano il nome della Calabria e dell’Italia nel mondo. Questa è la nostra vera Calabria.”

Nel corso della cerimonia, emozionante è stata la proiezione del video celebrativo della carriera di Fuoco, che ha ricordato i momenti salienti: dalla vittoria nella 24 Ore di Le Mans 2024 ai successi nel mondo FIA GT, fino alle prove libere di Formula 1 a bordo della monoposto Ferrari nel Gp del Messico.

Il pilota cosentino si è inoltre intrattenuto con numerosi studenti universitari, cittadini e appassionati, rispondendo con disponibilità e passione alle domande sul mondo dei motori, sulla sua carriera e sulle emozioni provate al volante della Ferrari, sia durante il Gran Premio del Messico sia nelle più prestigiose vittorie internazionali. Un confronto diretto e autentico che ha reso l’incontro un momento di grande ispirazione e coinvolgimento.

Fuoco ha espresso grande emozione e gratitudine: “È un grande onore ricevere questo premio così prestigioso. Il mio sogno era quello di diventare un pilota Ferrari e ho avuto la fortuna di riuscirci. Questa stagione è stata intensa e ricca di emozioni e desidero ringraziare tutti i calabresi che mi hanno mostrato grande affetto. Mi rende sempre orgoglioso ricordare le mie origini e appena posso torno qui, nella mia isola felice, circondato dai miei affetti.” Infine il pilota ha rivolto un pensiero alle nuove generazioni: “Spero che il mio esempio possa essere un riferimento per i giovani a credere nei propri mezzi e coltivare i propri sogni”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna del riconoscimento cui ha preso parte anche il Sindaco di Cariati, Cataldo Minò, suggellando un legame profondo con la propria terra.

