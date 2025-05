Rain estende il supporto a Solana, Tron e Stellar, consentendo a più partner di lanciare programmi di carte basati su stablecoin

Nuove integrazioni ampliano il supporto multi-catena di Rain, consentendo ai partner di lanciare facilmente programmi di carte basati su stablecoin su ancora più blockchain contemporaneamente

NEW YORK, 29 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Rain, la piattaforma globale di emissione di carte basata su stablecoin, ha annunciato oggi il supporto nativo per Solana, Tron e Stellar, ampliando la propria missione volta a creare un'infrastruttura finanziaria moderna, più accessibile, programmabile e globale. Grazie a queste integrazioni, Rain consente ai partner che si basano sull'infrastruttura Solana ad alta capacità, sull'ecosistema Tron ricco di stablecoin e sulla rete Stellar orientata alle rimesse di lanciare rapidamente programmi di carte conformi e di portare l'utilità delle stablecoin nei pagamenti del mondo reale – spese dei consumatori e B2B, erogazioni transfrontaliere e pagamenti sulla piattaforma.

Rain è l'unico membro principale di Visa che consente ai partner di implementare e gestire programmi su più blockchain contemporaneamente, una funzionalità disponibile immediatamente che supporta sia i portafogli di custodia sia quelli non di custodia e che semplifica notevolmente il modo in cui exchange, fintech, neobanche e piattaforme emettono carte che funzionano a livello globale, consentendo immediatamente l'utilizzo delle stablecoin presso oltre 150 milioni di commercianti che accettano Visa.

"Sviluppare rapidamente soluzioni che soddisfino le esigenze dei nostri partner fa parte dell'impegno di Rain a creare un'infrastruttura finanziaria più globale, aperta ed efficiente", spiega Charles Yoo-Naut, direttore tecnico e co-fondatore di Rain. "Offrendo supporto nativo per Solana, Tron e Stellar, stiamo introducendo la nostra soluzione in ancora più ecosistemi, consentendo ai partner di creare programmi per carte scalabili e basati su stablecoin che migliorano i pagamenti per tutti".

Un esempio è KAST, un'app di neobank basata su Solana che collabora con Rain per offrire carte brandizzate che consentono agli utenti di spendere stablecoin in modo nativo dai loro portafogli. Grazie alla sua architettura veloce e a basso costo, Solana consente a KAST di creare esperienze di pagamento integrate e in tempo reale per la sua crescente base di utenti nei mercati globali.

Un altro esempio è Offramp, una piattaforma fintech basata su Tron e che collabora con Rain per il suo programma di carte. La missione di Offramp è quella di offrire maggiore libertà finanziaria alle persone in tutto il mondo, con una forte presenza in America Latina. Grazie alla carta Visa emessa da Rain, gli utenti possono utilizzare dollari digitali ovunque sia accettata Visa, rendendo le risorse on-chain utilizzabili nel mondo reale.

Queste nuove integrazioni rispondono alla crescente domanda da parte delle piattaforme che cercano di rendere possibile una spesa semplice collegata alle stablecoin e di espandere l'accesso alle carte negli ecosistemi. Rain supporta già Arbitrum, Optimism e Polygon e questa espansione ne rafforza la leadership nell'offerta di infrastrutture per carte multi-catena e native per stablecoin.

A marzo Rain ha recentemente raccolto in un round di Serie A 24,5 milioni di dollari. L'annuncio di oggi segna un altro passo nella rapida crescita di Rain e nel suo impegno a investire capitali per supportare nuovi partner, ampliare la sua presenza globale e soddisfare la crescente domanda di pagamenti programmabili in tutto il mondo.

Informazioni su Rain: Rain è una piattaforma globale di emissione di carte e pagamenti basata su stablecoin. In qualità di membro principale di Visa, Rain consente ai partner di lanciare programmi di carte brandizzate in modo rapido e conforme, senza dover dipendere da banche terze o da infrastrutture frammentate. L'API di Rain, intuitiva per gli sviluppatori, offre una soluzione di emissione full-stack completamente personalizzabile che supporta sia i portafogli di custodia sia quelli non di custodia e funziona in modo nativo su più reti blockchain. Le carte emesse da Rain sono accettate presso oltre 150 milioni di commercianti in tutto il mondo, rendendo i beni digitali immediatamente utilizzabili ovunque sia accettata Visa. Rain, che gode della fiducia dei leader del settore, sta ricostruendo infrastrutture finanziarie essenziali per consentire al denaro di fluire in modo più efficiente in tutto il mondo. Scopri di più su https://www.rain.xyz/

