Schneider Electric e E.ON firmano un accordo di lungo termine per accelerare la transizione energetica con i quadri di media tensione SF₆-Free

Firmato un accordo quadro di lungo termine per velocizzare l’impiego di soluzioni di media tensione prive di gas SF₆ (esafluoruro di zolfo) nella rete E.ON Schneider Electric è stata scelta per soddisfare una parte sostanziale delle necessità di E.ON in fatto di quadri di media tensione, sia per i sistemi primari sia per quelli secondari La partnership permette di accedere nell’immediato a tecnologie sostenibili che assicurano il rispetto del regolamento UE sugli F-Gas che andrà in vigore da gennaio 2026

Rueil-Malmaison, Francia, 5 agosto 2025–Schneider Electric, il leader nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, ha siglato un accordo quadro di lungo termine con E.ON, una delle più grandi aziende europee del settore energetico. Questa partnership strategica rappresenta un significativo passo avanti nell’impiego di infrastrutture energetiche sostenibili e digital-ready in Europa. Schneider Electric, infatti, aiuterà E.ON a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi fornendo i più innovativi quadri di media tensione SF6-free e tecnologie digitali.

Un contratto di importanza strategica

La collaborazione tra Schneider Electric ed E.ON si fonda su un obiettivo condiviso: costruire le reti energetiche del futuro – sostenibili, intelligenti ed efficienti – e si inquadra in una partnership più che ventennale tra le due aziende

“Per realizzare in concreto la trasformazione green in Germania stiamo facendo massicci investimenti in infrastrutture energetiche a prova di futuro. Questo contratto di lungo termine ci garantisce l’accesso a tecnologie prive di gas SF6, aiuta la standardizzazione e permette di realizzare la transizione energetica in modo efficiente anche dal punto di vista dei costi” ha commentato Lisbeth Buschkühl, Chief Procurement Officerdi E.ON SE

L'accordo stabilisce che Schneider Electric fornirà su base annua quadri primari GMAirSeT e quadri secondari RM AirSeT (Ring Main Units, RMU). Prima di siglare l’accordo Westnetz (società del gruppo E.ON) ha sperimentato l’utilizzo dei quadri quadri primari isolati senza gas SF₆ per valutarne l’adeguatezza alle esigenze di E.ON. Schneider fornirà una parte significativa delle tecnologie per i sistemi primari e secondari di E.ON – confermando la fiducia che ripone nelle caratteristiche e capacità delle soluzioni AirSeT.

“Questo accordo con E.ON mostra chiaramente come possiamo accelerare la transizione a infrastrutture energetiche più sostenibili e digitali. Lavorando con E.ON per implementare tecnologie prive di gas SF₆ non stiamo solo aiutandoad allinearsi a nuovi requisiti normativi – stiamo dando forma al futuro dell’elettricità in Europa” ha dichiarato Melton Chang, Executive Vice President Power Systems di Schneider Electric.

Da 15 anni Schneider Electric sta investendo nello sviluppo di un’offerta completa di soluzioni di media tensione prive di gas SF₆per la distribuzione elettrica primaria e secondaria.

I siti industriali di Regensburg (Germania) e la Smart Factory di Duna (Ungheria) saranno centrali per soddisfare questo contratto di lungo termine, assicurando una produzione affidabile ed efficiente. Negli ultimi anni Schneider ha investito in modo significativo anche per espandere la sua capacità produttiva in Europa - incluso lo stabilimento di Stezzano (BG) per coprire il mercato del sud Europa - al fine di rispondere alla crescente richiesta di tecnologie SF₆-free e di rafforzare l’impegno strategico per un’innovazione sostenibile.

Con una scelta che guarda al futuro – grazie alla standardizzazione dei componenti chiave utilizzati dalle aziende di distribuzione elettrica tedesche che fanno parte del gruppo - E.ON getta le basi per implementare quadri elettrici di nuova generazione, sviluppati e prodotti in Europa. Si tratta di prodotti innovativi che migliorano l’efficienza e la resilienza della rete elettrica e giocano anche un ruolo vitale per gli obiettivi di sostenibilità di E.ON.

Le tecnologie SF₆-free e il rispetto delle nuove normative sui gas serra

Il gas serra SF₆ ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di 24.300 – ovvero, un kg di questo gas ha una capacità di riscaldamento atmosferico pari a 24.300 kg di anidride carbonica. Ha una persistenza di circa 1.000 anni, con effetti quindi di lunga durata. Dal 1 gennaio 2026 la normativa F-Gas dell’Unione Europea metterà al bando l’utilizzo dell’esafluoruro di zolfo e altri F-Gas nei quadri elettrici di media tensione di nuova produzione: pertanto abbandonare l’uso di questi gas nella distribuzione elettrica sta diventando un’esigenza sempre più concreta e critica.

Grazie all’offerta completa di quadristica priva di gas SF₆ai centri industriali globali e alla sua forte presenza in Europa Schneider aiuta i clienti ad allinearsi alla normativa F-Gas nel modo più ampio possibile. L’azienda continuerà ad allargare la sua offerta di quadri isolati con aria o gas per offrire alternative adatte a diverse applicazioni e aree geografiche.

AirSeT: una tecnologia collaudata e di riconosciuto valore

La tecnologia AirSeT, che sostituisce con aria pura e una tecnologia in vuoto il gas SF₆, ha ottenuto importanti riconoscimenti di mercato, come il prestigioso iF Design Award conferito a RM AirSeT per le sue caratteristiche innovative e l’eccellenza di design; inoltre è stata validata sul campo in applicazioni di ambito industriale ed energetico, per esempio in progetti con Romande Energie in Svizzera ed EAM Netz in Germania.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

Contatti:

Immediapress

CONTATTI PER LA STAMPA

Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Sara Magri

team.se@primapagina.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.