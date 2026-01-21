Rockwell Automation potenzia lo stabilimento di veicoli elettrici di Lucid in Arabia Saudita con soluzioni software avanzate

FactoryTalk® MES e supporto locale per accelerare la produzione dei veicoli elettrici e lo sviluppo delle competenze, in linea con la Vision 2030 dell'Arabia Saudita

DAMMAM, ARABIA SAUDITA, 21 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il rafforzamento della collaborazione con Lucid, produttore dei veicoli elettrici più avanzati al mondo, a supporto dell'ampliamento del sito produttivo della casa automobilistica nel Regno dell'Arabia Saudita. Lo stabilimento, situato nella King Abdullah Economic City (KAEC), rappresenta una pietra miliare storica in quanto primo impianto di produzione di veicoli nel Paese.

Lucid implementerà le soluzioni software enterprise di Rockwell Automation, compreso il software FactoryTalk® Manufacturing Execution System (MES), per gestire e ottimizzare le operazioni di produzione in tutti i principali reparti: assemblaggio finale, verniciatura, stampaggio, carrozzeria e powertrain. La piattaforma FactoryTalk MES fornirà a Lucid visibilità, tracciabilità e controllo in tempo reale lungo l'intero processo produttivo, contribuendo a rendere possibile la produzione dei futuri veicoli di medie dimensioni dell'azienda.

"L'adozione di FactoryTalk MES da parte di Lucid rappresenta una scelta strategica in grado di generare risultati misurabili in termini di efficienza operativa, qualità e scalabilità", ha affermato Ahmad Haydar, country leader di Rockwell Automation in Arabia Saudita. "Il nostro software aiuterà Lucid nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi produttivi, garantendo al contempo una perfetta integrazione con le supply chain globali e la conformità agli standard locali. Questo è un momento di orgoglio per Rockwell Automation e una chiara testimonianza del nostro impegno a sostenere il programma Vision 2030 dell'Arabia Saudita attraverso tecnologie di produzione avanzate e lo sviluppo delle competenze".

Oltre al software, il team locale di Rockwell Automation in Arabia Saudita fornirà programmi di formazione virtuali guidati da istruttori. Attraverso percorsi formativi personalizzati, volti a trasferire competenze all'avanguardia nella produzione di veicoli elettrici, la collaborazione consentirà di valorizzare i talenti locali sauditi, contribuendo alla creazione di una forza lavoro altamente qualificata in grado di sostenere una crescita industriale sostenibile e di supportare il raggiungimento degli obiettivi Vision 2030 del Regno.

"Rockwell Automation è stato un partner affidabile durante tutto il nostro percorso, dallo stabilimento in Arizona all'espansione in Arabia Saudita", ha affermato Faisal Sultan, presidente di Lucid per il Medio Oriente. "Le loro soluzioni software e la loro expertise locale ci aiuteranno ad aumentare la produzione mantenendo al contempo i più elevati standard di qualità e innovazione che i nostri clienti si aspettano. Siamo entusiasti di continuare questa collaborazione mentre espandiamo la produzione di veicoli elettrici di altissimo livello nella regione".

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 professionisti impegnati a supportare i clienti in oltre 100 Paesi, al termine dell'esercizio fiscale 2025. Per saperne di più su come diamo vita a The Connected Enterprise nelle aziende industriali, visitare il sito www.rockwellautomation.com.

