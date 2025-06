Racing Unleashed e McLaren Racing presentano il simulatore di guida McLaren Racing

CHAM, Svizzera, 4 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Racing Unleashed, azienda pioniera nella simulazione di corse di alto livello, e McLaren Racing, un nome iconico nel motorsport mondiale, presentano il simulatore di guida McLaren Racing. Sviluppato in stretta collaborazione, questo simulatore all'avanguardia rappresenta una svolta nella tecnologia delle simulazioni di corse, combinando ingegneria di precisione e realismo immersivo. Ora disponibile per l'acquisto, offre un'esperienza di corsa senza pari per gli appassionati di simulazioni e di McLaren Racing.

Una pietra miliare nella simulazione del motorsport

Prodotto presso lo stabilimento Racing Unleashed di Maranello, in Italia, il simulatore di guida McLaren Racing vanta un telaio in fibra di carbonio, livree ispirate alla McLaren Racing e un abitacolo progettato con cura per un'esperienza di guida davvero immersiva. Progettato per riprodurre l'intensità e la precisione degli sport motoristici professionistici, è pensato sia per scopi di allenamento che di intrattenimento. Sarà inoltre una caratteristica permanente del McLaren Shadow Studio presso il McLaren Technology Centre (MTC).

"Questa partnership unisce il meglio di entrambi i mondi – l'eccellenza di McLaren Racing negli sport motoristici e la nostra tecnologia di simulazione all'avanguardia – per creare un prodotto rivoluzionario sia per i sim racer che per gli appassionati di sport motoristici", spiega Florian Hürlimann, Direttore tecnico presso Racing Unleashed. "L'installazione del simulatore presso il McLaren Technology Centre è un grande onore e riflette l'impegno di McLaren Racing verso l'innovazione e la sua convinzione nel potenziale di questo progetto".

Aggiunge Matt Dennington, Co-Direttore commerciale di McLaren Racing: "Guardiamo con fiducia all'opportunità di collaborare con Racing Unleashed per poter offrire una nuova esperienza agli appassionati di corse. È una proposta molto interessante replicare le nostre auto da corsa per il mondo delle simulazioni e offrire agli utenti una rappresentazione estremamente accurata di cosa significhi guidare un'auto reale".

Prestazioni e innovazione senza pari

Il simulatore di guida McLaren Racing è il risultato di un'intensa collaborazione tra Racing Unleashed e gli ingegneri McLaren Racing. Le caratteristiche principali includono:

Guidare il futuro della simulazione di corse

Grazie alla filosofia "Sempre proiettati in avanti" di McLaren Racing e all'impegno di Racing Unleashed nel "Motorsport più coinvolgente", questa partnership sta definendo nuovi standard per esperienze di corse all'avanguardia e basate sulle prestazioni. Ora, appassionati, piloti e clienti privati potranno vivere l'emozione del motorsport come mai prima d'ora. Per maggiori dettagli e richieste di ordini visitare: mclarenracing.racing-unleashed.com.

Per maggiori informazioni, immagini e il comunicato stampa completo, visitare: https://www.racing-unleashed.com/details/unveiling-the-mclarenracing-motion-simulator.

