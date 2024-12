Protection4Kids: Una Missione Che Unisce Cuori e Confini per il Bene dei Minori

Dalla missione a Sarajevo nasce una collaborazione permanente con Pomozi.Ba per garantire aiuti regolari e un impatto duraturo sulla vita di bambini e bambine più vulnerabili

Castelfranco Veneto, 2 Dicembre 2024.— Il recente viaggio di Protection4Kids a Sarajevo ha rappresentato molto più di una missione umanitaria: è stato un incontro di culture, un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile tanto in volontari e volontarie quanto nei bambini e nelle bambine beneficiari degli aiuti.

Questa missione ha dimostrato come la solidarietà possa abbattere confini e creare ponti tra comunità diverse, unite dal desiderio di proteggere i diritti dei minori.

Grazie all’impegno di sponsor come Natana Doc Spa, che ha garantito il trasporto e i costi del carburante per la missione, e del Gruppo ReputationUP, che ha sostenuto con convinzione l’iniziativa, Protection4Kids ha consegnato beni di prima necessità come cibo, indumenti, giocattoli e materiali educativi.

La destinazione principale è stata la fondazione Pomozi.Ba, e l’orfanotrofio di Sarajevo, SOS DječijaSelaBosne i Hercegovine, che accolgono bambini e bambine provenienti da situazioni di estremo disagio.

Un Accordo Che Segna il Futuro

Un risultato straordinario di questa missione è stato la firma di un accordo di collaborazione permanente tra Protection4Kids e Pomozi.Ba, una delle più importanti ONG della Bosnia.

Questo accordo rappresenta una nuova pietra miliare nel percorso di Protection4Kids, poiché istituzionalizza una collaborazione destinata a durare nel tempo e a garantire un aiuto concreto ai minori in difficoltà.

L’accordo prevede tre azioni principali:

● Donazione regolare di beni umanitari:Protection4Kids si impegna a fornire cibo, indumenti, materiali educativi e kit igienici, adattati alle richieste di Pomozi.Ba e alle esigenze dei bambini e delle bambine assistiti.

● Supporto logistico continuativo:Protection4Kids contribuirà con il trasporto e la distribuzione dei beni, semplificando le operazioni di consegna anche nelle aree più difficili da raggiungere.

● Monitoraggio e ottimizzazione dell’impatto: entrambe le organizzazioni collaboreranno per garantire che gli aiuti arrivino esattamente dove sono più necessari, attraverso una valutazione costante dei risultati.

“Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il nostro impegno verso i bambini e le bambine più vulnerabili,” ha dichiarato Andrea Baggio, fondatore di Protection4kids. “Lavorare con un’organizzazione del calibro di Pomozi.Ba ci consente di raggiungere un numero sempre maggiore di minori e di adattare il nostro supporto ai bisogni reali del territorio.”

L’accordo stabilisce anche un piano di comunicazione reciproca costante, con aggiornamenti regolari da entrambe le parti per valutare le necessità emergenti e migliorare la collaborazione a lungo termine.

Un Villaggio di Speranza: L’Unicità di SOS DječijaSela

Uno dei momenti più toccanti della missione è stata la visita al villaggio SOS, una struttura innovativa che rompe gli stereotipi sugli orfanotrofi tradizionali.

Piuttosto che grandi dormitori anonimi, il villaggio è composto da case familiari, dove i bambini e le bambine trovano un ambiente accogliente e sicuro. Qui, minori spesso sottratti a situazioni di violenza o abbandono vengono seguiti da tutori dedicati, che li aiutano a ritrovare stabilità emotiva e a integrarsi nella società.

Questa realtà ha ispirato profondamente il team di Protection4Kids, molti dei quali erano alla loro prima esperienza di missione internazionale.

Attività Speciali per Regalare Sorrisi

Oltre alla distribuzione dei beni, Protection4Kids ha dedicato tempo a organizzare momenti di leggerezza e gioia per i bambini e le bambine.

Entrambi parte del team di volontari e volontarie che ha partecipato alla missione, il mago Daniele Calliari ha incantato il pubblico con le sue magie, mentre la maestra Beatrice Valerio ha guidato laboratori musicali come parte di un approccio di arteterapia, dimostrando che piccoli gesti possono trasformarsi in grandi sorrisi.

Grazie a Chi Ha Reso Tutto Possibile

Questa missione non sarebbe stata possibile senza il generoso supporto di sponsor, volontari e volontarie e donatori privati che hanno creduto nel progetto e contribuito in modo tangibile alla sua realizzazione.

Un ringraziamento speciale va a Natana Doc Spa, che ha fornito il bilico necessario per il trasporto dei beni e il carburante per tutti gli spostamenti, un elemento cruciale per il successo logistico della missione.

Il Gruppo ReputationUP, invece, ha supportato economicamente l’intero progetto, garantendo che tutte le fasi della missione, dalla raccolta alla consegna, fossero portate a termine con successo.

Un contributo fondamentale è arrivato anche da altre aziende che hanno messo a disposizione beni essenziali per i bambini e le bambine:

● Il Gufo ha donato abbigliamento per i più piccoli;

● Crich e Germinal hanno fornito alimenti a lunga conservazione, permettendo di creare pacchi di aiuti alimentari indispensabili per il benessere dei bambini e delle bambine.

● Pettenon Cosmetics ha messo a disposizione prodotti per l’igiene personale, un elemento essenziale per la salute e il benessere quotidiano dei più piccoli.

● Imballi Spa ha fornito tutto il materiale necessario per l’imballaggio e la gestione sicura dei beni durante il trasporto, assicurando che arrivassero in perfette condizioni alle destinazioni finali.

Un ruolo di grande impatto è stato giocato anche dai donatori privati, che hanno contribuito con alimenti, indumenti e beni igienici, e dalla scuola primaria di Salvarosa (Castelfranco Veneto), i cui studenti e insegnanti hanno dimostrato una straordinaria solidarietà, raccogliendo numerosi materiali per aiutare i loro coetanei in Bosnia.

Grazie a questa rete di sostegno, la missione è stata un successo e ha permesso di portare non solo aiuti materiali, ma anche speranza e conforto ai bambini e alle bambine che vivono situazioni di grande difficoltà.

Ogni contributo ha dimostrato che insieme si possono ottenere risultati straordinari.

Il Prossimo Capitolo di Protection4Kids

Con questa missione e il nuovo accordo con Pomozi.Ba, Protection4Kids rinnova il suo impegno per i minori in difficoltà, rafforzando la propria visione di solidarietà internazionale.

L’obiettivo è chiaro: costruire un futuro in cui ogni bambino possa sentirsi protetto, amato e parte di una comunità.

Per maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli o per scoprire come supportare le prossime iniziative di Protection4kids, visitare il sito https://protection4kids.com.