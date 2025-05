Schneider Electric presenta EasyPact Solar MCCB: gli interruttori scatolati di nuova generazione per il settore delle rinnovabili

Stezzano (BG) 19 maggio 2025 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta la gamma di interruttori EasyPact Solar MCCB , progettata per rispondere alle nuove esigenze dei clienti che hanno bisogno di soluzioni sostenibili e affidabili.

Performance elevate

Per perseguire l’obiettivo net-zero nel settore elettrico è necessario affrontare due importanti sfide: i limiti che gli impianti alimentati da fonti energetiche fossili hanno nel rispondere all’aumento della domanda di elettricità e la necessità di disporre di dispositivi di interruzione capaci di sostenere correnti a tensioni molto più elevate, così da facilitare l’adozione delle energie rinnovabili.

In un mercato che fino ad ora offre opzioni limitate per dispositivi di interruzione da 800V, EasyPact Solar MCCB si distingue per la sua ampia gamma operativa – da 125A a 800A - e per la massima protezione, con capacità di interruzione fino a 50kA. La nuova gamma EasyPact Solar MCCB completa l’offerta Schneider Electric per proteggere in modo efficace applicazioni da 800V in corrente alternata (AC) e rappresenta una significativa evoluzione nelle soluzioni di Schneider Electric.

EasyPact Solar MCCB offre le prestazioni più elevate in termini di isolamento rispetto alle gamme attualmente sul mercato per l’impiego nelle energie rinnovabili. Questo prodotto, con la sua tecnologia evoluta, garantisce una tensione di isolamento di 1250V tale da renderlo assolutamente sicuro per applicazioni funzionanti a tensioni di esercizio fino a 800Vac.

Queste prestazioni rendono la gamma EasyPact Solar MCCB ideale per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili e per gli impianti fotovoltaici. Infatti, con pannelli fotovoltaici che tipicamente operano in uscita con tensioni fino a 1500V in corrente continua, è sempre più comune utilizzare inverter con uscita a 800V in corrente alternata per convertire l’energia: gli interruttori EasyPact Solar MCCB sono la soluzione ideale per gestire questo tipo di applicazioni con generazione di energia elettrica rinnovabile basata su inverter di stringa.

Schneider Electric ha progettato la gamma EasyPact Solar MCCB per assicurare durata e affidabilità agli operatori del settore inverter, ai quadristi e ai clienti finali. Offre funzionalità per gestire da remoto l’operatività e gli accessori di sicurezza, con un design estremamente compatto e garanzia di prestazioni per un uso all’interno o all’esterno, oltre ad una notevole semplicità di installazione.

“EasyPact Solar MCCB completa la gamma di interruttori scatolati ComPacT di Schneider Electric. Ampliando la nostra offerta e rispondendo al meglio all’evoluzione delle esigenze dei moderni sistemi elettrici, questa gamma promuove la sostenibilità, assicura affidabilità per tensioni operative fino a 800V in corrente alternata e garantisce una protezione completa. É l’espressione concreta dell’impegno di Schneider Electric nel creare soluzioni energetiche sostenibili, efficienti e affidabili, per tutti” ha commentato Michela Mazzoleni, Offer Manager Interruttori Scatolati Schneider Electric Italia.

Per maggiori informazioni sulla gamma EasyPact Solar visitare la pagina web dedicata

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

