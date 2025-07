Schneider Electric presenta Industrial GenAI Copilot in collaborazione con Microsoft

Disponibile un assistente GenAI sviluppato con Microsoft Incentiva la creazione di ecosistemi aperti, data-driven e intelligenti supportati da Copilot

Stezzano (BG), 15 luglio 2025 – Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta il suo industrial copilot, sviluppato in collaborazione con Microsoft. Pensato per aumentare la produttività e l’efficienza lavorativa, integra Microsoft Azure AI Foundry con le soluzioni di automazione industriale avanzate e sicure di Schneider Electric.

Questo assistente basato su AI generativa elimina i compiti più ripetitivi, permette agli utenti di collaborare, aiuta a semplificare lo sviluppo di applicazioni; si ottiene così maggiore efficienza e si possono portare sul mercato più rapidamente soluzioni di qualità.

I copilot industriali sono sempre più adottati per affrontare la carenza di personale e aiutare a gestire meglio operazioni complesse. Con il loro supporto, le persone lavorano meglio con minore sforzo cognitivo; essi aiutano anche a conservare le conoscenze, nonostante l’elevato ricambio professionale.

L’automazione dei compiti di routine aumenta la produttività e permette di dedicarsi alle attività più complesse. L’efficienza aumenta grazie a raccomandazioni in tempo reale che aiutano l’operatività e accelerano i processi decisionali. Inoltre, i copilot aiutano a ridurre i fermi macchina perché possono attivare in modo immediato operazioni di risoluzione dei problemi e di manutenzione predittiva, migliorano le decisioni integrando i dati e riducono il lavoro manuale – con risparmio di costi.

“Siamo a un punto cruciale dell’evoluzione industriale, che ci impone di raggiungere livelli di flessibilità ed efficienza che non hanno precedenti grazie all’AI generativa. Il nostro Copilot, sviluppato in collaborazione con Microsoft e facendo leva sulla nostra profonda conoscenza di settore, è pensato per migliorare la competitività industriale, dando ai lavoratori più fiducia nelle loro capacità, semplificando i processi e chiudendo il gap di competenze” ha dichiaratoAurelien LeSant, Chief Technology Officer, Schneider Electric, Industrial Automation. “Questa soluzione innovativa dà un’assistenza proattiva, passo per passo, ai progettisti che devono integrare complesse funzionalità nei progetti - ad esempio, nuove linee produttive; genera codice, controlla gli errori, migliora il riuso delle librerie esistenti. Permette a progettisti e operatori di sfruttare i data set industriali di Schneider Electric per realizzare e attivare più rapidamente nuovi sistemi e ottimizzarli, perché funzionino con successo nel lungo termine”.

Il Copilot di Schneider Electric si basa sulla leadership nel settore dell’automazione aperta e incentrata sul software e sulla flessibilità della prima soluzione al mondo che applica questi principi, ovvero EcoStruxure Automation Expert; sarà disponibile in EcoStruxure Automation Expert Platform, un ambiente di automazione unificato che l’azienda ha appena lanciato.

EcoStruxure Automation Expert Platform integra senza ostacoli diverse piattaforme hardware e software; facilita la collaborazione tra copilot, operatori e progettisti consentendo di accedere in tempo reale ai dati – un fattore cruciale per offrire raccomandazioni precise, permettere la manutenzione predittiva e la risoluzione immediata dei problemi.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

Scopri nuove prospettive su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione del futuro su Schneider Electric Insights .

Contatti:

Immediapress

Contatti per la stampa



Prima Pagina Comunicazione

Caterina Ferrara, Sara Magri

team.se@primapagina.it

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.