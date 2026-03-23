Run Rome The Marathon 2026: oltre 100 dipendenti e amici di Entain in corsa per Sport Senza Frontiere

Roma, 23 marzo 2026 – Un fine settimana all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’impegno sociale per più di 100 dipendenti e amici di Entain che hanno corso con l’obiettivo di supportare Sport Senza Frontiere, associazione che da oltre 15 anni realizza progetti sportivi ed educativi rivolti a bambini e ragazzi in situazioni di vulnerabilità sociale.

Domenica ben 18 staffette Entain, ciascuna composta da quattro partecipanti, hanno preso parte alla maratona capitolina, rappresentando la prima azienda per numero di staffette a sostegno di Sport Senza Frontiere e portando in gara non solo spirito competitivo ma anche un forte messaggio di inclusione e solidarietà. L’impegno è iniziato già nella giornata di sabato, con la partecipazione alla Fun Run, che ha coinvolto dipendenti e familiari in un momento di condivisione e benessere, nel segno dei valori più autentici dello sport.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso della Charity Partnership di Entain con Sport Senza Frontiere, volto a coniugare il benessere delle persone con un impatto concreto sulle comunità. Un impegno che si traduce in azioni tangibili e in una partecipazione attiva dei dipendenti.

Accanto alla competizione sportiva, l’edizione di quest’anno ha segnato anche il lancio di una sfida solidale interna tra i dipendenti di Entain Italia. Per l’occasione sono state attivate 10 pagine di raccolta fondi sulla piattaforma Rete del Dono, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione alla maratona in un contributo concreto a sostegno dei progetti sociali di Sport Senza Frontiere. Un impegno che ha portato Entain Italia a posizionarsi come prima azienda “Non Profit Top Fundraiser” sulla piattaforma, ricevendo un riconoscimento ufficiale da Rete del Dono, in occasione della Maratona di Roma.

«Questi momenti rappresentano per noi un modo concreto di unire il benessere delle nostre persone a un impatto positivo sulle comunità. Attraverso lo sport promuoviamo partecipazione, inclusione e responsabilità condivisa, trasformando l’energia dei nostri dipendenti in valore sociale duraturo. La partnership con Sport Senza Frontiere e la partecipazione alla Maratona di Roma vanno esattamente in questa direzione», ha commentato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia.

Entain in Italia

L’azienda italiana del Gruppo Entain, presente nel Paese da oltre 20 anni, gestisce tre marchi iconici nel settore dell’intrattenimento: Eurobet, Bwin e Gioco Digitale. Oggi conta oltre 500 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone. L’azienda è presente sul territorio con oltre 1000 punti vendita ed un canale online, fonda tutta la sua strategia su responsabilità, innovazione e fiducia.

Il Gruppo Entain è quotato alla Borsa di Londra (FTSE 100) è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Conta circa 30000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

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