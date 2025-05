Qonto annuncia la quarta edizione di PowerUp, l’iniziativa a supporto delle startup italiane

Il nuovo format dell’iniziativa prevede l’ormai consolidata competizione per startup, cui si aggiunge una nuova serie continuativa di eventi per i founder italiani che potranno connettersi con colleghi europei e investitori

Le startup possono candidarsi a PowerUp fino al 25 settembre

Nelle prime tre edizioni coinvolti oltre 600 startupper: premiate realtà importanti come Cylock, This, Unique, TrueScreen e, nel 2024, Lit e Crono

Primo appuntamento il 12 giugno a Torino per la prima PowerUp Masterclass

A Milano due eventi: la Founders Night il 18 settembre e il 16 ottobre la Pitch Night finale per presentare i progetti finalisti e premiare i vincitori del 2025

Milano, 27 maggio 2025 - Qonto, la soluzione finanziaria aziendale per PMI e liberi professionisti leader in Europa con oltre 500mila clienti,annuncia una rinnovata edizione 2025 di PowerUp, l’iniziativa rivolta alle startup italiane che ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo dell'ecosistema d’innovazione e di imprenditorialità locale.

Il nuovo format del progetto prevede, oltre all’ormai consolidata competizione annuale per startup, una serie continuativa di eventi online in cui i founder italiani potranno connettersi con colleghi europei e investitori, per condividere consigli e strategie per crescere e scalare un business. Qonto, inoltre, ha deciso di partecipare come partner a eventi collaterali del We Make Future, in programma a giugno a Bologna, per generare consapevolezza sulla call per startup, oltre a partecipare a numerosi eventi di scouting durante l’estate, per aumentare la visibilità della call e generare occasioni di business.

Previsto, inoltre, un grande evento di networking, Founders Night, il 18 settembre a Milano con oltre 200 partecipanti tra founder di startup, venture capital e partner, per dare visibilità alla call per startup e favorire il coinvolgimento dell’ecosistema. A chiusura del progetto la Pitch Night finale, in programma nel capoluogo meneghino il 16 ottobre, in cui verranno presentati i progetti finalisti selezionati da una commissione di esperti, e dichiarati i vincitori del 2025 da una giuria composta da rappresentanti dei principali venture capital e acceleratori italiani, founder di scaleup e primari stakeholder del settore dell’innovazione.

Il primo appuntamento si terrà il 12 giugno a Torino e online, con la prima PowerUp Masterclass dedicata a come trasformare i processi di vendita grazie alle automazioni.



La call di PowerUp, aperta a startup in fase pre-seed e post-seed (fra 500.000 e 3 milioni di euro), permetterà di selezionare le eccellenze che si contenderanno i premi in palio durante la Pitch Night finale: quest’anno le startup vincitrici di PowerUp avranno l'opportunità di ricevere mentorship con executive di Qonto: Alex Prot (CEO) e Heidrun Luyt (Chief Growth Officer). Previsti anche premi aggiuntivi per i finalisti messi in palio dai partner dell’iniziativa e per tutti i partecipanti un accesso a programmi di formazione esclusivi, mentorship e workshop organizzati da VC internazionali, scaleup e altri partner, alleati fondamentali per la crescita del proprio business.

Nelle prime tre edizioni di PowerUp sono state coinvolte oltre 600 startup, all’interno di un percorso che ha visto trionfare realtà importanti come Cylock, This, Unique, TrueScreen e, nell’edizione 2024, Lit e Crono.

La giuria della Pitch Night sarà composta da rappresentanti dei principali VC, acceleratori e stakeholder dell’ecosistema italiano startup, oltre a diversi founder di alcune delle principali scaleup italiane.

L’edizione 2025 dell’iniziativa vede il supporto di Ventive in qualità di Main Partner, oltre a numerosi partner quali Arcadia, B Heroes, B4i - Bocconi for Innovation, baby VC, Bridge for Billions, Dock3, F6S, Fintech District, GRLS, Herizon, H!Founders, I3P, InnovUp, ITAdvisors, Latuta, Magnisi Studio, Nana Bianca, Over Ventures, OVHcloud, Plannix, Seedble, SeedUp, SheTech, Silicon Drinkabout Italy, Slush’D Bolzano, SocialFare, Startup Geeks, Talent Garden, Techstars, The Net Value, Vento, Viceversa, Vittoria Hub e Zest.

Per partecipare alla call di PowerUp è necessario inviare la propria candidatura , compilando l’apposito form entro il 25 settembre. Al termine della fase di application, la giuria selezionerà le startup finaliste che parteciperanno alla Pitch Night di ottobre a Milano.

Tutti i dettagli del progetto, le modalità di partecipazione alla call e agli eventi sono disponibili al seguente link: https://qonto.com/it/contact-form/powerup

Chi è Qonto

Qonto è la soluzione finanziaria leader in Europa che affianca oltre 500.000 PMI e professionisti in 8 Paesi. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto offre un conto business che integra fatturazione, contabilità e gestione delle spese in un'unica soluzione. Forte di 622 milioni di euro raccolti da primari investitori e di un team di oltre 1.600 persone, Qonto rivoluziona la gestione finanziaria delle imprese europee con soluzioni innovative, prezzi chiari e supporto clienti sempre attivo.

Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit, Stampa

Contatti media Qonto

Giulia Rampinelli

PR & Communication Manager Italy

giulia.rampinelli@qonto.com

SEC Newgate Italia

Fabio Santilio - fabio.santilio@secnewgate.it - 339 8446521

Irene Fusani - irene.fusani@secnewgate.it - 340 1280512

Elena Evangelisti - elena.evangelisti@secnewgate.it - 340 1167530

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi