Dal 17 al 19 novembre 2026 l'evento scientifico “Surgical Roulette – Corso Live Surgery”. Esperti a confronto sulle tecniche operatorie più avanzate. Direzione scientifica del professor Andrea Marzetti.

Frosinone, 17 nov. – Tre giorni di interventi in diretta, innovazione tecnologica e confronto tra specialisti. Frosinone diventa punto di riferimento per la formazione medica avanzata con “Surgical Roulette – Corso Live Surgery 2026”, l'appuntamento scientifico in programma dal 17 al 19 novembre presso l'Ospedale “Fabrizio Spaziani”.

L'iniziativa, dedicata alle più moderne tecniche operatorie del distretto testa-collo, riunisce professionisti ed esperti di Otorinolaringoiatria, Maxillo-Facciale e Medicina Plastica e Ricostruttiva, con l'obiettivo di favorire l'aggiornamento professionale e lo scambio di competenze tra diverse discipline.

La direzione scientifica è affidata al professor Andrea Marzetti, direttore dell'UOC di Otorinolaringoiatria e dell'area Maxillo-Facciale del Polo B Frosinone-Alatri dell'ASL di Frosinone.

Surgical Roulette 2026: interventi in diretta all'Ospedale Spaziani

Cuore dell'evento è la possibilità di assistere in tempo reale alle attività delle sale operatorie dell'Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Attraverso sistemi avanzati di videoripresa e collegamenti audiovisivi, gli specialisti riuniti nell'Aula Teatro potranno seguire le diverse fasi degli interventi, osservare le metodiche adottate e confrontarsi sulle decisioni cliniche e sulle strategie operative.

Il format rappresenta un'importante opportunità formativa per professionisti e giovani medici, grazie all'integrazione tra esperienza sul campo, aggiornamento scientifico e nuove tecnologie.

Dalla ricostruzione al trattamento delle patologie del distretto testa-collo

Il programma delle tre giornate affronta numerosi ambiti della medicina specialistica, con approfondimenti dedicati alle tecniche ricostruttive, agli interventi nasali e mininvasivi, alla traumatologia e al trattamento delle patologie oncologiche.

Spazio anche alla rinoseptoplastica, agli interventi sulla laringe e sulla tiroide, al trattamento operatorio della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) e alla dacriocistorinostomia (DCR).

Particolare attenzione sarà riservata alle innovazioni tecnologiche, alle metodiche più recenti e all'importanza di un approccio multidisciplinare nella gestione dei pazienti.

Andrea Marzetti e Ingrid Raponi protagonisti dell'organizzazione scientifica

A coordinare l'iniziativa è il professor Andrea Marzetti, che ha riunito una faculty composta da specialisti provenienti da diverse realtà professionali e scientifiche.

Un contributo determinante alla realizzazione dell'evento è stato offerto dalla dottoressa Ingrid Raponi, responsabile dell'Unità Operativa Maxillo-Facciale, che ha affiancato Marzetti nelle diverse fasi dell'organizzazione e del coordinamento delle tre giornate.

Raponi è inoltre componente della faculty e parteciperà alle attività scientifiche e formative previste dal programma.

Gli specialisti presenti a Surgical Roulette Frosinone 2026

Numerosi i professionisti coinvolti nel corso. La faculty comprende Marco Barbieri, Paolo Battaglia, Andrea Battisti, Gianluca Bellocchi, Giancarlo D'Andrea, Giovanni Danesi, Aurelio D'Ecclesia, Domenico Di Maria, Alberto Giulio Dragonetti, Enzo Emanuelli, Filippo Giovannetti, Tito Marianetti, Marco Miccozzi, Luca Moscillo, Giorgio Peretti, Ottavio Piccin, Mario Rigante, Patrizia Schiavon, Gianfranco Schiavone, Giuseppe Tortoriello, Valentino Valentini, Alessandro Varini e Ingrid Raponi.

La segreteria scientifica è composta da G. Santiemma, G. Torre, V. Facchini e M. Fatiga.

Frosinone punto di riferimento per la formazione medica specialistica

Con Surgical Roulette 2026, l'Ospedale Fabrizio Spaziani ospita un appuntamento dedicato all'innovazione, alla formazione continua e alla collaborazione tra differenti discipline mediche.

La possibilità di osservare interventi in diretta e confrontarsi con professionisti esperti offre ai partecipanti un'esperienza formativa basata sull'osservazione delle procedure e sull'approfondimento delle più recenti metodiche cliniche.

Il corso è accreditato ECM ed è rivolto a specialisti e specializzandi in Otorinolaringoiatria, ambito Maxillo-Facciale e Medicina Plastica e Ricostruttiva.

L'organizzazione è affidata a TRATTOblu Srl, con ARTCom S.r.l. in qualità di provider ECM (ID 2451).

L'appuntamento è in programma il 17, 18 e 19 novembre 2026, presso l'Aula Teatro dell'Ospedale “Fabrizio Spaziani”, in via Armando Fabi 6 a Frosinone.

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