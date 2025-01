Sanita’: al Palazzo della Salute si presenta la transizione digitale dell’ASL di Caserta

Una quaderno divulgativo per raccontare la sanità che cambia

21 gennaio 2025 – Un quaderno divulgativo per raccontare la sanità che cambia. Una pubblicazione per dare conto del processo di transizione digitale in atto presso l’Asl di Caserta con il progetto il progetto “Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo”

La presentazione è avvenuta presso il Palazzo della Salute di Caserta alla presenza del Direttore Generale dell’Asl, Amedeo Blasotti e delle aziende leader del settore della tecnologia, Oracle, KPMG e Fastweb, partner del progetto di transizione digitale che l’Asl sta realizzando.

Un documento tecnico scientifico per dare conto del cambiamento in atto e per informare il grande pubblico, realizzato in 68 pagine, 15 curatori, tutti professionisti ed esperti delle società Oracle, Kpmg, Fastweb, Healthy Replye l’Università Federico II. La pubblicazione è edita da Editoriale Scientifica.

“La realizzazione di questo quaderno divulgativo – spiega Blasotti - nasce dall'esigenza di creare un “ponte” tra l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta e i cittadini che ogni giorno si affidano ai nostri servizi. Abbiamo voluto raccontare con trasparenza e chiarezza i passi compiuti e quelli ancora da percorrere nel processo di trasformazione che sta coinvolgendo la nostra Azienda. L'obiettivo è duplice: da un lato, desideriamo informare gli assistiti sugli interventi innovativi e sugli investimenti in corso, dimostrando come questi si traducano in un miglioramento concreto dei servizi sanitari. Dall’altro, intendiamo sensibilizzare tutti gli attori coinvolti – cittadini, operatori sanitari, istituzioni – sull'importanza di un cambiamento che riguarda non solo la tecnologia, ma anche la cultura e il modo di percepire la sanità come un servizio vicino, accessibile e orientato ai bisogni di chi ne usufruisce.”

Il progetto innovativo porterà nel corso prossimi tre anni ad un profondo cambiamento sia nella gestione dei processi interni, sia al miglioramento e alla maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari.

Parliamo di un bacino di riferimento di 903.067 abitanti, la terza provincia campana e quindicesima in Italia per numero di abitanti, con 104 comuni. L’Asl Caserta ha 11 distretti sanitari, che costituiscono 11 strutture complesse.

L'azione messa in campo dall' Azienda Sanitaria di Caserta, che si realizzerà completamente entro il 2028, per quel che riguarda il progetto “Sistemi Informativi a supporto dei processi di pianificazione e controllo” prevede investimenti (già ampiamente avviati) per un valore complessivo di 6.700.000 euro, rispetto ai quali un importante aiuto arriva dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che, con la sua Missione 6 relativa alla Salute, prevede riforme e investimenti per 15,63 miliardi di euro da indirizzare in particolare proprio alla sanità digitale. La Regione Campania ha infatti sostenuto questo progetto, con 11.300.000,00 finanziati proprio mediante l’utilizzo dei fondi assegnati alla Regione dal PNRR, cui si aggiungono i 3.300.000 derivanti dai fondi sugli obiettivi di piano

Nel quaderno sono state descritte le dashboard e i report rappresentate sul Cruscotto di Monitoraggio e adottate per l’analisi delle Performance dell’Area Ospedaliera e per il processo di Valutazione degli obiettivi organizzativi.Da un lato, il Cruscotto di Monitoraggio rappresenta un utile strumento di analisi dell’andamento delle attività ospedaliere e di supporto alla gestione operativa, poiché consente di avere una visione complessiva e in tempo reale dei principali indicatori di performance, individuando rapidamente eventuali criticità e agevolando l’adozione di misure correttive tempestive. Infatti, prima dell’avvio della progettualità il calcolo dei KPI e l’analisi dei flussi ospedalieri e territoriali richiedeva un impiego massiccio di risorse umane e di tempo: i referenti aziendali sono molteplici e il processo di calcolo degli indicatori comportava una modesta probabilità di errore “umano”, tempi di lavorazione estesi a causa della grande mole di dati, sovraccarico di lavoro sul personale amministrativo e difficoltà nell’assicurare l’aggiornamento costante delle analisi e delle elaborazioni.

Dall’altro lato, la piattaforma della Valutazione delle Performance rappresenta un passaggio cruciale per garantire il successo strategico dell’azienda. La sua implementazione tecnologica ha consentito di superare i limiti in seno al processo di valutazione “tradizionale”: le schede valutative cartacee erano compilate in gran parte dei casi mediante relazioni, rendendo il processo non standardizzato e poco oggettivo.

Integrare le due componenti, il Cruscotto di Monitoraggio e il Sistema di Valutazione delle Performance, ha reso il processo di valutazione più snello, obiettivo ed efficiente, a partire dalla gestione del database degli obiettivi e fino alla raccolta dei risultati raggiunti attraverso l’integrazione con il Cruscotto di Monitoraggio: tutto ciò crea un ciclo virtuoso di misurazione, valutazione e miglioramento continuo.

I benefici principali in seno a tale integrazione sono:

• Monitoraggio in tempo reale delle performance;

• Miglioramento del processo decisionale, evitando valutazioni soggettive o ritardi dovuti alla raccolta delle informazioni provenienti da database differenti;

• Maggiore trasparenza, in quanto i due sistemi offrono una visione chiara e accessibile a diversi livelli decisionali.

Gli ambiti che verranno approfonditi nel secondo quaderno saranno:

Cruscotto di Monitoraggio

• Dashboard Indicatori NSG dell’area Prevenzione e Distrettuale;

• Dashboard Specialistica Ambulatoriale;

• Dashboard Assistenza farmaceutica;

• Dashboard Assistenza Riabilitativa;

• Dashboard Screening della Mammella, della Cervice e del Colon Retto;

• Dashboard Vaccini (Età pediatrica, Antinfluenzale, Anti-pneumococco, HPV);

• Report degli indicatori finalizzati alla valutazione della performance dell’Area Distrettuale e Prevenzione.

Piattaforma Valutazione delle performance

• Valutazione delle performance individuali dei Dirigenti e del comparto.

Gli elementi elencati, che saranno dettagliatamente descritti nel secondo quaderno, costituiscono un tassello essenziale per completare il quadro complessivo dell'analisi relativa al Cruscotto di Monitoraggio e al Sistema di Valutazione delle Performance, offrendo una visione strutturata e approfondita delle dinamiche operative e strategiche, con un focus specifico anche sull’Area Territoriale. Tale analisi crea solide basi per l’introduzione delle successive due linee progettuali: “Pianificazione e Budget” e “Sicurezza Informatica”.

dott.ssa Mia Cava

Giornalista Professionista

Comunicazione, ufficio stampa e relazioni pubbliche

Sindacato Unitario Giornalisti Campania - Vicesegretario ( formazione, stampa online, brand marketing)

3336328040