Purepeak trasforma la mania dei "CosmeticKeychain" di TikTok in uno stile di vita globale per la cura della pelle per la Generazione Z

L'innovazione portatile, vegana e sostenibile alimenta la prossima ondata di crescita della K-Beauty

SEOUL, Corea del Sud, MILANO e PARIGI, 18 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Quello che è iniziato come un trend virale su TikTok e Instagram – con milioni di visualizzazioni su #CosmeticKeychain – si è evoluto in uno dei cambiamenti più dinamici nella cultura della bellezza globale. Borse e pochette decorate con articoli di bellezza in miniatura sono diventate un elemento di stile quotidiano per la Generazione Z. Ora il marchio K-beauty Purepeak sta aprendo la strada al prossimo capitolo, lanciando il fenomeno "CosmeticKeychain" per la cura della pelle.

Unendo la portabilità all'innovazione vegana ed eco-consapevole, Purepeak sta ridefinendo il modo in cui i giovani consumatori esprimono la loro individualità, viaggiano e si prendono cura della pelle. I suoi prodotti sono pensati non solo per essere applicati, ma anche per essere trasportati, mostrati e condivisi – trasformando la cura della pelle in un accessorio di stile di vita.

La cura della pelle portatile incontra la cultura della Generazione Z

Dal 2022 Purepeak investe in ricerca e sviluppo per tradurre la tendenza all'accessoristica in prodotti efficaci per la cura della pelle. Lanciata in Corea nel 2024 e diffusasi in Europa e Giappone nel 2025, la "Beauty Solid Line" del marchio è diventata la sua gamma di punta. La linea comprende:

Ogni prodotto è disponibile in un formato solido e compatto, che offre idratazione, anti-invecchiamento e correzione del tono, adattandosi perfettamente allo stile di vita dinamico della Generazione Z. Posh Tone-up, ad esempio, riduce la dipendenza da fondotinta pesanti e supporta la crescente routine skinimalism .

Oltre la portabilità: sostenibilità e innovazione del design

Purepeak integra confezioni ermetiche brevettate, design ricaricabili, plastica riciclata e formule sicure per la barriera corallina. L'approccio del marchio garantisce che la portabilità non comprometta le prestazioni o la sostenibilità. Analogamente a come le case di lusso hanno lanciato i profumi ricaricabili nei portachiavi per "indossare la fragranza", Purepeak estende questa idea esclusiva alla cura della pelle, unendo funzionalità, moda e responsabilità ambientale.

La bellezza da viaggio-tempo libero come motore di crescita

Gli esperti del settore descrivono Purepeak come un pioniere della bellezza da viaggio-tempo libero, che soddisfa le esigenze delle generazioni MZ che apprezzano la mobilità, i viaggi e l'espressione dello stile di vita. Portando la cura della pelle oltre il tavolo da toeletta, Purepeak sta creando una categoria che riflette il modo in cui i consumatori di oggi vivono e condividono la bellezza.

"La Generazione Z non desidera solo prodotti, ma anche esperienze e possibilità di espressione personale", spiega un portavoce Purepeak. "Trasformando il virale CosmeticKeychain in un prodotto portatile per la cura della pelle, Purepeak sta guidando la prossima ondata di crescita globale della K-beauty".

Negozio globale: http://global.purepeak.co.kr/Negozio Redcare:www.redcare.it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771702/image.jpg

