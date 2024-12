Regali last minute: un sorriso perfetto e in salute grazie agli Studi Odontoiatrici Puzzilli

Milano, 20 dicembre 2024 – Ogni Natale diventa sempre più difficile sorprendere i nostri cari con regali originali e apprezzati. Un’idea senza dubbio utile e non scontata è quella di regalare un sorriso perfetto, investendo nella salute della bocca e nella prevenzione dentale, che a causa della vita frenetica e piena di impegni molte persone trascurano.

Lo Studio Odontoiatrico Puzzilli, guidato dal 2002 dal Dottor Emanuele Puzzilli, affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso, dispone delle tecnologie più all’avanguardia per garantire ai propri pazienti trattamenti personalizzati e un sorriso da copertina, ma soprattutto un supporto professionale per la propria prevenzione dentale.

All’inizio del 2025, agli studi White Identity di Ostia e Milano e allo studio White Rome nella Capitale, si aggiungerà il nuovo studio milanese, uno spazio di 400 mq nel cuore di CityLife.

Diverse le possibilità tra cui scegliere per sorprendere i propri cari con un regalo che faccia bene alla salute e all’umore, partendo dalla prima visita che è uno step fondamentale per analizzare il punto di partenza dello stato di salute della bocca, avere un quadro generico della situazione e capire quali sono le priorità su cui intervenire. Nel corso delle prima visita si gettano le basi di quello che sarà il progetto del nuovo sorriso; attraverso una scansione 3D, le tecnologie utilizzare dal Dottor Emanuele Puzzilli sono in grado di creare un “digital twin” del paziente, che su specifico input renderà subito visibile il risultato degli interventi proposti. Ciò significa la possibilità di intraprendere un percorso sapendo già con chiarezza quale sarà il risultato finale. Un sorriso bello è anche un sorriso sano. Il lavoro è unire estetica e funzionalità per soddisfare le aspettative dei pazienti, per il Dott. Puzzilli.

L’igiene dentale, più comunemente conosciuta come pulizia dei denti professionale, è un’attività fondamentale per mantenere belle e in salute la dentatura e la bocca. La normale igiene orale che si effettua a casa propria, infatti, non è sufficiente a garantire una perfetta “manutenzione” del sorriso, sia in termini estetici che di benessere. Durante una seduta di pulizia dei denti, l’igienista dentale si occupa essenzialmente di tre cose: rimozione della placca, ablazione del tartaro, lucidatura della superficie dei denti.

Eper chi vuole regalare un sorriso davvero brillante, oltre all’igiene dentale non può mancare un trattamento professionale di sbiancamento dei denti. Lo sbiancamento denti professionale, denominato anche bleaching, è un trattamento di estetica dentale che ripristina la colorazione perfetta. Si effettua applicando sui denti un gel sbiancante, che può essere perossido di idrogeno (messo direttamente sui denti) o perossido di carbammide (applicato tramite faccette). Infine, tali sostanze vengono “attivate” mediante una luce al led o un laser. Lo sbiancamento denti con perossido di idrogeno prevede 2 o 3 applicazioni consecutive, da circa 15 minuti ciascuno. Quello con perossido di carbammide, invece, necessita di una sola applicazione, ma prolungata per almeno 30 minuti. Presso gli studi dentistici del Dottor Emanuele Puzzilli, viene praticata una speciale tecnica di sbiancamento dentale, messa a punto da lui stesso, che permette di raggiungere risultati ottimali e duraturi in due sedute, anche in casi molto complicati.

Ogni sorriso racconta una storia, e la missione è aiutare i pazienti a scrivere nuovi capitoli fatto di benessere e fiducia. Mettere il paziente al centro significa ascoltarlo, comprenderne le necessità e offrirgli soluzioni che migliorino non solo il suo sorriso, ma anche la sua vita, è la filosofia del Dott. Puzzilli.



Per informazioni: https://www.studiodontoiatricopuzzilli.it.