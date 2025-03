RefrigiWear® Acquisisce il Gruppo Fortdress

NORWICH, Inghilterra, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ -- RefrigiWear LLC, azienda leader nella produzione di abbigliamento da lavoro industriale isolante, accessori e dispositivi di protezione individuale, ha annunciato oggi l'acquisizione di Fortdress Group GmbH, con sede a Wilnsdorf, in Germania, che entra a far parte della famiglia RefrigiWear, insieme a FlexiTog, Goldfreeze e Tessuto. L'acquisizione del Gruppo Fortdress, che è uno dei maggiori fornitori europei di abbigliamento termico da lavoro, amplia l'impronta europea di RefrigiWear e sottolinea l'impegno dell'azienda a proteggere il personale europeo che lavora a basse temperature.

Il Gruppo Fortdress, che comprende anche il marchio olandese Cold Tex, acquistato nel 2024, ha una lunga reputazione nella fornitura di prodotti innovativi e di alta qualità che proteggono i lavoratori in condizioni estreme. Questo include ambienti, a volte ben al di sotto dello zero, nella catena del freddo che sono necessari per proteggere e consegnare ai consumatori prodotti sensibili alla temperatura, compresi gli alimenti, in modo sicuro.

"La missione di RefrigiWear è fornire abbigliamento di sicurezza caldo e di prima classe che protegga gli uomini e le donne che lavorano duramente mentre producono, immagazzinano e consegnano alimenti ai consumatori di tutto il mondo", afferma Ryan Silberman, CEO di RefrigiWear LLC. "Il loro lavoro è fondamentale e siamo orgogliosi di essere ora il più grande fornitore al mondo in questo settore, con la più ampia offerta di prodotti dedicati a mantenere le persone calde, sicure e produttive mentre svolgono il loro importante lavoro".

L'acquisizione di Fortdress Group segue gli acquisti di FlexiTog UK LTD (Regno Unito, 2024), Tessuto International BV (Paesi Bassi, 2024) e Goldfreeze LTD (Regno Unito, 2025) effettuati dall'azienda in Europa. I prodotti di tutti i marchi dell'azienda, sia in Europa che in Nord America, sono ampiamente utilizzati nelle strutture di produzione e distribuzione alimentare che operano a basse temperature. Vengono utilizzati anche in ambienti di lavoro all'aperto, dove il tempo umido e le basse temperature rappresentano una sfida importante per la sicurezza e la produttività.

"Garantire prodotti di qualità e servizi eccellenti fa parte del nostro DNA", continua Silberman. "Come marchio di grandi dimensioni, affermato e affidabile, Fortdress ci aiuterà a rafforzare questa dedizione ai clienti di tutto il mondo".

Informazioni su RefrigiWear, LLC

Fondata nel 1954 da Myron Breakstone, RefrigiWear produce l'abbigliamento da lavoro più resistente per i lavori piu' duri e per le condizioni più fredde. Con una lunga storia radicata nell'esperienza del mondo reale, RefrigiWear comprende le sfide del lavoro in condizioni di freddo estremo, aiutando l'azienda a fornire abbigliamento da lavoro isolante di alta qualità che resiste alle condizioni più fredde e difficili che si possano immaginare. Tutti i marchi RefrigiWear si concentrano sulla fornitura di abbigliamento da lavoro di altissima qualità e sul miglior valore complessivo. RefrigiWear ha sede a Dahlonega, GA. Per saperne di più, visitate il sito pro.refrigiwear.com.

Logo :https://mma.prnewswire.com/media/2638967/FlexiTog_Logo.jpg

Contatto:sales@flexitog.com

FlexiTog UK Ltd, The Granary Business Park, School Road, Neatishead, NR12 8BU, UK, (+44) 1692 400 300

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/refrigiwear-acquisisce-il-gruppo-fortdress-302398687.html