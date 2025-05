RAEE4COMICS: ANNUNCIATI I FINALISTI DEL CONTEST DI FUMETTO E SOSTENIBILITÀ AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

Per Salvatore, Arianna, Fabio e Thomas prende il via una nuova fase del concorso, in vista del Giffoni Film Festival

È stata la prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino a ospitare la proclamazione dei quattro finalisti di RAEE4Comics, il contest di fumetto promosso da Giffoni Innovation Hub ed Erion WEEE, con la partnership di Comics&Science, la collana di divulgazione scientifica di CNR Edizioni.

Salvatore Amico, Arianna Andrizzi, Fabio Quartieri e Thomas Zanzottera si sono aggiudicati l’accesso alla fase finale del concorso, rivolto a giovani fumettisti under 30 e ideato per coniugare creatività, scienza e sostenibilità.

Il contest RAEE4Comics, infatti, rappresenta una delle prime iniziative in Europa a fondere cultura pop, innovazione e temi ambientali in un unico progetto creativo.

Un fumetto per raccontare l’ambiente

L’iniziativa ha un doppio obiettivo: da un lato, promuovere tra i giovani la cultura dell’economia circolare e del corretto riciclo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); dall’altro, valorizzare nuovi talenti narrativi capaci di affrontare questi temi con uno stile fresco, intuitivo e accessibile.

La scelta del fumetto non è casuale: nasce dalla volontà di utilizzare un linguaggio immediato e coinvolgente, ponte tra letteratura e cinema, per trasmettere messaggi complessi attraverso lo storytelling visivo.

Il progetto vincitore selezionato sarà sviluppato come fumetto con il supporto di fumettisti professionisti, illustratori e autori, per sensibilizzare sul tema dei rifiuti elettronici, uno dei flussi in più rapida crescita al mondo, e del loro riciclo. I RAEE, infatti, contengono anche molte materie prime, come ferro, rame e alluminio che, se correttamente gestite, possono essere riutilizzate nei cicli produttivi.

Una giuria tra scienza e creatività

La selezione dei finalisti è stata affidata a una giuria composta da rappresentanti di Erion WEEE, Giffoni Innovation Hub, CNR, fumettisti professionisti ed esperti di comunicazione ambientale.

Sono stati più di 100 i ragazzi, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato al concorso proponendo interessanti storie di sensibilizzazione sul tema.

La proclamazione dei quattro finalisti è avvenuta durante il workshop “RAEE4Comics: le storie che fanno la differenza”, al Salone Internazionale del Libro di Torino, alla presenza di Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE, di Luca Ruju, CEO di Giffoni Innovation Hub, e della squadra di Comics&Science, Andrea Plazzi, Condirettore, Jacopo Peretti Cucchi, Redattore, Giovanni Eccher, Sceneggiatore, Gabriele Peddes, Fumettista.

In contemporanea, i partecipanti e le scuole coinvolte hanno preso parte a un laboratorio creativo sul linguaggio del fumetto, per approfondire il tema del valore del riciclo dei rifiuti elettronici.

Host dell’evento che si è svolto in Sala del Fumetto al Padiglione 1, Daniele Giannazzo, conosciuto sui social come Daninseries, content creator e conduttore di RDSNEXT, noto per i suoi contenuti ironici su serie TV, cinema e pop culture. E poi la partecipazione di Simone Albrigi, in arte Sio, fumettista, youtuber e content creator italiano noto per il suo umorismo surreale", che ha partecipato a FreeStory, il format di Comics&Science che trasforma il pubblico in co-autore di una storia a fumetti costruita dal vivo, con sceneggiatura e disegno in tempo reale. Un momento pensato per coinvolgere attivamente i ragazzi mostrando, in chiave pratica e divertente, i meccanismi narrativi e visivi che stanno dietro alla costruzione di un fumetto.

I ragazzi hanno quindi potuto sperimentare la creazione di un fumetto, partendo da un lavoro di brainstorming per sviluppare le idee attraverso cui raccontare il conferimento, il riuso e il riciclo dei RAEE, fino alla creazione e allo sviluppo dei personaggi pensati insieme, in un esercizio condiviso di immaginazione accompagnati e guidati dall’esperienza di questi due professionisti dello storytelling.

Prossima tappa: Giffoni Film Festival

Per i quattro finalisti si apre ora una fase di sviluppo narrativo: dovranno consegnare la versione definitiva delle loro storie in vista di una nuova valutazione da parte della giuria.

Il vincitore assoluto sarà annunciato durante il Giffoni Film Festival, nel corso del format IMPACT, in programma dal 17 al 26 luglio.

Il progetto selezionato sarà trasformato in un fumetto completo di 16 pagine, illustrato dai professionisti di Comics&Science, collana del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, importante realtà che unisce la grande tradizione del fumetto italiano alla divulgazione scientifica.

La stessa raccolta ospiterà le altre tre idee finaliste, che saranno pubblicate come sinossi illustrate da professionisti del fumetto.

Erion WEEE – Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche Domestiche. Erion WEEE fa parte di Erion, il più importante Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici, ai rifiuti dei prodotti del tabacco e ai rifiuti tessili. Erion WEEE rappresenta attualmente oltre 1.600 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.

Giffoni Innovation Hub è il polo creativo d’innovazione legato ai giovani, alla pop culture e al cinema. Offre soluzioni di comunicazione, educazione ed entertainment con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulle nuove generazioni tramite eventi e format originali. I progetti sono altamente valoriali, promuovendo l’uguaglianza di genere, la sostenibilità e altri temi cari alla GenZ.

Comics&Science nasce nel 2012 come sezione della programmazione culturale del festival Lucca Comics&Games. Dal 2013 è una serie di pubblicazioni a fumetti e nel 2016, sotto la cura di Symmaceo Communications, diventa una collana di CNR Edizioni, etichetta editoriale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). L’obiettivo è promuovere il rapporto tra Scienza e Intrattenimento, nella convinzione che entrambi costituiscano momenti formativi importanti per la crescita dell’individuo e del cittadino.

