Schneider Electric premia i vincitori nazionali della terza edizione dei Sustainability Impact Awards

A2A, LATI, LAV. EL. Power, Padania Acque e SACMI premiate per aver realizzato progetti ad alto impatto verso la sostenibilità.

Le cinque aziende sono un esempio di “Impact Maker”: clienti, fornitori e partner che con azioni concrete e scelte strategiche dimostrano che la sostenibilità fa crescere business e competitività

Stezzano (BG), 15 aprile 2025 – Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato i 5 vincitori nazionali della terza edizione del Sustainability Impact Awards, l’iniziativa con cui l’azienda premia clienti, partner di canale e fornitori che si sono distinti per aver dimostrato di ottenere risultati di eccellenza in termini di sostenibilità., con progetti innovativi e azioni concrete nei settori in cui operano,

Le 5 realtà italiane vincitrici di quest’anno sono A2A, Padania Acque, SACMI e LATI per la categoria “clienti” e LAV.EL. Power ha ricevuto il riconoscimento come partner. La cerimonia si è tenuta lunedì 14 aprile, presso la Sala Convegni di Intesa Sanpaolo, nel prestigioso palazzo storico di Piazza Belgioioso a Milano.

Davide Zardo. Presidente e Amministratore Delegato di Schneider Electric Italia, ha commentato:

“Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese italiane in un percorso virtuoso, che produce risultati concreti a livello di business e accelera l’innovazione. Questo percorso è fatto di progetti basati sull’elettrificazione, la digitalizzazione e l’automazionerealizzati da aziende che scelgono la gestione ottimale delle risorse e la decarbonizzazione come pilastro della loro strategia”

“Il massimo impatto si ottiene quando questo approccio è scelto dall’intera filiera: ogni anno premiamo i nostri clienti, ma anche i fornitori ed i partner della nostra rete proprio per dimostrare che perseguire la crescita attraverso scelte orientate alla sostenibilità è la strada maestra per la competitività dell’intero ecosistema. Mi congratulo con i vincitori di quest’anno e li ringrazio per averci ispirato e stimolato nel nostro impegno ad essere partner per la transizione digitale e sostenibile del nostro paese“

Nel suo intervento Luca Mezzomo, Head of Macroeconomic Analysis Intesa Sanpaolo ha parlato dello scenario macroeconomico e dei trend della sostenibilità, per poi lasciare la parola in tavola rotonda alle aziende vincitrici. Facendo leva sull’innovazione, sulla digitalizzazione e sull’efficienza queste realtà, che Schneider Electric definisce Impact Maker, grazie ad azioni strategiche e concrete dimostrano di avere un “impatto” realmente significativo sia sul business, sia sul pianeta - due ambiti che crescono parallelamente - trasformando le loro ambizioni di sostenibilità in risultati tangibili.

L’identikit dei vincitori e dei loro progetti

A2A: transizione energetica ed economia circolare

A2A è una Life Company multiutility che produce, distribuisce e commercializza energia rinnovabile, elettricità, gas, fornitura idrica integrata e servizi di gestione dei rifiuti, con una presenza significativa nel Nord Italia. L’azienda è stata premiata per l’eccellente modello di business e per la capacità di generare valore condiviso.

Le attività diversificate dell’azienda creano importanti sinergie tra i settori in cui sono presenti (energia, reti, ambiente, ciclo dell'acqua), dando vita a veri e propri modelli di transizione ecologica, con un forte focus sui criteri ESG e una logica di integrazione tra aspetti economici, sociali e ambientali.

A2A, in particolare, ha installato nella città di Milano la prima cabina di distribuzione elettrica compatta sotterranea, realizzata in collaborazione con Schneider Electric per far fronte alle inondazioni e agli eventi climatici estremi, rafforzando l’infrastruttura di rete e riducendo l’impatto di consumo di suolo urbano. Sempre grazie al supporto di Schneider Electric, l’azienda ha adottato una piattaforma evoluta (ADMS – Advanced Distribution Management System) per pianificare, simulare, monitorare e controllare la rete di distribuzione elettrica a servizio delle città di Milano, Brescia e Cremona, aumentando efficienza e la qualità del servizio offerto alle comunità.

Il premio è stato ritirato da Davide Della Giustina, Business Transformation Officer del Gruppo A2A.

Padania Acque: efficienza nella gestione dell’acqua e dell’energia

Padania Acque è una società di gestione del ciclo integrato delle acque che serve 113 comuni della provincia di Cremona, gestendo oltre 500 siti remoti su circa 4500 km di reti.

L’azienda è stata premiata per l'adozione di sistemi e tecnologie innovative che favoriscono una gestione efficiente e ottimizzata del servizio idrico integrato. I risultati ottenuti dimostrano un forte impegno verso l'ambiente, la responsabilità sociale d'impresa, il valore generato e distribuito sul territorio, la qualità e sicurezza dell'acqua potabile e l'efficienza energetica.

Grazie alle soluzioni implementate da Schneider Electric, come Ecostruxure Water Advisor (simulatore e gestore delle reti idriche e delle perdite) ed Ecostruxure Geo SCADA Expert, che consente una gestione efficiente dei siti remoti, l'EBITDA dell’azienda è aumentato del 24% negli ultimi tre anni, riducendo i consumi energetici del 18% e raggiungendo la “classe A” nell'indice ARERA RQTI.

Padania Acque ha dimostrato di essere un’azienda altamente sostenibile, riducendo notevolmente le perdite e l'utilizzo di energia elettrica, offrendo un servizio ai cittadini più efficiente e creando maggior valore per il territorio.

Il premio è stato ritirato da Alessandro Lanfranchi, Amministratore Delegato di Padania Acque.

SACMI: aumento della produttività e risparmio energetico

SACMI Packaging & Chocolate vanta oltre 115 anni di esperienza nel settore della produzione e del confezionamento del cioccolato; offre macchine e linee complete per lo stampaggio del cioccolato e soluzioni di confezionamento per prodotti alimentari e non alimentari, garantendo la più alta qualità.

L’azienda è stata premiata per aver sviluppato una macchina che supera i limiti di produzione tradizionali con la massima affidabilità e flessibilità, gestendo i nuovi materiali eco-sostenibili. Grazie a Schneider Electric, che ha installato su questo macchinario ben 40 azionamenti meccatronici indipendenti che accelerano la velocità e aumentano la produttività del 25%, SACMI raggiunge oltre 250 confezioni al minuto con tempi di cambio formato notevolmente ridotti. Adottando componenti connessi, che consentono la raccolta e la trasmissione dei dati relativi a prestazioni e consumi, l’azienda si assicura, inoltre, un’ottimizzazione continua.

Oltre a vantaggi produttivi ed economici, anche il risparmio energetico è notevole: i motori Schneider Electric recuperano l'energia di frenata e la utilizzano per alimentare i motori in accelerazione, con uno scambio continuo di energia che permette di risparmiare fino al 40% di energia per ogni articolo confezionato. La macchina è progettata per gestire anche materiali di incarto ecologici, in linea con gli obiettivi di basso impatto ambientale sempre più importanti per la clientela finale.



Il premio è stato ritirato da Ernesto Gabrielli, Direttore Wrapping Business Unit, SACMI Packaging & Chocolate SpA.

LATI: strategie di decarbonizzazione per raggiungere il Net Zero

LATI è leader in Europa nella produzione di compound termoplastici tecnici per lo stampaggio a iniezione: i suoi prodotti di punta sono materiali autoestinguenti destinati principalmente al mercato elettrico ed elettrotecnico.

L’azienda fa parte dei 1000 più importanti fornitori di Schneider Electric ed è stata premiata per l’impegno portato avanti nell’abbattimento delle sue emissioni e per l’efficienza energetica. LATI considera la sostenibilità come uno dei pilastri strategici su cui basare le proprie attività e, in linea con la strategia di riduzione dei consumi energetici, continua a perseguire il percorso di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

L’azienda ha attivato azioni quali il monitoraggio accurato dei consumi energetici nell'intero processo produttivo attraverso l'utilizzo del sistema di controllo energetico Power Monitoring Expert di Schneider Electric, l’ approvvigionamento al 100% di energia da fonti idroelettriche rinnovabili certificate, installazione di un impianto fotovoltaico presso lo stabilimento di Gornate Olona che raggiunge un valore di picco di 400 KW, il revamping e miglioramento dell'efficienza energetica dei macchinari di produzione. LATI ha inoltre ridotto i consumi di energia per il riscaldamento delle proprie sedi, anche incentivando il telelavoro. Con questo impegno, LATI persegue come fornitore di Schneider l’obiettivo di ridurre del 50% le emissioni di scope 1 e 2, nel quadro del programma “Zero Carbon Project”.

Il premio è stato ritirato da Michela Conterno, AD di LATI.

LAV.EL. Power: efficientamento e risparmio energetico nel settore sanitario

LAV.EL. Power è un partner della rete EcoXpert di Schneider Electric esi occupa dellaprogettazione e costruzione di impianti elettrici, meccanici e tecnologici nel settore industriale e terziario.

L’azienda è stata premiata per il progetto di efficientamento del centro polispecialistico Centro Morrone di Caserta, che negli ultimi 15 anni ha investito nel migliorare la sua sostenibilità. LAV.EL. Power ha implementato diverse soluzioni per migliorare l'impatto energetico del centro, in particolare installando un impianto fotovoltaico da 250 kW e realizzando un impianto geotermico e pompe di calore ad alta efficienza, che vanno a coprire circa il 50% del suo fabbisogno energetico. Il Centro Morrone ha, inoltre, scelto di utilizzare veicoli elettrici per offrire il servizio di trasporto di pazienti non autosufficienti ed è stata quindi realizzata l’infrastruttura di ricarica.

Inoltre, implementando le soluzioni tecnologiche Schneider Electric per digitalizzare l'energia - in particolare il software EcoStruxure Building Operation – il Centro Morrone è in grado di monitorare e controllare costantemente gli impianti della struttura, incluse le temperature degli ambienti e la qualità dell'aria, parametri di enorme importanza nel settore sanitario, oltre che ottenere un rilevante risparmio energetico.

Il premio è stato ritirato dall’ Ing. Vincenzo Russo, Direttore Tecnico di Lav.EL Power.

Dall’Italia al mondo

Le 5 aziende vincitrici del premio in Italia potranno ora concorrere alle fasi successive dei Sustainability Impact Award che si concluderanno con la premiazione a livello mondiale, che si terrà in occasione dell’evento Schneider Electric Innovation Summit nell’autunno 2025.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

