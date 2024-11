Probios porta gusto e benessere a bordo campo come Official Partner della Savino del Bene Volley

L’azienda toscana leader nell’alimentazione salutistica e free-from dal 1978 è Official Partner della Savino del Bene Volley per il terzo anno consecutivo. Anche per la stagione 2024-2025, nel programma alimentare delle atlete saranno protagonisti i prodotti healthy e gustosi di Probios

Calenzano (FI), 04 novembre 2024. Probios, da oltre 45 anni realtà protagonista dell'alimentazione salutistica e consapevole, rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership con la Savino del Bene Volley. Questo sodalizio, che ha visto crescere di anno in anno il legame tra sport e nutrizione, proseguirà anche per la stagione 2024-2025, consolidando l’impegno di Probios nel sostenere le atlete con prodotti salutistici e free-from, ideali per chi desidera vivere all’insegna del benessere e del gusto in campo e fuori.

"Per Probios, uno sport come la pallavolo va ben oltre la semplice attività agonistica: è un modo di pensare e vivere che abbraccia benessere, salute e alimentazione consapevole, alimentando valori come il fair play, il rispetto e lo spirito di gruppo e di amicizia”, dichiara Renato Calabrese, amministratore delegato di Probios. “Siamo entusiasti di continuare a sostenere la squadra della Savino del Bene Volley, offrendo loro una selezione quotidiana di prodotti pensati per rispondere alle esigenze nutrizionali delle bravissime atlete che compongono la squadra. Non vediamo l’ora di vivere insieme a loro una stagione ricca di sfide ed emozioni."

La gamma di prodotti selezionati per le atlete della Serie A1 comprende un’ampia varietà di referenze che riflettono l’offerta diversificata dell’azienda toscana: dalle colazioni energetiche agli snack proteici, fino ai prodotti specifici per pasti completi e funzionali. Ogni prodotto Probios è stato scelto per il suo alto valore nutrizionale e l’alta qualità, essendo anche adatto a ogni esigenza e preferenza alimentare, grazie a specifici claim free-from, come senza glutine, low carb, nickel free, rich in protein o senza zuccheri aggiunti. Un supporto ideale per sostenere le performance delle giocatrici, garantendo gusto e benessere in ogni fase della loro dieta.

"È un piacere collaborare con Probios, realtà leader nel settore che garantisce alti standard qualitativi e nutrizionali per tutti i suoi prodotti e permette di rispondere alle esigenze nutrizionali più varie. I prodotti selezionati sono ideali per accompagnare le atlete in ogni momento della giornata: dagli allenamenti alle partite, fino alla vita quotidiana, garantendo un apporto nutrizionale completo e bilanciato" afferma Cristian Petri, nutrizionista della Savino Del Bene Volley. "Ormai è noto che l’alimentazione incide sulla performance sportiva, e con i prodotti Probios, siamo certi di offrire alle nostre giocatrici un alleato di qualità."

Probios e Savino del Bene sono uniti non solo dalla fornitura prodotti, ma anche da una profonda condivisione dei valori che le caratterizzano. Tra le novità di quest’anno spicca l’istituzione di un “Premio Probios” che vedrà premiata l’atleta che maggiormente si contraddistinguerà durante la stagione su alcuni temi cari all’azienda. I dettagli verranno svelati nel corso della stagione, ma l’iniziativa testimonia la volontà di Probios di rafforzare la propria presenza nel mondo dello sport e della pallavolo, non solo come sponsor ma come partner che premia il merito, l'impegno e l’etica.

Probios – Vivi il Benessere, Scegli il Gusto

Probios, azienda leader in Italia nel biologico free from dal 1978, ha sede a Calenzano, a pochi chilometri da Firenze ed è presente in 47 paesi nel mondo. Da oltre 45 anni propone la coltivazione di materie prime nel rispetto dell’uomo e della natura e da molti anni si dedica alla creazione e commercializzazione di linee di prodotti adatti a chi deve seguire specifici

regimi alimentari, con un’attenta selezione degli ingredienti coltivati prevalentemente in Italia e da agricoltura biologica. Il vantaggio competitivo di Probios sta nell’attenzione all’equilibrio e all’originalità delle ricette alla base dei prodotti, che vantano un alto grado innovatività grazie alla ricerca costante nel settore. Nascono così prodotti bilanciati, salutari e ricchi di gusto in grado di soddisfare i palati più esigenti. Da luglio 2024 Probios, con il supporto di Agreen Capital, ha acquisito il 100% di Biotobio, prestigiosa realtà appartenente all’ecosistema EcorNaturaSì, con l’obiettivo di presidiare i mercati internazionali, creando un polo leader in Italia e in Europa nel settore dell’alimentazione salutistica, free-from e biologica.

