Rilevazioni più veloci, ispezioni più intelligenti: l'esclusivo algoritmo AI 'SuperScene' di HIKMICRO ridefinisce l'imaging termico

HANGZHOU, Cina, 9 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il leader mondiale nelle soluzioni di termografia, HIKMICRO, ha lanciato due funzioni algoritmiche estremamente intelligenti, SuperScene™ e SuperScene+™, che rimodellano l'esperienza di ispezione sicura, automatizzata ed efficiente nelle applicazioni abitative, elettriche e industriali, e consentono anche ai meno esperti di ottenere una precisione di livello professionale.

SuperScene™ e SuperScene+™ sono innovazioni nei dispositivi basati sull'AI, che garantiscono l'integrazione del rilevamento intelligente mentre gli strumenti di ispezione standard e specializzati diventano una soluzione più accessibile, conveniente e intelligente per le sfide quotidiane.

Il rilascio di SuperScene™ e di SuperScene+™ segue a ruota quello di SuperDetect™, il primo algoritmo proprietario di HIKMICRO che identifica automaticamente le perdite idriche problematiche grazie all'analisi della frequenza del suono, dell'intensità e delle caratteristiche spaziali. I rilevatori di perdite acustiche tradizionali richiedono professionisti qualificati per interpretare il feedback audio e distinguere tra i normali rumori delle tubature e le potenziali perdite; invece grazie a SuperDetect™, il cuore pulsante dell'avanzato rilevatore di perdite acustiche AD21P, la precisione diventa semplice e alla portata di tutti.

"Siamo rinomati perché portiamo sul mercato di massa tecnologie termografiche accessibili, convenienti e di qualità elevata; in questo caso però si tratta di un capitolo di trasformazione persino per i nostri standard", spiega Stefan Li, direttore generale di HIKMICRO per l'estero. "Questi algoritmi ultra-intelligenti ottimizzano il rilevamento in modo totalmente innovativo e colmano il divario tra complessità e semplicità, trasformando la diagnostica avanzata in informazioni fruibili sia per gli utenti alle prime armi, sia per i professionisti esperti".

Ideale per identificare perdite d'aria, dispersioni termiche e danni alla casa causati dall'umidità, SuperScene™ è disponibile per i dispositivi portatili e tascabili targati HIKMICRO (Eco, Eco-V, B20S, B21LS, PocketE, Pocket2 con supporto del firmware V 5.5.82); si tratta di un algoritmo di deep learning esclusivo progettato per semplificare il processo di ispezione e velocizzare le ispezioni nelle abitazioni. Si concentra su una vasta raccolta di immagini termiche che rappresentano problemi tipici, quali isolamento insufficiente e perdite idriche. In questo modo il software è in grado di identificare in modo rapido e preciso potenziali carenze nell'isolamento e perdite idriche sospette nel corso delle ispezioni a infrarossi (IR), il che lo rende immediatamente l'assistente essenziale per il riconoscimento intelligente delle scene per professionisti e neofiti delle apparecchiature termografiche. Attualmente disponibile nella versione BETA, grazie ai continui miglioramenti e aggiornamenti da parte degli esperti tecnici di HIKMICRO, SuperScene™ in futuro garantirà una precisione e un'efficienza persino superiori.

Dedicate a professionisti e utenti esperti, le telecamere portatili e tascabili con risoluzione IR 256x192 di HIKMICRO (B20S, B21LS e Pocket2 con supporto del firmware V 5.5.82) offrono anche una nuova funzione Pro Scene, in cui un intuitivo algoritmo cromatico, abbinato a ulteriori strumenti come gli igrometri, analizza e genera allarmi nelle immagini termiche in base ai dati su temperatura e umidità. Nel corso delle ispezioni IR nelle abitazioni, queste caratteristiche aiutano a individuare rapidamente potenziali difetti di isolamento (contrassegnati da un allarme blu) e sospetti problemi di umidità (contrassegnati da un allarme verde), per aumentare concretamente l'efficienza, la precisione e la nitidezza delle immagini. La possibilità di cambiare rapidamente la scena preimpostata permette inoltre di personalizzare facilmente diversi scenari.

SuperScene+™ offre anche il rilevamento automatico dei rischi per l'ispezione dei quadri elettrici e la sicurezza dei PCB, semplificando i flussi di lavoro tramite algoritmi integrati che identificano i target di misurazione della temperatura in scenari specifici e determinano eventuali anomalie. In questo modo si riduce la complessità delle operazioni dei tecnici a favore della maggior sicurezza delle ispezioni e affidabilità dei risultati, e si riducono al contempo i rischi di tempi di inattività, ottimizzando l'efficienza della gestione del ciclo di vita dei dispositivi.

Nell'ispezione dei quadri elettrici, la combinazione tra il riconoscimento delle immagini e gli algoritmi Delta T (ΔT) consente di individuare con precisione i fusibili sovraccarichi/degradati tramite allarmi termici assoluti e avvisi di differenza relativa. Il rilevamento delle microtemperature è in grado di rilevare anche differenze termiche di appena 0,5 °C, segnalando potenziali pericoli prima che si aggravino.

Per l'ispezione dei PCB, i modelli preconfigurati e la calibrazione AI possono eseguire lo screening in batch di schede ad alta densità per identificare cortocircuiti, giunti freddi e sovraccarichi. Automatizzando l'analisi delle zone e sfruttando i modelli di conduzione termica, il tempo di calibrazione dei nuovi PCB si riduce inoltre da oltre 30 minuti a meno di 5 minuti.

Integrato nelle termocamere serie M e SP di HIKMICRO (M31, M60, SP40, SP40H, SP60, SP60H con supporto del firmware V5.5.96), SuperScene+™ consente di semplificare le ispezioni dei pannelli in due fasi e le valutazioni dei PCB grazie a un solo clic. Grazie agli avvisi codificati a colori e alla diagnostica immediata, garantisce precisione e coerenza in attività che un tempo richiedevano molto tempo e competenza.

Queste recenti innovazioni rappresentano un enorme passo avanti per una termografia più intuitiva, intelligente e inclusiva. Che si tratti di ispezionare una casa, individuare una perdita d'acqua o proteggere un sistema industriale, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale di HIKMICRO rendono ogni ispezione più intelligente, ogni decisione più rapida e ogni risultato più affidabile.

