Report DeFi di Bybit: RWA e DEX prosperano nonostante il raffreddamento dell'attività di mercato

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 24 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha pubblicato un nuovo report sulla finanza decentralizzata (DeFi) che riassume i cambiamenti significativi nel settore, con asset del mondo reale (RWA) ed exchange decentralizzati (DEX) come nuovi motori. A differenza della frenesia della DeFi nell'estate 2020, l'adozione istituzionale e le applicazioni incentrate sull'utilità stanno alimentando il mercato odierno.

Approfondimenti chiave

Il report analizza lo stato dell'arte della DeFi, analizzando i punti salienti del settore da tutti gli aspetti, dimostrando la transizione della DeFi verso applicazioni incentrate sull'utilità e ancorate a casi d'uso reali. Con l'accelerazione dell'adozione istituzionale di RWA e l'emergere di soluzioni ibride, la DeFi si posiziona come infrastruttura finanziaria on-chain, combinando prestazioni finanziarie centralizzate con trasparenza decentralizzata.

