Probios lancia Probios Ventures: la nuova iniziativa di Corporate Venture Capital per sostenere l’innovazione nel settore dell’healthy food, food tech e del benessere

Probios, leader dal 1978 nel settore dell’alimentazione salutistica e della nutrizione sostenibile, e Agreen Capital continuano a investire sul futuro del settore agroalimentare con una nuova iniziativa di Corporate Venture Capital dedicata a sostenere le start-up più innovative

Calenzano (Fi), 8 ottobre 2024 – Probios, azienda toscana specializzata nell’healthy food e free-from da oltre 45 anni, con il supporto della controllante Agreen Capital, dà vita a Probios Ventures, programma di Corporate Venture Capital volto a sostenere start-up, scale-up e tutte quelle realtà emergenti che vogliono migliorare il benessere dell’uomo e del pianeta attraverso l’alimentazione.

Con Probios Ventures, veicolo dotato di propria autonomia giuridica interamente controllato da Probios, l’azienda e Agreen Capital puntano a supportare le realtà emergenti che stanno trasformando il modo in cui concepiamo il cibo e il benessere accelerandone la crescita, offrendo non solo capitali, ma anche competenze strategiche, mentorship e l’accesso alla rete globale di partner e fornitori che Probios ha costruito in oltre 45 anni di esperienza nel settore del cibo salutare.

Andrea Rossi, Presidente di Probios e Managing Partner di Agreen Capital, dichiara: “Probios Ventures è la prima iniziativa italiana di corporate venture capital dedicata esclusivamente alle imprese innovative focalizzate sull’alimentazione sana e sul food tech. Il progetto, che ha anche un forte scopo sociale, mira a sostenere giovani imprenditori visionari mettendo a disposizione il nostro network ed expertise nella ricerca, nello sviluppo, nel marketing, nelle vendite e nella crescita esterna. Riteniamo che questo strumento sia un’ottima opportunità per favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’alimentazione sana del nostro Paese.”

“La nostra visione è chiara: il futuro del benessere passa attraverso un'alimentazione sana e innovativa”, ha dichiarato Renato Calabrese, amministratore delegato di Probios. “Con Probios Ventures vogliamo diventare un partner strategico per quelle start-up che condividono i nostri valori e che sono pronte a rivoluzionare il settore del food, proponendo soluzioni innovative capaci di migliorare la qualità della vita delle persone e di ridurre l’impatto ambientale.”

Il focus di Probios Ventures è sostenere e accelerare questo processo individuando e supportando veri game changers del settore dell’alimentazione salutistica e della nutrizione, giovani realtà impegnate nello sviluppo di soluzioni promettenti e sostenibili, in linea con la mission e i valori di Probios. L'iniziativa si rivolge a realtà come start-up, scale-up e tutti quei progetti operanti nel settore che abbiano come principale interesse almeno una delle seguenti aree:

• Healthy Food: prodotti alimentari innovativi che promuovano e permettano uno stile di vita sano ed equilibrato

• Food Tech: soluzioni tecnologiche in grado di migliorare la produzione, distribuzione o il consumo di cibo sostenibile

• Sostenibilità Ambientale: realtà che vogliono ridurre lo spreco alimentare e promuovere modelli virtuosi e sostenibili lungo tutta la filiera

Con la modalità tipica degli hub di innovazione, Probios Ventures mira a facilitare la collaborazione tra aziende, investitori, esperti del settore e stakeholder, creando un network dinamico e fertile per l'innovazione nel panorama alimentare.

Supporto strategico, know-how unico, risorse e una rete di contatti privilegiati: questi gli strumenti che mette a disposizione il nuovo incubatore, diventando un punto di riferimento per tutte le imprese che desiderano creare un impatto positivo sull'industria alimentare e nel mondo. Le start-up riceveranno supporto in tutte le aree cruciali per

il loro sviluppo: dalle risorse finanziarie all’accesso al mercato e alla distribuzione, dalla connessione con la filiera agli aspetti tecnici legati al prodotto e al processo. Tutto questo, con il costante affiancamento di un team di esperti, pronti a guidare ogni fase del percorso di crescita in un ambiente collaborativo e stimolante.

Come partecipare a Probios Ventures

Dall’8 ottobre, le start-up interessate possono candidarsi visitando il sito ufficiale di Probios Ventures www.probiosventures.com e presentare il proprio progetto, seguendo le indicazioni presenti nella sezione ‘Candidati ora’. Probios Ventures valuterà i progetti in base a criteri di innovazione, sostenibilità e impatto positivo sul settore del food e del benessere.

Una grande opportunità per le realtà che vogliono scommettere sul lancio di iniziative competitive, avendo a disposizione un prodotto o una tecnologia già sviluppati o in fase avanzata di prototipazione.

Un Futuro sostenibile e innovativo

Con Probios Ventures, l'azienda riafferma la sua vocazione pionieristica e il suo impegno per un futuro in cui l'alimentazione possa essere sinonimo di benessere per tutti, rispetto per l'ambiente e innovazione.

Rinomata per i suoi prodotti all’avanguardia, dal 1978 l’azienda ha dato vita a molte referenze innovative, fino ad avere oggi un’offerta completa pensata per tutte le esigenze di benessere e gli stili alimentari, spaziando dai claim più differenti: dal biologico al senza glutine, dal senza lattosio al senza zuccheri, fino a prodotti Protein o Keto friendly.

Probios si avvale di materie prime prevalentemente italiane, di una filiera controllata che sviluppa referenze di origine vegetale di altissima qualità, basate su un sistema agronomico sostenibile che rispetta suolo e biodiversità. È oggi una realtà centrale nel mondo della nutrizione che, facendo leva sui marchi più rappresentativi del biologico in Italia, è destinata a diventare capofila delle aziende più virtuose nel settore e portavoce del made in Italy in Europa e oltreoceano.

Probios – Vivi il Benessere, Scegli il Gusto

Probios, azienda leader in Italia nel biologico free from dal 1978, ha sede a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze ed è presente in 47 paesi nel mondo. Da oltre 45 anni propone la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della natura e da molti anni si dedica alla creazione e commercializzazione di linee di prodotti adatti a chi deve seguire specifici regimi alimentari, con un’attenta selezione degli ingredienti coltivati prevalentemente in Italia e da agricoltura biologica. Il vantaggio competitivo di Probios sta nell’attenzione all’equilibrio e all’originalità delle ricette alla base dei prodotti, che vantano un alto grado innovatività grazie alla ricerca costante nel settore. Nascono così prodotti bilanciati, salutari e ricchi di gusto in grado di soddisfare i palati più esigenti. Da luglio 2024 Probios, con il supporto di Agreen Capital, ha acquisito il 100% di Biotobio, prestigiosa realtà appartenente all’ecosistema EcorNaturaSì, con l’obiettivo di presidiare i mercati internazionali, creando un polo leader in Italia e in Europa nel settore dell’alimentazione salutistica, free-from e biologica.

