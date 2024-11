Salesforce porta Agentforce in Italia, l’Intelligenza Artificiale di nuova generazione

Oltre 1.800 partecipanti tra clienti, partner e professionisti del settore tecnologico si sono riuniti a Milano per scoprire le nuove applicazioni AI di Salesforce che trasformano il servizio clienti con automazione avanzata e intelligenza autonoma, realizzando circa 500 agenti autonomi in grado di risolvere problemi aziendali specifici

Milano, 21 novembre 2024 – Più di 1.800 partecipanti, tra clienti, partner, innovatori e leader del settore tecnologico, hanno affollato il Superstudio Maxi di Milano per scoprire Agentforce, un nuovo livello della piattaforma Salesforce che consente alle aziende di costruire e distribuire agenti AI in grado di agire autonomamente in qualsiasi funzione aziendale.

La tappa italiana di Agentforce World Tour ha svelato le potenzialità rivoluzionarie della terza generazione di applicazioni intelligenti Salesforce, pensate per rispondere alle sfide sempre più complesse del mercato e per spingere le aziende verso una trasformazione digitale che esalti efficienza, scalabilità e innovazione.

Durante l'evento di Milano, sono stati attivati circa 500 AI Agent in tempo reale, permettendo ai partecipanti di osservare come, in soli 20 minuti e senza competenze di programmazione, si possano generare assistenti intelligenti capaci di eseguire azioni complesse in modo completamente autonomo.

“Le aziende oggi sono sotto pressione perché i clienti si aspettano sempre di più: risposte immediate, maggiore personalizzazione, empatia e la possibilità di accedere a un supporto esperto in qualsiasi momento, 24 ore su 24. I team operativi finiscono così per essere sopraffatti da attività ripetitive e a basso valore, al punto che si è stimato che attualmente, il 41% del nostro tempo è consumato da operazioni che vorremmo poter automatizzare o delegare, per dedicarci a compiti di maggior valore strategico”, ha affermato Vanessa Fortarezza, General Manager di Salesforce per l’Italia. “Per rispondere a queste esigenze, i team operativi si trovano ad affrontare sfide importanti come sicurezza, privacy e integrazione, ed è proprio qui che entra in gioco Agentforce. Abbiamo ripensato la nostra piattaforma per fornire alle aziende una nuova Intelligenza Artificiale, ideata non per sostituirsi al lavoro umano, ma per amplificarlo in modo straordinario”.

Agentforce è molto più di un semplice chatbot o copilot. Con la nuova suite è infatti possibile realizzare agenti AI dotati di avanzate capacità di ragionamento che consentono loro di prendere decisioni autonome, rispondere alle esigenze dei clienti e svolgere azioni specifiche, come la gestione di appuntamenti o prenotazioni, senza necessità di intervento umano.

Nel keynote di apertura, Alessandro Bonacina, Chief Marketing, Technology and Innovation Officer di Amplifon, ha condiviso i risultati ottenuti dall'azienda nel campo della customer experience e del servizio clienti grazie all’Intelligenza Artificiale, presentando inoltre il primo progetto italiano di Agentforce e dimostrando l’impatto concreto dell’AI sui servizi e sul customer engagement.

Il cuore di Agentforce è Atlas, il motore AI che interpreta le richieste, costruisce piani d'azione e li esegue utilizzando in tempo reale i dati aziendali, grazie alla tecnica di “retrieval augmented generation” (RAG). Se un'interazione esce dai parametri preimpostati, Atlas richiede l’intervento umano integrandosi con le applicazioni di sales, service e marketing. Grazie alla sua capacità di apprendimento, Atlas perfeziona continuamente i suoi risultati basandosi sulle interazioni passate e ottimizzando i tempi di risoluzione dei casi, migliorando l’efficacia delle campagne e generando sempre più valore per le aziende.

“Con Agentforce rendiamo semplice alle aziende trarre vantaggio reale dall’AI”, ha concluso Fortarezza. “Con Agentforce, Salesforce offre alle imprese una soluzione affidabile e scalabile per superare queste difficoltà e realizzare concretamente il valore dell'Intelligenza Artificiale”.

