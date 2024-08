Quali sono i migliori supermercati in Italia e perchè?

Milano, 22 Agosto 2024 - All’inizio di ogni anno Altroconsumo, la più importante organizzazione di consumatori italiana, stila una classifica dei supermercati preferiti dagli italiani. Nel 2023 ha intervistato quasi 10 mila soci per capire non solo quali ipermercati, discount e negozi locali sono i preferiti, ma anche perché.

Oltre a questa indagine non ve ne sono molte altre riguardo le abitudini e le preferenze di spesa degli italiani, ma grazie a siti come portavolantino.it, possiamo capire quali sono i supermercati che attirano maggiormente l’interesse degli italiani.

Cos’è portavolantino.it

Si tratta di un sito, che permette di sfogliare online i volantini aggiornati della maggior parte dei supermercati italiani. Le persone che consultano questo sito sono alla ricerca di promozioni e offerte speciali, ma possono anche usare il sito per confrontare prezzi e articoli nei diversi negozi.

I volantini più consultati su portavolantino.it

I dati di portavolantino.it sono più recenti e si riferiscono un periodo di 6 mesi (febbraio-luglio). La classifica* comprende sia supermercati, che discount e nelle prime 10 posizioni troviamo:

1. Lidl

2. Conad

3. Eurospin

4. Md Discount

5. Esselunga

6. Coop

7. Ipercoop

8. Iper

9. Famila

10. Carrefour

* La classifica è stata stilata in base al numero di visitatori che hanno consultato il volantino online del supermercato.

I volantini più consultati VS la classifica di Altroconsumo

Confrontando i dati sulle ricerche nel web su portavolantino.it e quelli della classifica di Altroconsumo si notano molti punti in comune.

Sul sito per quanto riguarda i discount i più richiesti sono Lidl, MD Discount e Eurospin, un po’ meno ricercati i volantini di Aldi e Prix, probabilmente perché sono meno diffusi sul territorio italiano.

Quando si parla invece di Iper e Supermercati in entrambe le classifiche sono presenti ai primi posti Esselunga, Coop e IperCoop.

Conad e Carrefour invece, sono un po’ indietro in classifica mentre i loro volantini risultano molto ricercati, questo rispecchia un’altra classifica di Altroconsumo del 2023 riguardante i supermercati più economici.

Quali fattori influenzano la scelta del supermercato migliore?

Osservando l’indagine di Altroconsumo e le ricerche effettuate sul sito portavolantino.it possiamo cercare di capire perché alcuni supermercati rientrano tra i preferiti degli italiani.

1.Un buon rapporto qualità - prezzo Gli italiani cercano di risparmiare, ma non vogliono assolutamente rinunciare a mangiare bene. Discount come Lidl, MD e Eurospin attraggono i consumatori per la loro capacità di offrire una linea discount piuttosto assortita.

2.La presenza di offerte In questo caso sono i volantini più consultati a dirci che gli italiani apprezzano i supermercati e i discount che puntano sulle offerte. Supermercati come Conad e Carrefour creano nuove promozioni ogni settimana, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare i prodotti preferiti a prezzi molto convenienti.

3.La comodità All’interno di uno stile di vita frenetico non si può non considerare la comodità di un supermercato. Quanto dista da casa? Il parcheggio è ampio e comodo? I prodotti che cerco sono sempre disponibili? Questi possono essere solo alcuni dei motivi per cui si preferisce un supermercato ad un altro. Normalmente le catene più apprezzate come Ipercoop e Eurospin offrono negozi comodi da raggiungere e ben organizzati.

4.I prodotti di marchio proprio I prodotti di marchio, come quelli della linea Coop, non subiscono normalmente variazione nel prezzo, sono più economici di quelli dei brand più rinomati e offrono prodotti simili a quelli più famosi. I migliori supermercati in Italia sono in grado di offrire una vasta gamma di prodotti di marchio proprio sia nel campo alimentare sia per quanto riguarda la cura della persona e della casa.

5.Volantini aggiornati e facili da consultare I volantini più facili da consultare permettono di individuare immediatamente le offerte. La presenza di volantini specifici per regione o provincia è apprezzata per poter portare i sapori della tradizione in tavola a prezzi vantaggiosi. I supermercati più apprezzati permettono anche di consultare online i propri volantini, una scelta comoda e che pensa all’ambiente.

Quali saranno i risultati dell’indagine Altroconsumo 2024? Guardando i dati più recenti relativi alle ricerche dei volantini, non ci aspettiamo grandi cambiamenti, sia per quanto riguarda la classifica dei più amati, sia per quanto riguarda le ragioni per cui alcuni supermercati sono più apprezzati di altri. Al momento la possibilità di risparmiare sembra essere il fattore più importante per gli italiani.

