Salute: Roma, Municipio VI porta nelle scuole la prevenzione dei disturbi alimentari

Al via l'1 dicembre il progetto 'Come un soffio di vento', con spettacoli teatrali gratuiti, sportelli di ascolto per docenti e incontri con le famiglie

Roma, 28 nov. – Sensibilizzare gli adolescenti sui disturbi del comportamento alimentare, aiutare gli insegnanti a riconoscere i segnali di disagio e fornire alle famiglie strumenti di prevenzione e sostegno. Sono gli obiettivi di 'Come un soffio di vento', il progetto finanziato da Roma Capitale – Municipio Roma VI, su proposta e iniziativa della consigliera capitolina Francesca Barbato, e organizzato da Road to green 2020 Ets in collaborazione con il Teatro La Gatta Nera.

L'iniziativa coinvolgerà tre istituti scolastici del territorio attraverso rappresentazioni teatrali gratuite, sportelli di ascolto, attività formative e incontri con i genitori. Il calendario degli spettacoli prenderà il via martedì 1 dicembre alle 10 con gli studenti dell'Istituto tecnico agrario Emilio Sereni, presso la sala cinema Antonio Cerone, in via Natale Balbiani. Nella stessa sede, mercoledì 2 dicembre alle 10, sarà la volta degli studenti dell'Iis Edoardo Amaldi, mentre giovedì 3 dicembre, sempre alle 10, lo spettacolo sarà ospitato dall'Istituto comprensivo Via Merope, in via Merope 24.

Al centro del progetto lo spettacolo teatrale 'Come un soffio di vento', tratto da una storia vera, nato da un'idea di Antonio Riganò, scritto da Anna Sollinger e diretto da Danilo Celli. La rappresentazione, della durata di circa 70 minuti, racconta attraverso il linguaggio teatrale la storia di Chiara, una giovane ragazza che affronta l'anoressia, approfondendo le difficoltà personali, familiari e relazionali legate alla malattia.

Negli istituti coinvolti saranno inoltre attivati sportelli gratuiti di ascolto e orientamento riservati ai docenti e al personale educativo, gestiti da professionisti qualificati con competenze specifiche nei disturbi alimentari e nelle problematiche dell'adolescenza. Previsti anche incontri con le famiglie. Il primo appuntamento si terrà giovedì 3 dicembre alle 16.30 presso l'Istituto comprensivo Via Merope.

"Abbiamo voluto portare questo progetto nelle scuole perché i disturbi alimentari riguardano da vicino la vita di tanti adolescenti e delle loro famiglie, ma troppo spesso i primi segnali vengono sottovalutati o non riconosciuti. Credo che le istituzioni abbiano il dovere di creare occasioni di conoscenza e di mettere a disposizione strumenti concreti di prevenzione", dichiara Francesca Barbato, consigliera dell'Assemblea capitolina.

"Con Come un soffio di vento abbiamo scelto di coinvolgere non soltanto gli studenti, ma anche gli insegnanti e i genitori, perché nessuno dovrebbe trovarsi da solo ad affrontare una situazione di disagio", aggiunge Barbato.

"Come assessore, sono davvero orgogliosa di aver partecipato alla promozione di questo progetto così necessario", afferma Chiara Del Guerra, assessore del Municipio Roma VI, ringraziando la consigliera Barbato, l'associazione Road to green 2020 Ets e la compagnia del Teatro La Gatta Nera. "Uniamo le nostre forze per non lasciare soli i ragazzi, le scuole e le famiglie".

"Quando parliamo di disturbi alimentari, dobbiamo ricordare che dietro ogni situazione di disagio ci sono ragazzi, famiglie e insegnanti che possono avere bisogno di essere ascoltati e accompagnati", sottolinea Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020 Ets.

"Come associazione lavoriamo da anni su questi temi, anche attraverso il volontariato, perché crediamo che la prevenzione debba iniziare dalla conoscenza e dalla possibilità di parlarne senza paura o vergogna. La collaborazione con le istituzioni è fondamentale per portare queste attività nelle scuole e raggiungere le famiglie", aggiunge Molinario.

Il progetto prevede inoltre la diffusione di materiali informativi sui disturbi alimentari e sui servizi di riferimento, oltre a un momento conclusivo di restituzione alla cittadinanza delle esperienze maturate nelle scuole. L'obiettivo è favorire il riconoscimento precoce delle situazioni di disagio e l'accesso a un sostegno qualificato attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e Terzo settore.

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