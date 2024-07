Schneider Electric annuncia il primo gruppo di continuità al mondo progettato per i gamer, ora disponibile anche in Europa

• Per celebrare i suoi 40 anni, APC lancia anche in Europa APC Back-UPS™ Pro Gaming che assicura ai gamer e gli influencer di rimanere online sempre connessi e protetti da sbalzi di tensione e interruzioni di corrente.

• L'UPS, certificato per gli eSport, protegge i gamer professionisti e amatoriali che utilizzano console e PC di gioco alimentati da GPU.

• È inoltre disponibile anche APC™Back-UPS Connect, un mini-UPS di rete alimentato agli ioni di litio che garantisce continuità di alimentazione e protezione per router Internet, telecamere IP e altre apparecchiature domestiche.

Stezzano (BG) 01/07/2024-Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato la disponibilità in Europa dei gruppi di continuità (UPS) APC™ Back-UPS™ Pro Gaming.

Nel 2024, per celebrare 40 anni di affidabilità e la leadership nella protezione dell'alimentazione, Schneider Electric progettato un nuovo UPS, con un design elegante e una tecnologia all'avanguardia, per proteggere le apparecchiature di gioco dalle interruzioni di corrente e garantire la connessione e l’alimentazione, anche in caso di picchi di corrente e guasti.

APC Back-UPS™ Pro Gaming è il primo UPS progettato specificamente per i gamer, gli streamer e gli influencer, offre una protezione ininterrotta dell'alimentazione, anche quando la rete elettrica è instabile, mantenendo i PC con GPU, le principali console, gli streamer e i gamer connessi, indipendentemente dalle interruzioni di corrente.

Per offrire una protezione robusta, l'UPS APC Back-UPS™ Pro Gaming è dotato di batterie di backup a onda sinusoidale, che erogano la corrente elettrica ideale per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici sensibili e dall'AVR (Automatic Voltage Regulation) contribuendo a proteggere dagli sbalzi di alimentazione che possono provocare guasti e buffering e per prolungare la durata di vita delle apparecchiature di gioco.

APC Back-UPS™ Pro Gaming è inoltre dotato di un display pensato per essere visibile da ogni angolazione, che fornisce lo stato di carica residua della batteria dell'UPS e dettagli su sovratensioni, cali, interruzioni di corrente, evidenziando al contempo gli eventuali difetti di cablaggio all’interno di un edificio.

Caratteristiche di APC Back-UPS™ Pro Gaming:

● Display circolare.Quando l'UPS è alimentato dalla batteria di backup, il sistema richiama l’attenzione con un suono segnalando sul display il tempo di batteria rimanente.

● Inclinazione di 160 gradi. APC ha fatto in modo che il display fosse inclinato di 160 gradi, in modo da essere visibile da quasi tutte le angolazioni.

● Illuminazione funzionale. Quando l'UPS rileva un'anomalia di alimentazione, come sovratensioni, cali di tensione e persino guasti al cablaggio, lo segnala con una luce pulsante.

● Sei uscite di backup della batteria. Completa di protezione contro le sovratensioni, l'unità alimenta istantaneamente i dispositivi elettronici sensibili, come Xbox, PlayStation, PC, TV o router/modem, durante un'interruzione di corrente.

● Quattro prese aggiuntive per la sola sovracorrente, progettate per proteggere da sbalzi di tensione e "spegnimenti bruschi" che possono danneggiare in modo permanente le apparecchiature.

● Tre porte USB anteriori, per ricaricare dispositivi come cuffie da gioco e telefoni cellulari.

● Design personalizzato.Disponibile in due opzioni di colore: Arctic (BGM1500) e Midnight (BGM1500B), entrambi con 12 luci LED RGB personalizzabili per adattarsi alla configurazione di gioco dell'utente.

"L'affidabilità dell'alimentazione e della connessione Internet sono due elementi fondamentali per i gamer e gli influencer. Qualsiasi sovratensione, picco o mancanza di corrente può avere un impatto notevole sia sulle loro apparecchiature che sulla necessità di mantenere la connessione con il loro pubblico in tutto il mondo", ha dichiarato Elliott Turek, Director of Category Management, Schneider Electric, Europe. "Con l'introduzione di APC Back-UPS™ Pro Gaming in Europa, garantiamo che i dispositivi elettronici costosi e sensibili, come i PC con GPU e le console di gioco di Sony, Microsoft e Nintendo, siano protetti dai danni elettrici e che i gamer e gli influencer possano beneficiare di un'affidabilità senza precedenti, quando ne hanno più bisogno".

I gamer del futuro

Poiché un numero sempre maggiore di gamer e streamer investe in attrezzature costose e passa sempre più tempo a coinvolgere la propria community online e a competere nei giochi, proteggere la loro connessione è fondamentale. Schneider Electric, la società madre di APC, è un Esports Provider certificato da D&H, il che significa che gli appassionati di sport e i professionisti possono giocare in tutta tranquillità, sapendo che anche la loro reputazione è al sicuro.

L’utilizzo dell’UPS APC Back-UPS™ Pro Gaming, consente ai gamer professionisti e amatoriali e ai social influencer di avere:

1. Protezione costante: una batteria di backup protegge le console di gioco da più di sette tipi diversi di interruzioni di corrente.

2. Connessione sicura: il sistema continua a fornire protezione elettrica a un router e/o a un modem.

3. Continuità delle attività online:se l'alimentazione viene interrotta o persa durante una partita, APC Back-UPS™ Pro Gaming consente ai giocatori di continuare a giocare.

Protezione compatta dell'alimentazione per dispositivi intelligenti

APC Back-UPS Connect è un UPS compatto e all'avanguardia, progettato per alimentare router, modem, sistemi VoIP (Voice over IP) e altri dispositivi domestici intelligenti utilizzando batterie agli ioni di litio per offrire fino a 4 ore di autonomia e garantire una connettività affidabile in caso di interruzione di corrente.

APC Back-UPS™ Pro Gaming UPS e APC™Back-UPS Connect sono disponibili per l'acquisto a partire da € 71,99. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 168.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

Scopri nuove prospettive su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione del futuro su Schneider Electric Insights.