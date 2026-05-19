Secondo un nuovo studio globale, il 90% delle aziende manifatturiere ritiene che la trasformazione digitale sia ormai indispensabile

Il rapporto "State of Smart Manufacturing" 2026 evidenzia che le aziende manifatturiere stanno ampliando l'uso dell'intelligenza artificiale, rafforzando le operazioni e concentrandosi su risultati misurabili

MILWAUKEE, 19 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc, (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati dell'11° rapporto annuale "State of Smart Manufacturing". Lo studio, condotto a livello globale su oltre 1.500 aziende manifatturiere in 17 Paesi, evidenzia un cambiamento nelle priorità del settore: le aziende non si chiedono più se adottare le tecnologie digitali, ma come implementarle, ampliarne la portata e trarne un valore misurabile.

Il rapporto evidenzia un punto di svolta per il settore, con molte aziende manifatturiere che stanno passando dalla fase sperimentale a una più ampia implementazione delle capacità digitali. Sono sempre meno le organizzazioni che testano queste tecnologie in progetti pilota, mentre aumentano quelle che dichiarano di utilizzare attivamente le tecnologie di smart manufacturing a supporto delle attività quotidiane.

Lo studio ha rilevato che il 90% delle aziende manifatturiere ritiene ormai che la trasformazione digitale sia essenziale per rimanere competitivi, a dimostrazione di come essa sia diventata un requisito imprescindibile per le aziende.

"L'intero settore manifatturiero sta affrontando un livello di complessità e pressione senza precedenti nell'ultimo decennio", ha affermato Blake Moret, presidente e CEO di Rockwell Automation. "Ciò che emerge con forza dalla ricerca di quest'anno non riguarda solo le sfide, ma il modo in cui i leader stanno reagendo, facendo della trasformazione digitale una priorità operativa fondamentale. Le aziende che stanno ottenendo i risultati concreti sono quelle che integrano tecnologia, persone e processi, per trasformare gli insight in decisioni efficaci, performance più solide e maggiore resilienza".

Tra i principali risultati emersi dal rapporto "State of Smart Manufacturing 2026" figurano:

Le aziende manifatturiere stanno passando dai progetti pilota all'implementazione su larga scala:sei aziende su dieci (59%) dichiarano di utilizzare attivamente tecnologie di smart manufacturing a supporto delle operations, mentre solo il 18% si trova ancora in fase pilota, segnando così il tramonto della fase fortemente orientata alla sperimentazione che aveva caratterizzato gli anni precedenti.

L'intelligenza artificiale sta diventando il motore del vantaggio industriale:un terzo delle operazioni (34%) oggi è supportato dalla tecnologia AI, con applicazioni che spaziano dalla qualità alla cybersecurity fino all'ottimizzazione dei processi. Le aziende manifatturiere prevedono che entro il 2030 oltre la metà delle operazioni sarà supportata dall'AI, rafforzando così il ruolo dell'intelligenza artificiale come capacità operativa fondamentale.

L'intelligence operativa rappresenta oggi un fattore competitivo determinante:sebbene le aziende continuino a raccogliere volumi sempre maggiori di dati, solo il 43% di essi viene utilizzato in modo efficace, il che evidenzia come il vero limite alle performance non sia la la disponibilità dei dati, ma la capacità di gestione.

La cybersecurity è ormai una realtà operativa:quasi la metà delle aziende manifatturiere (46%) ha subito almeno un incidente informatico nell'ultimo anno, a testimonianza di una crescente vulnerabilità dovuta alla maggiore connessione e autonomia delle operazioni. Architetture IT/OT sicure e integrate sono ormai fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dell'automazione avanzata.

Il rapporto rileva, inoltre, che le aziende manifatturiere stanno orientando i propri investimenti nella trasformazione al fine di ottenere risultati misurabili: migliorare la qualità, ridurre i costi, diminuire il rischio operativo e aumentare l'efficienza globale delle apparecchiature. Un terzo dei budget operativi continua a essere destinato alla tecnologia industriale, a testimonianza di investimenti costanti e orientati piuttosto che a sperimentazioni a breve termine.

Lo "State of Smart Manufacturing Report 2026" si avvale di oltre un decennio di ricerca globale per evidenziare le capacità che stanno ridefinendo le moderne operations industriali, tra cui intelligence, resilienza, adattabilità e trasformazione della forza lavoro.

Il report completo "State of Smart Manufacturing 2026" è disponibile qui.

MetodologiaQuesto report analizza le risposte di 1.560 partecipanti provenienti da 17 tra principali Paesi manifatturieri, con ruoli che vanno dal management ai vertici aziendali, ed è stato condotto da Sapio Research in collaborazione con Rockwell Automation. Il sondaggio ha preso in esame una serie di settori industriali, tra cui quello dei prodotti di consumo confezionati, dell'industria alimentare, dell'automotive, dei semiconduttori, dell'energia, delle scienze della vita e altri ancora. Grazie a una distribuzione bilanciata delle dimensioni delle aziende, con fatturati che vanno da 100 milioni a oltre 30 miliardi di dollari, offre un'ampia panoramica delle realtà del settore manifatturiero.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, contribuendo a rendere il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 26.000 professionisti dedicati a supportare i clienti in oltre 100 Paesi al termine dell'esercizio fiscale 2025. Per saperne di più su come diamo vita a The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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