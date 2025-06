Roma “verde” con AND - Arte Natura Didattica si racconta ai ragazzi: all'Orto Botanico una festa tra ambiente, arte e innovazione

Roma, 9 giugno 2025. Una mattinata fra natura, arte e innovazione: l'Orto Botanico si è popolato di cappellini verdi per la terza edizione di AND, il progetto promosso da Arkage in collaborazione con l’Orto Botanico e con il sostegno di Silver Fir.

Cappellini indossati dai ragazzi delle scuole del IX Municipio, che il 6 giugno, durante l'evento conclusivo, hanno partecipato alle visite guidate insieme ai Botanici dell'Orto, una vera immersione fra scoperta e natura in quello che è a tutti gli effetti un museo verde a cielo aperto.

L'incontro è stato anche l'occasione per presentare Greenscovery, la nuova app gratuita pensata per esplorare i “27 cuori verdi” di Roma: un atlante digitale per conoscere – attraverso mappe, fotografie e schede botaniche – oltre 165 specie arboree, 39 animali locali e 181 monumenti sparsi tra parchi, giardini e ville storiche. Uno strumento innovativo di educazione ambientale e turismo sostenibile, pensato per residenti e visitatori di ogni età e che è stato lanciato in concomitanza con il Giubileo proprio per regalare anche ai pellegrini una gemma di “conoscenza verde”.

E' stata inoltre inaugurata la mostra fotografica “La natura dei bambini” di Anna Di Paola, un reportage che documenta i laboratori di disegno botanico svolti dagli studenti del IX Municipio a fianco dell’artista Ria Lussi e dei botanici Roberto Valenti e Fabio Francesconi, arricchito dagli scatti dei bambini del Madagascar, protagonisti dell’iniziativa “We Work It Works” di Stefano Palazzi.

Durante l’evento è stata anche annunciata la donazione alla Vaccheria della Biblioteca degli Alberi, una raccolta di 100 titoli di arte e botanica che sarà messa a disposizione del pubblico.

AND – Arte Natura Didattica è parte integrante di eUrban – the evolution in Rome, un piano di rigenerazione urbana che punta a integrare arte, natura e innovazione per il benessere collettivo e la costruzione di una cittadinanza ecologica più consapevole.

