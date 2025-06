Puglia-Baviera: L'Enogastronomia Come Ponte Culturale al Consolato di Monaco

Monaco 5 giugno 2025 - Il cibo torna ad essere protagonista della diplomazia e delle relazioni internazionali. È questa la filosofia che ha guidato la Camera di Commercio di Foggia nella scelta di presentare al Consolato Italiano di Monaco di Baviera un progetto innovativo di marketing territoriale che mette l'enogastronomia al centro delle strategie di sviluppo.

L'evento, ospitato dal Console Sergio Maffettone - figura di riferimento per la comunità italiana in Germania e tra i diplomatici più stimati per la sua capacità di creare ponti tra culture diverse - dimostra ancora una volta come il patrimonio gastronomico sia lo strumento più efficace per avvicinare popoli e territori.

"Il cibo è sempre stato il linguaggio universale che supera le barriere culturali e linguistiche", sottolinea l'approccio adottato dalla nuova gestione della CCIAA foggiana guidata dal Presidente Giuseppe Di Carlo. La sua visione integrata pone l'enogastronomia come elemento catalizzatore capace di unire cultura, tradizioni e opportunità economiche, guardando alla Baviera non solo come mercato, ma come partner culturale per valorizzare "La Porta della Puglia".

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come le eccellenze del territorio possano diventare ambasciatori di pace e collaborazione. L'enogastronomia pugliese, con i suoi sapori autentici e le sue tradizioni millenarie, si presenta come veicolo privilegiato per costruire relazioni durature e significative con il mercato tedesco.

L'iniziativa, strutturata attraverso un innovativo Contratto di Rete e supportata da una Landing Page dedicata che valorizza il Brand Gargano e Dauni, testimonia come il settore food possa essere il motore di una nuova economia delle relazioni internazionali.

La partecipazione di Antonio Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, che ha recentemente inaugurato i voli diretti Puglia-New York, conferma l'importanza delle connessioni logistiche per far viaggiare non solo le persone, ma anche i sapori e le tradizioni culinarie. L'"Apulian Gate" diventa così il punto di partenza per una nuova narrazione del territorio che supera le difficoltà del passato attraverso la forza aggregante del patrimonio enogastronomico.

Il filo rosso che lega Puglia e Baviera trova nella figura di Federico II di Svevia il suo elemento unificante. L'imperatore, considerato tra i più grandi della storia, aveva già intuito secoli fa come il cibo e la convivialità fossero strumenti fondamentali di governo e diplomazia, creando alla sua corte un crocevia di culture gastronomiche che anticipava l'attuale globalizzazione dei sapori.

Questa best practice della CCIAA di Foggia dimostra come l'enogastronomia non sia solo patrimonio da preservare, ma risorsa strategica per costruire ponti internazionali. In un mondo sempre più frammentato, il cibo si conferma come il linguaggio più diretto per migliorare i rapporti tra comunità, creare opportunità economiche e rafforzare i legami culturali tra territori anche geograficamente distanti.

L'appuntamento di Monaco rappresenta così l'inizio di un percorso che vede nell'enogastronomia pugliese non solo un'eccellenza da esportare, ma uno strumento di diplomazia culturale capace di aprire nuovi orizzonti di collaborazione e comprensione reciproca.

Contatti:

Rete del Mediterraneo

segreteria@retedelmediterraneo.com

WhatsApp +39 351 830 1704

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi